10x de tofste theetuinen

Nederland heeft veel idyllische theetuinen, vaak verscholen op de mooiste plekjes. De ideale tussenstop voor tijdens een wandeling of fietstocht.

10x de mooiste theetuinen:

De Millingerwaard is een natuur­gebied aan de oostgrens van ons land, waar de Rijn zich splitst in de Waal en de Nederrijn. In de ooibossen en moerassen van de uiterwaarden voelen bevers, otters en reeën zich thuis, terwijl de vissen in de plassen veel vogels aantrekken. Je kunt hier dan ook prachtig wandelen en fietsen. Een fijne plek om te pauzeren is de Millinger Theetuin, smaakvol ingericht met ­kussens en kelims, mozaïektegels, blauwe meubels, veranda’s en ­vijvers. Je waant je in de binnentuin van een oosters paleis. Extra speciaal: de theetuin is alleen te voet of per fiets te bereiken, na 2,5 kilometer dwars door het natuurgebied. millingertheetuin.nl

Het Schuitwater in Noord-Limburg is nog tamelijk ­onontdekt. Daardoor is het lekker rustig wandelen in dit natte, door natuur overwoekerde gebied waar ooit de Maas stroomde. Rond het Schuitwater leeft maar liefst twee derde van alle Nederlandse dagvlindersoorten, waaronder zeldzame varianten als de kleine ijsvogelvlinder en de bruine eikenpage. In het groen aan de rand van het natuurgebied ligt theetuin De Roode Vennen met een klassiek prieel in het midden. Het gebak is hier huisgemaakt met ­producten uit de regio. Check de site voor de openingstijden. Met de fiets zijn buurdorpen Lottum (bekend om de rozen) en Arcen (­bekend om de Kasteeltuinen) het ­bezoeken waard.

deroodevennen.nl

Achter een dijkhuis vlak buiten Leerdam lonkt Kaatjes Theetuin, een prachtige plek met vrolijk gekleurde parasols en rood-wit geblokte tafellakens. Hier in de Betuwe ­tussen de Lek en de Linge ligt een gebied vol historie, groen en water, dat je het best op de fiets of wandelend verkent. Neem ­bijvoorbeeld de veertien kilometer lange wandelroute Rhenoijschepad, die je kunt beginnen en eindigen met thee en huisgemaakt gebak bij Kaatjes Theetuin. De route voert onder meer langs Fort Asperen en de middeleeuwse ­Linge-plaatsjes Acquoy en Rhenoy. Op de fiets is de route Tussen Lek en Linge (50 km) een aanrader, langs Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt en historische plaatsen als ­Vianen en Ameide.

kaatjestheetuin.nl

Het Wooldrikspark in Enschede is ontstaan als deel van een historisch boerenerf en staat bekend om de ­indrukwekkende vrijstaande bomen. Van hieruit ben je zo op de Oude Markt hartje stad, maar net zo snel op het Twentse platte­land en in natuurgebied Aamsveen, een van de laatste hoogveengebieden van Europa. Dit eeuwenoude landschap heeft zompige veenmostapijten, natte broekbossen, heidevelden, ­veenputten en schraalgrasland. Met wat geluk spot je hier het zeldzame heideblauwtje, kraanvogels en zonnedauw. Terug in het Wooldrikspark is het goed toeven bij theetuin Ik & mijn moeder in een voormalig koetshuis. Een hartelijk familiebedrijf waar alles met liefde wordt bereid en ­gepresenteerd.

ikenmijnmoeder.nl

Net boven Amsterdam ligt Waterland, een gebied met sloten, plassen, weilanden, ­ophaalbruggetjes en charmante dorpjes met kerken en houten huizen. Aan een sloot achter zo’n houten huis is Theeschenkerij ’t Einde gevestigd. Eigenlijk bijna te bijzonder om te verklappen, maar vooruit. Je bent hier inderdaad aan het einde van het dorp: vanuit de tuin kijk je uit over het water, het riet en de graslanden met koeien en weidevogels. Het is ook ­mogelijk om per (fluister)boot te komen en aan te leggen aan de steiger. Want behalve talloze ­fiets- en ­wandelroutes, zijn er ook veel vaarroutes in dit idyllische gebied.

