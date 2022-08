12x de mooiste vlonderpaden van Nederland

Van rietlanden tot moerasbossen: vlonderpaden maken onbegaanbare natuur tóch begaanbaar. Laarzen aan (want je weet maar nooit), verrekijker mee en het avontuur kan beginnen.

12x Vlonderpaden op een rij:

Marker Wadden (Flevoland)

WEG VAN DE DRUKTE

Wandelen én varen: dat maakt deze route zo bijzonder. Vanaf de Bataviahaven in Lelystad neem je de veerboot naar de Marker Wadden. Deze vijf onbewoonde ‘waddeneilanden’ bestaan pas sinds de aanleg in 2016 tot 2021 en zijn gemaakt van zand, klei en slib uit het Markermeer. Slechts een is voor bezoekers toegankelijk. Hier wacht twaalf kilometer aan (vlonder)paden en wandelroutes, dwars door het riet, over het water, langs broedplaatsen en uitkijkpunten. In dit natuurparadijs lijkt de bewoonde wereld even ver weg. natuurmonumenten/routes

Boottickets via natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/marker-wadden

Dollard (Groningen)

ZOEK DE ZEEHOND

In natuurgebied de Dollard komen zoet rivierwater en zout zeewater bij elkaar. Dat levert een gevarieerd landschap op. Vogels, zeehonden en bruinvissen zijn hier allemaal te spotten, en dat al na slechts een kwartiertje wandelen over een charmant vlonderpad. Trek bij nat weer wel laarzen of waterdichte schoenen aan, want het kan soms wat blubberig zijn. In de Kiekkaaste (de enige Nederlandse vogelkijkhut buiten de dijken, letterlijk op de grens van Duitsland) zie je het Groningse landschap op z’n mooist.

Prielenbos (Zuid-Holland)

VOGELS SPOTTEN

Het Prielenbos in het noordelijke plassengebied in Zoetermeer heeft zich spontaan ontwikkeld. De puur-natuur kan hier helemaal haar eigen gang gaan. Om het moerasachtige gebied goed te kunnen bewonderen is een vlonderpad aangelegd. Zo kun je rustig rondwandelen en houd je toch je voeten droog. Neem ook zeker een verrekijker mee, want broedvogels zijn hier volop te spotten.

Moerputten (Brabant)

MOERASBOS

Natuurgebied Moerputten bij Den Bosch is heel gevarieerd, met laagveenmoeras, open water en unieke flora en fauna. Er zijn meerdere wandelroutes en het Halve Zolenpad is een aanrader. De naam komt van de trein die hier ooit reed en die veel leer vervoerde, waardoor de locals de naam halve zolen kregen. Het pad voert naar beneden het bos in en verandert al snel in een houten vlonderpad dwars door rietvelden. Spot onderweg de nachtegaal en de rietzanger, of misschien wel het zeldzame pimpernelblauwtje; een vlinder die alleen hier voorkomt. De route komt uit bij de zeshonderd meter lange Moerputtenbrug.

Nationaal Park Dwingelderveld (Drenthe)

LEKKER AFWISSELEND

In het Nationaal Park Dwingelderveld is de keuze uit wandelpaden reuze. Er is ook een vlonderpad dat hier ‘Plankenpad’ wordt genoemd: een route van 5,5 kilometer waarvan een deel over een nat gedeelte van de Dwingeloose hei voert. De route is steeds weer verrassend; nu eens loop je over smalle paadjes, dan weer geniet je van weidse vergezichten. Start bij de Boslounge in het dorpje Spier en volg de witte paaltjes.

Zwarte Gouw (Noord-Holland)

ROND DE STAD

Met deze rondwandeling van twintig kilometer loop je door Amsterdam Noord, via natuur- en recreatiegebied Zwarte Gouw. Het avontuur begint al op de pont vanaf het Centraal Station naar het IJplein. Dan volgt het oudste bos van Amsterdam: het Vliegenbos. Via de pittoreske Nieuwendammerdijk ontvouwen zich de polders van Waterland, met het schattige Ransdorp (stop hier voor een lekkere tosti bij Hotel-Café de Zwaan). In natuurgebied de Zwarte Gouw begint het vlonderen. Hoewel de houten planken niet zo stabiel zijn als een asfaltweg, is het fijn dat ze er liggen. Want het drassige grasland hier staat garant voor natte voeten.

