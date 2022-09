20x nazomeren bij de fijnste strandtenten

Een beachclub is meer dan een hoogzomerplek. Deze twintig strandtenten – van Ameland tot Zoutelande – zijn stuk voor stuk heerlijke plekken om neer te strijken op een mooie nazomerdag.

Strandpaviljoen Hargen Schoorl

Zodra je door de duinen aan komt fietsen, de zee ruikt en de meeuwen hoort, weet je: dit is het vakantiegevoel! Het strandpaviljoen ligt aan de rand van natuurgebied de Kerf en de Hondsbossche Duinen, het nieuwe duingebied bij de Hondsbossche zeewering. Genoeg te doen dus. Bijzonder: vanaf het terras van Hargen kun je zeehonden spotten. strandpaviljoenhargen.nl

Paal 6 Julianadorp

Zo’n strandtent waar je altijd nét iets langer blijft dan gepland. Want het is er zo gezellig en de kaart staat vol lekkers. Tip: kom hier dus ná een wandeling over het strand en door natuurreservaat Donkere Duinen, anders komt er van lopen niets meer terecht. paal6.nl

Evi Beach Egmond aan Zee

In het noordelijkste puntje op het strand van Egmond aan Zee, voorbij alle andere strandtenten, daar ligt Evi Beach. Rust en ruimte vind je hier dus. En gezonde smoothies, lekkere wijnen, sandwiches en natuurlijk vis. Je bent hier tenslotte aan zee. Reserveren is niet mogelijk, dus kom lekker op tijd. evibeach.nl

Strandclub Zee Brouwersdam

Wie door het mulle zand heeft gewandeld, heeft wel een Zeeuwse bolus verdiend. Bij Strandclub Zee bijvoorbeeld, gebouwd op palen die bij eb oneindig lang lijken en bij vloed in zee verdwijnen. Je kunt er in de zon op het terras zitten of lekker binnen bij de kachel. Ook leuk: hartje winter kun je hier vaak schaatsen op een geïmproviseerde ijsbaan. strandclubzee.nl

Key West Utrecht

Oké, dit is geen echt strand. Maar aan de Haarrijnseplas vóelt het wel alsof je aan de kust bent. Een terras op houten vlonders, palmbomen en uitzicht op het water. Plus gerechten die eruitzien als kunstwerkjes en minstens zo lekker smaken. Utrecht ligt voortaan aan zee! keywestbeachhouse.nl

Noorderlicht Bergen aan Zee

Op zoek naar gezellige chaos? Het interieur van Noorderlicht is een vrolijk allegaartje, de bediening gemoedelijk en op de kaart staan veel biologische, vega en vegan opties. Niet schrikken als je in de verte blote billen ziet. Het naaktstrand is vlakbij. noorderlichtbergen.nl

Beach Inn IJmuiden

Neem je viervoeter mee, want dit is de meest hondvriendelijke strandtent van Nederland. De drinkbakken met water staan al klaar en op de kaart vind je zelfs hondenbier en -knabbels. Binnen en op het terras moeten de dieren aan de lijn, maar op het strand mogen de honden tussen 1 oktober en 1 april loslopen. Ook aan mensen heeft Beach Inn gedacht: op het menu staan alle klassiekers, van saté tot gegrilde tonijnsteak. beachinn.nl

Pure C

Cadzand-Bad Geen beachclub waar je met je zanderige schoenen en verwaaid haar komt binnenvallen. De strandtent aan het strand van Cadzand komt uit de koker van chef Sergio Herman en heeft twee Michelinsterren. Het menu – kies voor zes of acht gangen – is een ode aan Zeeland, met veel vis, zeevruchten en zeegroenten. Wel even op tijd reserveren, want Pure C is al weken van tevoren volgeboekt. strandhotel.eu/nl/restaurants/pure-c/

Hart Beach Scheveningen

Een surfrestaurant aan het mooie Scheveningse strand. ‘s Zomers eet je hier verse vis op het zonnige terras, ‘s winters kaasfondue bij het haardvuur. Verder: heerlijke smoothies en surfy ontbijtjes, rijk belegde broodjes en huisgemaakte soepen. Een fijne plek, ook voor niet-surfers. hartbeach.nl

Timboektoe Velsen-Noord

Na een mooie fietstocht door de duinen waarbij je net buiten Wijk aan Zee het beeldenpark ‘Een zee van staal’ passeert, is het fijn uitpuffen bij Timboektoe. Op de kaart staan biologisch geteelde groenten, duurzaam vlees en verse vis van het seizoen. Fijn én lekker: Timboektoe doet er alles aan zo duurzaam mogelijk te zijn. timboektoe.org

