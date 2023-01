21x de allerleukste B&B’s in binnen- én buitenland

De gezelligste manier om er tussenuit te gaan, is logeren in een B&B. Wij zochten de beste adresjes, hoef jij alleen nog maar te kiezen: op een boerderij, in de stad, aan zee of over de grens?

Frankrijk

Du Passe-Temps in Dégagnac

In 2001 vertrok Hans naar Dégagnac om zijn droom waar te maken: een boerderij omtoveren tot B&B mét manege. Inderdaad, ze geven bij Du Passe-Temps ook paardrijles. Hans woont inmiddels samen met Petra die hij ontmoette tijdens de opnames van B&B Vol Liefde.

Tweepersoonskamer € 70,- per nacht incl. ontbijt, dupassetemps.com/NL/

Portugal

Casa Deixa O Resto in Santiago do Cacém

Martijn runt deze B&B in het zonnige Portugal ­samen met zijn ouders. Maar Fenna, die hij leerde kennen in B&B Vol Liefde, woont nu in de buurt. De kamers hebben allemaal een uniek kleurrijk thema en eigen badkamer. Ook fijn: in de tuin is een zwembad met buitenbar.

Tweepersoonskamer vanaf € 60,- per nacht, www.casadeixaoresto.com

Oostenrijk

Haus Nohra in St. Michael im Lungau

In B&B Vol Liefde zagen we hoe de eigenzinnige Astrid de liefde vond bij Harmjan. Het koppel is nog steeds samen en zelfs ­verloofd! Maar overnachten in Haus Nohra doe je natuurlijk vooral vanwege Astrids gastvrijheid en de prachtige locatie: midden in de Oostenrijkse natuur. ‘s Winters skiën, ’s zomers mooie wandelingen maken.

Vanaf € 48,50 p.p.p.n., hausnohra.at

Italië

Villa Alwin Beach Resort in Cupra Marittima

Een Ik vertrek-succes­verhaal: in 2006 emigreerden Alwin en Bionda met hun drie zoons naar het Italiaanse Montefiore dell’Aso. Na wat tegenslagen groeide hun B&B-avontuur uit tot een heus beach resort met luxe safaritenten en een zwembad in Le Marche. Een fijn adres voor de zomer.

Vanaf € 115,- per nacht, villa-alwin.nl

Nederland

Filion’s Place in Roosendaal

Ken je Roxanne nog? Zij deed in 2021 mee aan B&B Vol Liefde en runt een gastenverblijf in de monumentale woonboerderij van haar ouders in Roosendaal. De drie kamers beschikken over een eigen woon- en badkamer.

€ 150,- per kamer per nacht, incl. ontbijt, filionsplace.com

Spanje

Villa Atalanta in Rubite

In 2017 verlieten Dirk, Feikje en hun kinderen Amsterdam om in Andalusië een vakantiehuis te verbouwen. Geen typisch Ik vertrek-verhaal waar van alles misgaat, dit gezin heeft zijn draai gevonden en Villa Atalanta is adembenemend. Denk: witte villa midden in de natuur, een houten pergola voor de schaduw en een zwembad dat schreeuwt om een verfrissende duik.

Vanaf € 110,- per nacht, villa-atalanta.com

Oostenrijk

MandlWand Lodge in Mühlbach am Hochkönig

Britt en Maikel woonden met hun kinderen in het Gooi. Britt was zelfstandig ondernemer, Maikel partner bij een groot accountantskantoor, maar hun grote droom was: de natuur in met het gezin, meer tijd samen doorbrengen én een gastenverblijf runnen. In 2016 zagen we in Ik vertrek hoe ze die droom waarmaakten, want MandlWand Lodge is een waar Alpensprookje. In de tuin vind je een overdekte patio waar Maikel en Britt regelmatig een kampvuur ­stoken, in de winter met glühwein. Ook zijn er een sauna en hottub, heerlijk om in op te warmen na een dag in de frisse buitenlucht.

Vanaf € 80,- per nacht, mwlodge.com/nl

Frankrijk

Le Moulin en Route in Blèves

Zodra we Le Moulin en Route zagen op tv, waren we betoverd. Wat een droom! Natasja transformeerde een oude watermolen op het ­pittoreske Franse platteland tot chambre d’hôtes met vier slaapkamers, een woonkamer en een grote tuin met zitjes. Aanrader: boek het diner erbij, met streekproducten en ­bijpassende wijnen.

Tweepersoonskamer € 99,- per nacht, moulinenroute.com

België

De Ruttermolen in Tongeren

Serge Van Daele en Marica Nicque hebben van een watermolen een luxe B&B gemaakt. Alle vier de kamers hebben een eigen badkamer, er is een zwembad in de tuin en je kunt gebruikmaken van een sauna en whirlpool. Tussen de saunarondes door mag je de alpaca’s voeren.

Tweepersoonskamer vanaf € 150,- per nacht, ruttermolen.be

België

Lavendine Pure in Genk

In het groene hart van Belgisch Limburg, pal naast natuurreservaat De Maten, vind je Lavendine Pure. Je kunt hier prachtig wandelen, maar de privé wellness is ook erg aanlokkelijk: Finse sauna met sterrenhemel, zoutgrot, infraroodstoelen met kleurentherapie, loungehoek met open haard en een buitenjacuzzi. Zalig!

