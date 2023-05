Raarste Ruzies: “Zijn ex duwde me en zei dat ik ver uit de buurt van haar dochter moest blijven”

“Hij vertelde dat hij een dochtertje, Lola van 1,5, had met zijn ex. Ze waren nog niet zolang uit elkaar. Uit alle verhalen bleek wel dat die verstandhouding nooit echt goed was geweest, dus het was voor ons allebei best een spannend avontuur. Maar het werkte.

We hadden afgesproken dat we het rustig aan zouden doen en als de tijd rijp was, hij mij dan aan Lola zou voorstellen. Toen we een tijdje aan het daten waren kreeg ik ineens een vreemd berichtje via Instagram. Het was van een gesloten account zonder profielfoto en er stond dat als ik dacht dat ik gelukkig zou kunnen worden met Jonas, het helemaal mis had. En dat ik het geluk van een jong gezin had verstoord. Er ging niet meteen een belletje rinkelen, maar toen ik het aan Jonas liet lezen, vertrok zijn hele gezicht: het was zijn ex, Tess.

Dreigende ex

Ik wist niet zo goed wat ik met dit berichtje moest, maar ik besloot er een draai aan te geven. Ik stelde me inderdaad voor als de vriendin van Jonas en dat, als zij daar voor open stond, ik haar graag een keer wilde ontmoeten. Dat had ik achteraf beter niet kunnen doen. ‘Ik hoef jou nooit te ontmoeten, vieze hoer.’

Jonas was woedend en heeft Tess hiermee geconfronteerd. Het leek haar niet veel te doen. Ze zei dat ze er alles aan zou doen om deze relatie te saboteren en dat ik maar niet moest denken dat ik de stiefmoeder voor Lola kon gaan uithangen. Eerlijk gezegd ontmoedigden deze woorden me best wel. Hoe konden Jonas en ik ooit een fijne toekomst opbouwen als zij ons zo in de weg zou zitten?

De ontmoeting met Lola

Na een half jaar stelde Jonas me voor aan Lola, net voor haar tweede verjaardag. Een heel vrolijk meisje dat al snel haar kleine armpjes om mij heen klemde. De bijna peuter gaf me juist een heel welkom gevoel en als ik Jonas zo met zijn dochter zag, smolt ik. Hier wilde ik wel voor vechten. Tess is dan wel de moeder van Lola, het is ook zijn ex. En misschien zou ze na een tijdje wel ophouden.

Een jaar later woonden Jonas en ik samen. Lola was om het weekend bij ons en er was verder geen contact meer geweest tussen mij en Tess. Het voelde soms wel een beetje alsof ik van een bepaald deel van mijn gezin geen onderdeel kon zijn, maar we konden maar beter de lieve vrede bewaren. Dat was ook voor Lola het beste.

Confrontatie

We gingen het weekend van de ruzie naar Loveland, een technofestival. We houden allebei ontzettend van techno en festivals, dus in de weekenden zonder Lola gaan we graag op stap. Jonas had nog grappend gezegd dat we Tess misschien wel tegen zouden komen. Ik haalde mijn schouders op, het is zo’n groot festival. En dan nog? We kenden elkaar niet eens.

Het was een heerlijke dag, de zon scheen, we waren met een gezellige groep vrienden, de dj’s draaiden verrassend goed. Er kon eigenlijk niks misgaan. Jonas was net even naar de wc, toen ik vanachter ineens keihard geduwd werd. Ik viel op de grond en toen ik omhoog keek zag ik Tess daar staan. Ik veegde het zand van mijn kleren en vroeg wat haar probleem was. Ze stak dreigend haar hand op en zei dat ik uit de buurt moest blijven van haar dochter. “Als jij denkt dat je het stiefmoedertje kan uithangen, heb jij het mooi mis. Ik ben haar moeder.” Vragend keek ik haar aan. “Ik probeer ook helemaal niet die rol aan te nemen”, maar voordat ik mijn zin kon afmaken, begon ze alweer door me heen te schreeuwen. Vrienden van Jonas probeerde tussen ons in te komen en zeiden dat ze even rustig moest doen. Het hielp niet, ze was op oorlogspad.

Ze nam een klein aanloopje om me nóg een duw te kunnen geven, maar toen kwam Jonas net aangelopen. Hij duwde haar weg en zei dat ze zich moest schamen. “Waarom verpest jij altijd alles? En dan vooral voor jezelf”, zei hij bits. Ze keek hem boos aan en draaide toen beledigd om. Ik heb haar daarna nooit meer gezien of gesproken.

Amper contact

We zijn inmiddels zes jaar verder en het contact met Tess is nog steeds marginaal. Jonas doet de overdracht, zegt wat er gezegd moet worden en gaat dan weg. Het is jammer dat het zo moet gaan, maar ik laat haar niet in de weg komen voor mijn liefde voor Jonas én voor Lola. Want ook dat kleine meisje — inmiddels al een stukje ouder — is echt heel belangrijk voor mij.”