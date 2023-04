Raarste Ruzies: “Zijn minnares schreeuwde hysterisch tegen me omdat ik mijn man aanraakte”

“Mijn man en ik waren 22 jaar samen toen hij ander gedrag begon te vertonen dan ik van hem gewend was. Hij was steeds minder vaak thuis, keek me niet meer aan en leek altijd nerveus in mijn bijzijn. In het begin probeerde ik er niet te zwaar aan te tillen, maar uiteindelijk viel het anderen ook op. Ik besloot er met hem over te praten, maar hij zei dat hij gewoon even niet zo lekker in zijn vel zat en dat het wel weer zou overwaaien. Het leek geen verloren zaak en zoals altijd dacht ik dat het wel weer zou goedkomen. We hadden het immers over het algemeen goed samen en waren al zo lang getrouwd dat ik dacht dat niets daartussen zou kunnen komen.

Geheime affaire

Ik besloot hem wat tijd en ruimte te geven, maar dat werkte juist averechts. Het werd niet beter tussen ons, we groeiden alleen maar verder uit elkaar. Ik vond het vervelend om hem en ons zo te zien, want dit was hij niet. Wij waren zo niet. Als verrassing besloot ik daarom een nachtje weg voor ons te regelen, zodat de liefde misschien weer zou terugkomen. Toen hij uit zijn werk kwam, vertelde ik dat ik een hotel had geboekt, dat onze spullen al klaar lagen en dat we meteen konden gaan. Hij reageerde niet verrast, maar juist ontzettend boos. Hij vroeg of ik dacht dat hij geen eigen leven had en wat hij moest doen met de plannen die hij had gemaakt voor dat weekend. Hij werd bozer en bozer en zei uiteindelijk dat ‘dit precies de reden was waarom het niet meer werkte’ en dat hij een ander had.

Een punt erachter

Mijn hart was gebroken. Zo onafscheidelijk als ik dacht dat we waren, waren we dus niet. Ik kende geen leven zonder hem en dat wílde ik ook niet. Hij zette een punt achter zijn affaire, we gingen in relatietherapie en zetten alles op alles om de barsten in ons huwelijk te lijmen. Na een tijdje ging het beter tussen ons. Hij was zichzelf weer, deed romantische dingen voor me en het voelde weer aan als vanouds. Uiteindelijk besloot ik hem opnieuw te verrassen met een nachtje weg, en dit keer was hij écht verrast. We vertrokken diezelfde dag nog naar de stad waar we elkaar hadden leren kennen. Op het terras waar we jaren geleden onze eerste date hadden, haalden we leuke herinneringen op.

Ze schreeuwde alles bij elkaar

Op het moment dat mijn man me vertelde dat hij zo dankbaar was dat ik hem had vergeven en dat hij zoveel van me hield, zag ik een vrouw op ons aflopen. Ik kende haar niet, dacht dat ze misschien een collega was van mijn man. Haar pas versnelde en ze kwam steeds dichterbij. En hoe dichterbij ze kwam, hoe bozer ze leek. Eenmaal bij ons aangekomen, stormde ze op me af en sleurde me van mijn stoel. Ze trok aan mijn haar en vroeg me ‘wat ik wel niet dacht om haar vriend zo te betasten’. Ik was in shock en probeerde haar uit te leggen dat ‘haar vriend’ míjn man was, maar ze was hysterisch. Ze schreeuwde alles bij elkaar, en iedereen keek naar ons. Mijn man keek verslagen toe. Hij deed niets, probeerde haar niet eens van me af te krijgen.

Scheiding meteen aangevraagd

Uiteindelijk bekoelde ze en kon mijn man niet anders dan toegeven dat hij ons allebei aan het lijntje had gehouden. Ik ben weggegaan, liet ze daar samen achter en vroeg thuis meteen een scheiding aan. In de weken daarna sliep ik bij een vriendin, zodat ik een plek voor mezelf kon zoeken. Mijn ex-man heb ik niet meer gesproken, maar een tijd geleden kwam ik hem tegen met die vrouw.

Inmiddels heb ik in een andere stad een nieuw huis gevonden en ben ik zelf ook weer gelukkig in de liefde. Mijn vertrouwen is beschadigd, maar ik ben blij dat ik nu met iemand anders ben. Als ik terugkijk op de hele situatie, dan moet ik er soms zelfs om lachen. Vooral omdat hij nu nog steeds met haar samen is, en vooral: zij nog met iemand zoals hij.”

