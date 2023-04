11x de beste landen om van je pensioen te genieten

Je kunt natuurlijk prima in Nederland blijven. Je hebt je dierbaren om je heen en een fijn huis. Maar als je met pensioen gaat is het ook heel aantrekkelijk om in heel ander land te gaan wonen. Wat dacht je van de Spaanse zon, Scandinavië, of juist de hele andere kant van de wereld?!

Misschien heb je er weleens over gedroomd: je oude dag in het buitenland. Maar waar moet je dan eigenlijk naartoe? International Living zocht uit in welke landen je het beste van je pensioen kunt genieten.

Dít zijn de elf beste landen om van je pensioen te genieten

1.Portugal

Portugal Beeld Getty Images

2.Mexico

Mexico Beeld Getty Images

3.Panama

Panama Beeld Getty Images/EyeEm

4.Ecuador

Ecuador Beeld Getty Images

5. Costa Rica

Costa Rica Beeld Getty Images

6.Spanje

Spanje Beeld Getty Images/iStockphoto

7.Griekenland

Griekenland Beeld Getty Images

8.Frankrijk

Frankrijk Beeld Getty Images

9.Italië

Italië Beeld Getty Images

10.Thailand

Thailand Beeld Getty Images

11.Colombia

Colombia Beeld Getty Images

Bron: International Living