Zeecafé Oostkapelle Sla bij de strandopgang van Oostkapelle rechtsaf. Na even doorlopen vind je een zeecontainer die getransformeerd is tot strandpaviljoen. Leuk om aan te schuiven bij een tafel van pallets met zicht op zee, en aan de achterkant de duinen. De eigenaar is een no-nonsense man. Geen hipdoenerij dus, gewoon lekkere scampi, gebakken pepertjes, salades en taartjes. zeecafe.nl

Club Zand Castricum

Het echte strandtent-gevoel ervaar je zodra je voet zet op het terras van Club Zand. Picknicktafels van wrakhout, relaxte, rotan hangstoelen, Balinese parasols en overal gezellige lampjes. Beetje verkleumd tijdens een wandeling over het strand en het bos? Bij de grote haard ben je zo weer opgewarmd. clubzand.nl

De Marlijn Schiermonnikoog

De noordelijkste horecalocatie van Nederland. Dankzij de glazen terraswand zit je lekker in het zonnetje, maar uit de wind. Op het menu: fusion gerechten, een combinatie van de oosterse en westerse keuken. Een lekkere plek om neer te strijken na een flinke tocht over het breedste strand van Europa, door het bos met Corsicaanse dennen en langs de Westerplas. Onderweg kwetteren vogels als de blauwe kiekendief, tapuit en lepelaar. demarlijn.com

Winterlodge Noordwijk

In de zomer heet het hier Branding Beachclub, zodra de ‘r’ in de maand zit verandert deze strandtent in Winterlodge. Misschien wist je dat al, want deze metalen kas staat in veel favorietenlijstjes. Begrijpelijk, met dat knusse interieur met tapijten, gezellige planten, een open haard en op de kaart zowel pizza als curry’s. winterlodge.nl

The Sunset Ameland

Even visualiseren: een loungebank, voetjes in het zand en een heerlijke portie nacho’s erbij. En dat met uitzicht op een zonsondergang, want The Sunset ligt op het uiterste westpuntje van Ameland. Wordt het toch een beetje fris, dan steken ze gewoon de buitenhaarden aan. thesunset.nl

De Strandzot Zoutelande

Bløf zong het een paar jaar geleden al: ik ben blij dat je hier bent, in Zoutelande. Maak bijvoorbeeld eerst een fietstocht in de omgeving, door de duinen en het bos, en langs de Westkapelse Kreek. En strijk dan neer bij de Strandzot, voor Zeeuwse mosselen of in roomboter gebakken zeetong. Een heerlijke afsluiter van de dag. strandzot.nl

De Botanist Aan Zee Koudekerke

Uitgewaaid? Bij de Botanist aan Zee serveren ze verrukkelijke borrelplanken om te delen. Met kreeft- kroketjes, oesters en gemarineerde zalm bijvoorbeeld. Liever friet met mayo? Doen ze ook niet moeilijk over, hoor. debotanistaanzee.nl

Tijn Akersloot Zandvoort

De verleiding om bij de eerste de beste strandtent neer te strijken is groot – zeker op drukke dagen. Maar wie nog even doorloopt, vindt aan het einde van de boulevard de meest relaxte strandtent van Zandvoort. Niet te hip, niet te veel poespas, niet te toeristisch. Gewoon goed, nonchalant en ongedwongen, zoals een strandtent hoort te zijn. Op de kaart staat voor iedereen wat lekkers. En het terras is lekker groot. tijnakersloot.nl/restaurant-aan-zee

Republiek Bloemendaal Teakhouten tafels, comfortabele fauteuils met rotan, bruine zitbanken: zo’n interieur wil je misschien thuis ook wel. Republiek Bloemendaal oogt industrieel, maar toch warm dankzij de natuurlijke materialen en aardetinten. En door de vijf meter hoge ramen heb je een perfect uitzicht op zee – waar je ook zit. republiekbloemendaal.nl

Walhalla Harderwijk

In de kas van Walhalla kijk je uit over het Wolderwijd. Dat de winkelstraten op een steenworp afstand zijn, daar merk je niets van. Maar ze zijn er wél, dus een middag shoppen is zo gecombineerd met een etentje. Je zit hier goed voor een lekker fris biertje of een mok warme chocolademelk en er is geregeld live muziek. walhallaharderwijk.nl

Fotografie: Chantal Arnts, Club Zand, De Marlijn, Getty Images, Lotte de Graaf/Timboektoe, Hargen, Hart Beach, Philipp Kammerer/Unsplash, Key West, Noorderlicht, Paal 6/ANFY digital marketing, Strandclub Zee, Strandzot, The Sunset, Tijn Akersloot, Walhalla