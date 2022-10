Raarste Ruzies: “Ze begrijpt niet dat ik na vier maanden nog steeds rouw om mijn overleden kat”

“Ruim vijftien jaar geleden adopteerden we Micky: een kitten die later zou uitgroeien tot een grote rode kater. Mijn leven zag er destijds nog heel anders uit. Ik woonde in een grote eengezinswoning met man en kinderen. Inmiddels is die man er vandoor, zijn de kinderen uit huis en verhuisde ik naar een knus appartement. Alles veranderde, ik verloor veel, maar Micky bleef. Hij ging mee naar het appartement en leek zich geen seconde te storen aan de beperkte leefruimte. Ook het feit dat hij geen tuin meer had, maar slechts een balkonnetje, deerde hem niet. We hadden elkaar, die kat en ik. Waar ik eerst omringd werd door een druk gezin, was Micky nu mijn gezelschap. Dag in dag uit.

Het lege mandje

Natuurlijk weet je dat dieren ouder worden en uiteindelijk overlijden. Maar de dood van Micky kwam toch onverwachts. Van de ene op de andere dag werd hij ziek. Hij at niet meer, was slap en energieloos. Bij de dierenarts bleek het te laat. Behandeling was niet meer mogelijk, het was het beste als we ’m uit zijn lijden zouden verlossen. Duizenden tranen huilde ik die dag. Met een leeg mandje thuiskomen, was hartverscheurend.

De stilte in huis was oorverdovend. Soms vergat ik even dat hij er niet meer was, en dacht ik ’m te horen. Het besef dat dat niet waar kon zijn, was elke keer opnieuw weer een klap.

Aan het begin reageerde mijn omgeving lief en begripvol. Ik kreeg lieve kaartjes en bloemen. Samen met mijn kinderen strooide ik Micky's as uit. Ze hadden zelfs een mooie speech geschreven. Van mijn werkgever mocht ik me ziek melden tot het weekend. Op maandag werd ik weer op mijn werk verwacht.

Schaamte

Die maandag merkte ik al gauw dat niet iedereen even begripvol was. Een aantal collega’s –vaak zelf ook huisdierenbaasjes– sloegen een arm om me heen en zeiden dat ze mijn verdriet heel goed begrepen. Maar er waren ook collega’s die niet veel wisten te zeggen. ‘Ze vinden het waarschijnlijk stom, zoveel verdriet om een kat’, dacht ik bij mezelf.

Toen ik die middag in tranen uitbarstte, omdat het verdriet me toch te veel werd, ging ik dan ook snel naar het toilet. Ik schaamde me als de desbetreffende collega’s mijn tranen zouden zien. Vanaf die dag trok ik een muurtje omhoog. Ik had veel behoefte om over mijn verdriet te praten, maar deed dat alleen met mensen waarvan ik een begripvolle reactie verwachtte. Mensen die zelf ook een hond of kat hadden, het liefst.

Maar hoe meer tijd er verstreek, hoe minder mensen er overbleven. “Zit je daar nou nog steeds mee? Waarom neem je geen nieuwe kat?”, kreeg ik vaak te horen. Met niemand durfde ik te delen dat ik vier maanden na zijn overlijden nog vol met verdriet zat. Dat ik mezelf bijna iedere nacht in slaap huilde. Dat ik me zo eenzaam voelde zonder hem.

Treurig

De meest tactloze reactie kreeg ik van mijn ex-schoonzus. “Hè? Ben je nou nog steeds verdrietig? Om een kát? Ach, dat vind ik best wel treurig.” Daarna zei ze ook nog dat ik dan waarschijnlijk ‘nooit écht verlies had meegemaakt.’ Onzin, alsof de scheiding van haar broer geen echt verlies was.

“Liefde voor huisdieren kan heel diep gaan, en als jij je daar niks bij kunt voorstellen vind ik dát juist treurig”, liet ik haar weten. “Ik bedoelde het goed hoor”, probeerde ze nog, maar voor mij was het gesprek klaar.

Inmiddels gaat het steeds beter met me. Toch vind ik het bijzonder pijnlijk als ik terugdenk aan alle gesprekken waaruit niks dan onbegrip bleek. Rouwen om je huisdier is niet iets om je voor te schamen. Ook niet als het 6 maanden, 8 maanden of meer dan een jaar duurt. Ik heb mijn pijn in stilte moeten verwerken wegens weinig (blijvende) steun vanuit mijn omgeving en dat stelt me tot op de dag van vandaag diep teleur.”

