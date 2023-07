Raarste Ruzies: “Ze wilde zien hoeveel ik van de erfenis had gekregen”

Mijn moeder had niet veel contact met haar kant van de familie. Behalve met mijn oma, haar moeder dus. Mijn moeder was mantelzorger voor haar moeder en is zelfs minder gaan werken om oma een fijne dag te geven. Ze was de enige van haar twee zussen die nog naar haar omkeek. En ze is tot het einde bij haar gebleven, tot ze haar allerlaatste adem uitblies. Mijn tantes werden uiteraard gebeld toen ze overleden was, maar gaven aan geen behoefte te hebben om naar de uitvaart te komen.

Ik had een heel goede band met mijn oma. Als kind paste ze op mij en daarna ging ik wekelijks langs. Waar ik kon, hielp ik mijn moeder altijd met oma. Bij leven heeft ze me haar verlovingsring gegeven, mijn moeder heeft haar trouwring. Dat vond ze een mooie gedachte. En ik vond het ook een prachtig gebaar. “Ik zal ‘m met veel liefde dragen en koesteren”, verzekerde ik oma.

Ene Rosalie

Via Facebook kreeg ik na haar overlijden ineens een berichtje van ene Rosalie. Ik wist van haar bestaan af, het was de jongste dochter van mijn moeders oudste zus, maar we hadden elkaar nog nooit ontmoet. Ze condoleerde me met het verlies en zo raakten we eigenlijk aan de praat. Ze zei dat ze geen rouwkaart had gekregen, maar die toch wel graag wilde ontvangen. Ik zei dat ik het ging doorgeven aan mijn moeder.

En zo stond ze ineens voor mijn neus met de uitvaart. Rosalie praatte honderduit en vooral over zichzelf. Volgens mijn moeder leek ze exact op haar moeder. Ze vertelde dat ze weinig familie had en altijd al een nicht had willen hebben. “We zijn ook nog even oud”, lachte ze. “En dan hebben we elkaar ruim dertig jaar moeten missen. Dat is toch hartstikke zonde?!” Ze wilde graag nog een keer afspreken, dus we wisselden nummers uit. Ik wist niet zo goed wat ik van haar moest denken, maar vond het vooral erg sneu dat ze weinig familie had en daar blijkbaar naar verlangde.

Een kopje koffie drinken

Twee maanden later gingen we een kopje koffie drinken. We kletsten wat over ons gezin, ons werk, maar al snel kwam het onderwerp op oma. “Ik hoorde dat oma veel geld had”, zei ze. “Wat is daar eigenlijk mee gebeurd?” Ik verslikte me in mijn koffie. “Oh, daar bemoei ik me allemaal niet mee hoor”, zei ik snel. Ik wist niet hoe snel ik weg moest komen. Maar ze ging door: “Dat is zeker allemaal naar je moeder gegaan. En naar jou.” Ik merkte dat ik kwaad werd.

“Oma had inderdaad een testament opgesteld. Zíj bepaalde naar wie wat ging. Dat lijkt me niet zo vreemd toch”, zei ik bits. “Maar waarom hebben wij dan niets gehad”, vervolgde ze. Het klonk bijna dreigend. Hier zat ik dan, dinsdagmiddag in een koffietentje, te ruziën over de erfenis van mijn overleden bejaarde oma met een nicht die ik eigenlijk amper kende. Ik probeerde het gesprek af te kappen. “Weet je, Rosalie”, zei ik. “Ik heb hier eigenlijk helemaal niet zo’n behoefte aan.” En terwijl ik wilde opstaan, hield ze me tegen.

Verlovingsring

“Hoeveel heb jij gehad?” zei ze. “Is het meer of minder dan € 10.000?” Ik schudde mijn hoofd. “Je kan het anders ook even laten zien hoor, dan zijn we zo klaar. En hoe zit het eigenlijk met al die gouden sieraden? Ik hoorde van mijn moeder dat jij oma’s verlovingsring hebt. Die met die grote diamant.” Ik keek haar met opengesperde ogen aan. “Is dat werkelijk waar het jou om gaat?” zei ik verbaasd. “Om geld? Voel je je achtergesteld? Als die erfenis zo belangrijk voor je was, had je dat eerder moeten bedenken. Dan had je misschien naar dat mensje moeten omkijken toen ze nog leefde.”

Ik moest hier weg. Ik stond op, rekende mijn koffie af en liep de deur uit. Achteraf heeft ze me nog wel een berichtje gestuurd via WhatsApp. Dat ze het heus niet zo bedoelde, maar dat ze het op dit moment niet makkelijk had en een erfenis haar best had kunnen helpen. Ik heb nooit geantwoord. Ik vind het bizar dat mensen zó slecht kunnen zijn.

JOUW RAARSTE RUZIE

