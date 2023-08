Raarste Ruzies: “Ze vond dat ik haar man verleidde omdat ik topless op het strand lag”

“Mijn man en ik zijn al dertig jaar samen en gingen tot deze zomer ieder jaar naar Italië. We houden van de cultuur, de sfeer én van de stranden daar. Al sinds mijn twintiger jaren houd ik ervan om topless te zonnen en dat kan daar goed. Topless zonnen geeft me een gevoel van vrijheid, comfort en zelfvertrouwen. Vroeger voelde het nog beter, want toen was het de normaalste zaak van de wereld. Mensen lijken preutser nu, maar dat weerhoudt me er niet van om het toch lekker te doen. Dat deed het ook deze zomer niet.

Het ‘perfecte’ strand

Dit jaar besloten mijn man en ik voor de verandering om naar Zuid-Frankrijk te gaan. Nadat we een paar dagen naar verschillende stranden waren geweest die we minder fijn vonden, kwamen we uiteindelijk het ‘perfecte’ strand tegen. Het was een mooi zandstrand, dat niet al te druk was en waar je fijn kon liggen. De doelgroep die er kwam, bestond zowel uit kinderen als volwassenen en bejaarden.

Haar blik volgde iedere beweging

Toen we het strand hadden afgestruind op zoek naar het perfecte plekje, legde ik mijn spullen neer en trok ik mijn bikinitop uit. Mijn man ging het water in en ik pakte er een boek bij, toen mijn oog viel op een vrouw die me op een rare manier aankeek. Samen met haar man en peuter lag ze een paar meter van ons af. Ik besloot geen aandacht aan haar blik te geven en lachte vriendelijk naar haar kindje, dat me inmiddels ook aankeek. Nadat mijn man het water uit was gekomen en wat te drinken voor ons had gehaald, kwam hij weer bij me liggen. De vrouw in kwestie keek blijkbaar nog steeds naar me, want het viel hem inmiddels ook op. Ik stond op en liep het water in, terwijl haar blik iedere beweging volgde die ik maakte.

Valse beschuldigingen

Na een tijdje te hebben gezwommen, liep ik terug naar onze plek. De vrouw die me eerder zo had aangekeken, kwam met een vlugge pas door het mulle zand op me afgelopen. Hoe dichterbij ze kwam, hoe bozer ze leek. Toen ze aankwam bij onze plek, barstte de bom. In het Engels schreeuwde ze tegen mijn man en mij dat ik haar man probeerde te verleiden, dat het strand geen swingersclub was en dat ze topless zonnen alleen vond kunnen als je écht oud was. Zowel mijn man als die van haar én haar peuter keken ons verbaasd aan. Ook ikzelf was met stomheid geslagen, want ik had geen aandacht besteed aan haar man en probeerde hem al helemaal niet te verleiden.

In rustiger vaarwater

Op een rustige manier vroeg ik haar wat ervoor zorgde dat mijn naaktheid haar zo intimideerde, maar ze gaf geen antwoord. Sterker nog: ze werd alleen maar bozer, waardoor ze zó hard praatte dat inmiddels ook de andere mensen om ons heen ons aankeken. Uiteindelijk liep ze verhit terug naar haar man en peuter, die ze de opdracht gaf om hun spullen te pakken. Ze liepen zo’n honderd meter van ons af en namen daar plaats. Mijn man en ik besloten de gebeurtenis snel achter ons te laten, want ik denk dat ze gewoon heel onzeker was of niet wilde dat haar man ook een andere vrouw met een ontbloot bovenlijf zag. Ergens vind ik het zielig voor haar dat haar stranddag door mijn blote boezem zo is verlopen, maar ik kan er stiekem ook wel om lachen. Zó bijzonder was het.”

JOUW RAARSTE RUZIE

Heb jij ook zo’n verhaal? Vertel ons over jouw raarste ruzie door onderstaand formulier in te vullen en wie weet verschijnt het binnenkort op Libelle.nl. We vragen je om het verhaal zo uitgebreid mogelijk te vertellen. Het mag uiteraard anoniem.