wandelzoekpagina.nl/groene_wissels



De Groote Peel (Limburg)

ALLES IN ÉÉN

Water, bos, moeras, heide: natuurgebied De Groote Peel heeft het allemaal. Het gebied was ooit onderdeel van veenmoerasgebied De Pelen, waarvan het overgrote deel door turfstekers is afgegraven. Loop hier het drie kilometer lange Knuppelpad over oude peelbanen, langs een vogelkijkhut en een uitzichttoren. De aan elkaar gebonden lange, smalle boomstammetjes die het houten pad vormen, verklaren de naam. Leuk weetje: waarschijnlijk dankt dit gebied haar naam aan het Romeinse Locus Paludosus: ‘moerassige streek’.

Schalkwijk (Utrecht)

HET VERDRONKEN BOS

Vroeger stond er een prachtig bos langs de Schalkwijksewetering. Maar bij hevige regen kon het water maar moeilijk zijn weg vinden en bleef vaak op dezelfde plek liggen. Daarom is besloten het bos onder water te zetten zodat het kan fungeren als wateropslag. Zo ontstond een magische plek: de boomkruinen zijn verdwenen en alleen stukken stam steken nog boven het wateroppervlakte uit. Ook leven hier veel bijzondere waterdieren zoals de grote zilverreiger. Vanaf het vlonderpad dwars door het verdronken bos is alles goed te zien.

’t Roegwold (Groningen)

STILTEBANKJE

Het knuppelpad in natuurgebied ’t Roegwold is met zijn 750 meter een van de langste vlonderpaden van Nederland. Het loopt dwars door het Dannemeer. Het pad is heel smal, daarom geldt er eenrichtingsverkeer. Halverwege ligt een eilandje met een bankje, waar je even kunt uitrusten. Wat je ziet vanaf de bank? Water, lucht, vogels, riet. En boomstronken, afkomstig uit het eeuwenoude ‘oerwold’ dat hier ooit was. Zo komt dit gebied waarschijnlijk aan zijn naam.

Landgoed Tongeren (Gelderland)

OP SAFARI

Wilde dieren spotten, dat kan op Landgoed Tongeren vlak bij Epe, waar de Veluwe en natuurgebied de Wisselse Veen samenkomen. Het gebied bestaat uit veel drassige grond en om die reden is er een kort en goed begaanbaar vlonderpad aangelegd. Kies voor de Tongerse Bergroute van anderhalf uur om optimaal te genieten. Verrekijker en camera mee en spotten maar. Of boek een wildspeurtocht, ook leuk voor kinderen.

vvvepe.nl/wildspeurtocht

Landgoed Twickel (Overijssel)

NET EEN SPROOKJE

Leuk om met vriendinnen te doen: een wegdroomwandeling in de omgeving van Landgoed Twickel met zijn romantische kasteeltuinen, oude boerderijen en uitgestrekte heidevelden. Kies voor de elf kilometer lange Umfassungsweg en ervaar het mooiste deel van het gebied, inclusief een prachtige vlonderpad. Het kasteel zelf wordt nog altijd bewoond en is alleen met een rondleiding te bezichtigen. De kasteeltuinen mét tuincafé zijn in het seizoen wel open voor publiek en er is ook een landgoedwinkel.

twickel.nl

Kelchterhoef (Limburg)

NET OVER DE GRENS

In Belgisch-Limburg ligt natuurgebied Kelchterhoef. Het vlonderpad is maar een klein onderdeel van dit indrukwekkende bos- en watergebied. Naast de vele waterpartijen zijn er een 410 meter lange dreef met indrukwekkende kastanjes, een eeuwenoude, holle eik met tegen de stam een Mariakapelletje en boerenhoeves met een rijk verleden. Voor kinderen is er ook genoeg te doen: er zijn een speelbos en een ecologische natuurspeeltuin. Bij Hoeve Jan of De Bosberg kun je terecht voor een lekker tapbiertje.

Check voor vertrek Veel vlonderpaden zijn smal en/of instabiel. Zoek daarom vooraf uit of de route begaanbaar is voor rolstoelen en kinderwagens. Ook zijn in sommige beschermde natuurgebieden honden niet toegestaan.

