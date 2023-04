17x leuke uitjes die niets kosten

Kunst mag dan wat kosten, cultuur snuiven kan vaak ook gratis. Zoals op deze 17 plekken in Nederland. Zo kom je bovendien nog eens met interessante weetjes thuis.

Yasmine Esser Esther Dijkstra

① Verrassend (lekker) visje

Paling is niet alleen een oer-Hollandse delicatesse, hij heeft ook onverwachte kanten. Wist je bijvoorbeeld dat ie net zo goed kan ruiken als een hond? En maar liefst twee harten heeft? In het Palingmuseum is van alles te leren over de vis. Ook komt de overgang van de Zuiderzee naar het IJsselmeer aan bod. Na een rondje museum trek gekregen? Trakteer jezelf dan op een heerlijk gerookt visje in het restaurant.

Stephensonstraat 2, Harderwijk (palingmuseum.nl)

(2) Openluchtfeest

Landschapsarchitect Piet Oudolf, de ‘Rembrandt van de tuinen’, maakte het ontwerp voor de beeldentuin van Singer Laren. En hoe! Buiten is het werk van hedendaagse Nederlandse kunstenaars gratis te zien, voor het museum en de villa moet je wel een ticket kopen.

Oude Drift 1, Laren (singerlaren.nl)

3. IJspret Niet alleen Friezen houden van schaatsen, ook in Groningen vinden ze koude winters fijn. In het Groningen Schaatsmuseum leer je alles over de historie van de schaats. Van houten schaatsen tot pamfletten en oude medailles; de collectie is lekker nostalgisch. Wel even bellen aub, want alleen op afspraak op zondagmiddag open.

Noorderstraat 274, Sappemeer (groningerschaatsmuseum.nl)

④ Draaidag

Vroeger stond er elk weekend wel een draaiorgel in de stad, met zo’n gezellige orgeldraaier die op de maat tikte met zijn centenbakje. Tegenwoordig zie en hoor je ze steeds minder. Gelukkig is er het Draaiorgelmuseum in Haarlem, met een collectie dans-, café-, straat- én kermisorgels die teruggaat tot 1958. Hoogtepunt is Kunkels Orgel, het grootste concertorgel van Europa. Ook dit museum is alleen op zondag open.

Kuppersweg 3, Haarlem (draaiorgelmuseum.org/het-museum)

(6) SAY CHEESE!

Bij de Cheese Factory krijg je een kijkje in het productieproces van de beroemde Goudse kaas en mag je ook nog eens kaas proeven. Een must-visit voor iedere kaasliefhebber.

Haven 25, Volendam (cheesefactoryvolendam.com)

6. Oorlogsherinneringen

Neem plaats aan een acht meter lange touchscreen-tafel voor een emotionele reis door de geschiedenis van Rotterdam. Je bent in de stad op 14 mei 1940. Bommen vallen, de stad brandt, mensen schreeuwen, gebouwen storten in. Dan is er alleen nog een troosteloze kale vlakte. Museum Rotterdam ’40-’45 Nu laat voelen wat het betekent als een stad gebombardeerd wordt en hoe dit de stad voor altijd heeft veranderd. Ook maakt het een link naar 2023, nu mensen opnieuw vluchten voor oorlog. Elke eerste zaterdag van de maand gratis toegang.

Coolhaven 375, Rotterdam (museumrotterdam.nl)

⑦ Ferme jongens

In de sprookjesachtige tuinen van Beeldengalerij Het Depot in Wageningen kijk je je ogen uit. Sommige van de bijzondere beelden van koper, klei, hout en marmer zijn gigantisch, andere creaties juist klein en intiem. Menselijke figuren staan er centraal.

Arboretumlaan 4, Wageningen (hetdepot.nl)

8. BEN IK IN BEELD?

Voor alles over radio-, televisie-, ontvangst- en communicatieapparatuur moet je bij het Rotterdams Radio Museum zijn. Hier ga je in exposities en presentaties ook terug in de tijd. Hoe leuk is het om te zien hoe de allereerste televisie eruitzag? En om uitzendingen van vroeger te bekijken?