ttuin.nl

In een voormalige kerk in het Groningse dorp Houwerzijl is het enige theemuseum van ons land gevestigd. Hier kun je ook thee proeven in de bijbehorende theeschenkerij of buiten in de theetuin, met huisgemaakt lekkers erbij. Naar eigen zeggen hebben ze hier de meest uitgebreide theekaart ter ­wereld. Het leuke is in elk geval dat je alle thee ter plekke kunt kopen voor thuis. Voor ­fietsers staan op de website van de theefabriek een aantal routes aanbevolen. Tip: fiets naar het Kloostermuseum St. Bernardushof in Aduard. Dit bijzondere museum heeft een theetuin in een boomgaard en een kruidentuin, ingericht naar voorbeeld van historische kloostertuinen vol geneeskrachtige planten.

theefabriek.nl, kloostermuseumaduard.nl

De Zeeuwse stranden, Domburg, Veere en Middelburg zijn allemaal op fietsafstand van theetuin Het Kaslokaal, in en om een oude tuinderskas op het platteland bij Oostkapelle. Je kunt er buiten zitten onder overwoekerde pergola’s waar de kippen rond je voeten scharrelen, of bij minder goed weer in de kas. De oude schoolstoelen en verweerde houten tafels geven een fijn vintage-gevoel. De gerechten worden gemaakt met ingrediënten uit eigen tuin en kas. Onderdeel van de theetuin is de winkel Jungle Books, waar ze planten, boeken en verse lokale producten verkopen.

hetkaslokaal.nl

Het plaatsje Appeltern in het land van Maas en Waal, niet ver van Nijmegen, is befaamd om de Tuinen van Appeltern. Hier vind je de grootste verzameling modeltuinen van Europa. Er is ook een theetuin bij een gerestaureerde langgevelboerderij aan het water van de Nieuwe Wetering. De thee wordt geserveerd in een romantische setting tussen rozenstruiken en fruitbomen. Eigenares Marsha heeft een tijd in Engeland gewoond, dus high tea kent voor haar geen ­geheimen. Fiets- en wandelroutes zijn er te over in de omgeving. Een mooie wandeling is die door het buitengebied van Appeltern. De route start bij de theetuin en voert langs Heerlijkheid Appeltern, de Tuinen van Appeltern en de Maas.

theetuinappeltern.nl

Tien jaar geleden besloot Karin Kamstra het roer om te gooien en de idyllisch gelegen boerderij waar ze woont te delen met de vele fietsers en wandelaars die voorbijkomen. Ze verbouwde de schuur en richtte een deel van de tuin in als theetuin. Én ze volgde een opleiding tot theesommelier. Laat deze theetuin dus zeker niet links ­liggen als je in de buurt bent. Beter nog: plan vanuit hier je wandeling. Je loopt zo de Sleeuwijkerwaard in, een natuurgebied langs de Merwede met rietgorzen, bos en zandstranden. De Groesplaat, favoriet bij watervogels, ligt op een minuut of twintig lopen. Vlakbij zijn ook het vestingstadje Woudrichem en slot Loevestein.

theetuinbinnenenbuiten.nl

Natuurgebied Lockhorsterbos tussen ­Leusden en Amersfoort was het eerste gebied dat in 1927 werd gekocht door ­Stichting Het Utrechts Landschap. ­Sommige beuken en eiken hier zijn meer dan tweehonderd jaar oud. In alle seizoenen is het Lockhorsterbos prachtig, maar in de lente en de zomer is het extra leuk. Dan kun je ook naar ­buitenplaats De Heyligenberg, met een mooie historische tuin, een moestuin, een vruchtentuin én een theetuin. In de biologische winkel zijn de ­producten uit de tuin te koop. Tip: bezoek in de omgeving ook ­Vlindertuin Leusden, natuurgebied De ­Mossel en Landgoed Den Treek-Henschoten.

theetuinheyligenberg.nl

Fotografie: ANP Foto, BeeldigBeeld/living4media, Sjoerd Eickmans, Esmée Franken, Karlien van der Geest, Dana van Leeuwen, Shutterstock | Styling: Maartje van den Broek