Vanaf € 135,- per kamer, lavendinepure.be

Duitsland

De Witte Molen in Kranenburg

Op 13 kilometer van Nijmegen, net over de Duitse grens, ligt een molen uit 1880. Vanbinnen is hij echter supermodern. Alle kamers hebben een minibar, thee- en koffiefaciliteiten, tv én een eigen badkamer.

Tweepersoonskamer vanaf € 99,75 per nacht inclusief ontbijt, dewittemolenkranenburg.nl

Oirschot

De Meander

Katelijne en schoondochter Ilse zijn de ­gastvrouwen van deze luxe B&B in ­natuurgebied het Dal van de Beerze, onderdeel van een melkveebedrijf met honderdzestig koeien. Ze noemen hun B&B dus liever Boertel. O ja, ze hebben ook een wellness-suite met privé whirlpool en Finse Sauna.

Vanaf € 70,- p.p.p.n., benbmeander.nl

Culemborg

Raafjeshof

Puck en Marien runnen samen schapenbedrijf de Raafjeshof, landelijk gelegen in het Culemborgse Veld. In de oude hooischuur hebben ze een gezellig gastenverblijf ingericht met eigen ingang, keukenblok en aparte slaap- en badkamer.

Vanaf € 65,- p.p.p.n., raafjeshof.nl

Meliskerke

De Zilte Melis

Voorheen een parochiehuis, nu is het gerenoveerd en hipperdepip ingericht. De zolderkamers hebben een eigen terras en uitzicht op de duinen. Zoutelande is vlakbij en Meliskerke is zelf ook lieflijk. Dit is een B&B zonder ontbijt. Maar twee deuren verder zit een kleine supermarkt en aan de overkant een warme bakker en een slager. Vanaf € 141,- per kamer, weginzeeland.nl

zandvoort

Suite-Suite

Zandvoort is een beetje het Ibiza van Nederland, dat blijkt ook wel uit het interieur van het luxe gastenverblijf dat Marije inrichtte op haar erf. Het strand is op loopafstand, met mooi weer drink je koffie op je patio, bij storm en regen is het uitstekend cocoonen op de lekkere bank.

Vanaf € 143,- per nacht, minimaal verblijf 3 nachten, airbnb.nl/rooms/37038090

Ameland

Zee van Tijd

Wat is dat toch met eilanden? Zodra je op de boot stapt, de wind door je haren voelt en de frisse zeelucht opsnuift, ben je er helemaal uit. Op Ameland vind je in het rustige dorpje Nes dit logement in een monumentaal pand, 2 kilometer van het strand.

Vanaf € 139,- per nacht, zeevantijdameland.nl

Westkapelle

Frankrijk-Noord

In een enorme boerenschuur hebben Lille en Edith vier heerlijke gastenkamers en een gemeenschappelijke living met keuken gerealiseerd in Franse sferen. Naar het strand is het 800 meter lopen en leuke stadjes als Zoutelande, Domburg, Middelburg en Vlissingen zijn vlakbij.

Tweepersoonskamer vanaf € 154,- per nacht, frankrijk-noord.nl

Dokkum

De Koesfabriek

Na een wandeling door het ­centrum en over de stads­wallen is het goed bijkomen in een warm bad van deze B&B. De Koesfabriek is gevestigd in het pand waar vroeger de Nieuwe Dockumer Courant werd gedrukt. De inrichting is een mix van brocante, industriële bouwmaterialen en veel hout. Dat wordt lekker koesen (Fries voor slapen) in de bedstee!

Vanaf € 134,- per nacht, dekoesfabriek.nl

Den Bosch

Achter de kan

Ga je voor de knusse kamer Binnendieze, de lichte kamer Bossche Broek of voor de grootste kamer: Uilenburg? Ze zijn eigenlijk allemaal even gezellig! Het dakterras biedt een prachtig uitzicht op de stad en over natuurgebied Het Bossche Broek.

Vanaf € 95,- per kamer, bbachterdekan.nl

Haarlem

Studio-Koning B&B

Midden in het centrum, dus winkels, restaurants en musea zijn dichtbij. Toch kun je hier de vogeltjes horen fluiten. Wat een rust! Wit is de basiskleur van de twee studio’s, aangevuld met hippe accessoires en vintage meubels. Of je nou komt voor een staycation, workation of een weekendje weg, je voelt je hier meteen thuis.

Vanaf € 125,- per nacht, minimaal verblijf 2 nachten, studio-koning.nl

Breda

Huize Druivelaar

Een verborgen parel in een stadstuin, deze ­voormalige boerderij uit 1902. Een ­authentieke druivenkas (met zitje) vormt de entree naar twee luxe gastenkamers. Het ontbijt is biologisch met streekproducten en lekkers uit eigen moes- en pluktuin. Zelf plukken mag ook. Denk je: dit ­interieur kan zo in een woonblad? Klopt, daar hebben ­eigenaren Brenda en Florian al een paar keer in gestaan.

Vanaf € 145,- per nacht, minimaal verblijf 2 nachten, huizedruivelaar.nl

Fotografie: Rozemarijn Biemans/Studio Styledway, Getty Images, Kyara Janssen/Snapsome, Josegrafie, De Koesfabriek, Nationale Beeldbank, Greet de Schipper, Sheena Schouwink (@shotbysheena), Marcel Willems