Ceintuurbaan 111, Rotterdam (rotterdamsradiomuseum.nl)

⑨ Veilige haven

Dus zó voelt het om kraanmachinist te zijn en van het prachtige uitzicht over de terminals te genieten. In FutureLand, het informatiecentrum over de aanleg en inrichting van het Rotterdams havengebied, kom je erachter. Een rondrit of vaartocht door Maasvlakte 2 maken kan ook.

Europaweg 902, Rotterdam (portofrotterdam.com)

10. Dorp uit 1900

In Museumdorp Orvelte lijkt de tijd stil te staan. Boeren spannen hier nog altijd hun paard voor hun wagen en er zijn klompenmakers die met de hand een blok hout transformeren tot robuuste stappers. Net als in 1900. De meeste bezienswaardigheden zijn gratis te bezoeken, voor sommige betaal je een klein bedrag.

OPO Flintenweg 4 Orvelte (orvelte.net)

⑾ Ik wil Bolletje!

Iedereen kent de beschuitjes en tussendoortjes van Bolletje. Het begon allemaal in Almelo, in een charmante bakkerij uit 1867, waar nu de Bolletjewinkel en Koffieschenkerij is. In het museum op de eerste etage zie je hoe bakkers vroeger te werk gingen: met ontbloot bovenlijf stookten ze de houtoven op. Ook zijn allerlei oude bakvormen, beschuitbussen, krantenknipsels en reclame-uitingen verzameld. Er wordt niet meer gebakken, maar je kunt er nog wel een kop koffie of thee drinken met een Bolletje-lekkernij.

Grotestraat Zuid 182, Almelo (bolletjewinkel.nl)

12. Borrelen & bewonderen

Al zo’n dertienduizend jaar wordt er bier gedronken. Het Bierreclame Museum in Breda laat elke zondag zien hoe het aan de man (en vrouw) wordt gebracht. Je vindt er de grootste verzameling oude bierreclames uit Europa, van 1900 tot 1960. Ook een drankje proeven? Dat kan hier in de bruine kroeg of in de biertuin.

Haagweg 375, Breda (bierreclamemuseum.nl)

13. Terug naar toen

Stap een nagebouwde kruidenierswinkel binnen en waan je in de zeventiende eeuw. In de vitrines van het Kruideniersmuseum zijn lekkernijen, levensmiddelen en andere waren van vroeger uitgestald, van zeep in verpakkingen tot kunstige koffieblikken.

Hoogt 10, Utrecht (kruideniersmuseum.nl)

14. Strandvondsten

Wat hebben een mammoettand, poppen, oud oorlogsmateriaal, flessenpost, resten van schepen en een stukje metaal van een NASA-raket met elkaar gemeen? Ze spoelden allemaal ooit aan op het strand van Zandvoort en werden meegenomen door jutters. In het Jutters mu-ZEE-um leer je de verhalen achter deze voorwerpen.

Strandweg 2, Zandvoort (juttersmuseum.nl)

15. Nederland in 1 dag

Het Nederlands landschap op z’n mooist; dat laat het Landschapmuseum zien. Inclusief opgezette dieren en de das in levenden lijve. Tip: kom op wandelºschoenen en sluit je bezoek af met de Palland-wandelroute. Elke woensdag en zondag van april tot en met oktober is het museum gratis te bezoeken.

Rijksstraatweg 174, Beek-Ubbergen (landschapmuseum.nl)

16 Nostalgisch genieten

Meer weten over oude ambachten en de geschiedenis van de Hanzestad Doesburg? Op naar Streekmuseum De Roode Tooren, met een tabakskerverij uit 1894 en een kruidenierswinkel uit 1880. In de museumwinkel shop je nostalgisch speelgoed, snoep uit grootmoeders tijd en andere bijzondere erfgoedproducten. Een vrijwillige bijdrage in de historische giftenbus wordt op prijs gesteld.

Roggestraat 11-13, Doesburg (deroodetooren.nl)

17. Oude schatten

Indrukwekkend, dat Romeinse schip van maar liefst tweeduizend jaar oud in Museum Hoge Woerd. Het museum heeft naast oude spullen ook interactieve tijdvensters en visualisaties. Leuk voor (klein)kinderen: de muren van het fort zijn te beklimmen.

Hoge Woerdplein 1, De Meern (museumhogewoerd.nl)