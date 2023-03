13 dingen die iedereen herkent die gaat kamperen met een caravan

Je joggingpak is je beste vriend. Na een dag in de natuur en in het water, fris je je op in het douchegebouw en trek je om jezelf in dat krappe hokje ellende te besparen, maar een joggingpak aan.

Shaslick op de wegwerpbarbecue. Want ja, dat hebben ze nu eenmaal in bijna elk land te koop.

Bij vertrek is het tenttapijt nog nat. Alles is ingepakt om weer richting Hollandia te vertrekken, alleen is het tenttapijt nog kleddernat door die fikse Franse regenbui. Ophangen en geduldig wachten, of toch maar nat in de opberging gooien om ‘m er later beschimmeld weer uit te vissen?