22x ultieme wellness-uitjes

Van zen-tuin tot warme hottub en van fijne facial tot lichaamsmassage, op deze 22 plekken kun je even de boel de boel laten. Op de plaats…. rust.

Sauna Drôme

Putten

Midden in de natuur, tussen de dennenbomen, ligt een stukje Finland op de Veluwe. Vanuit verschillende sauna’s heb je uitzicht op het bosmeer met watervogels en reeën. Hoogtepunt is de drijvende bootsauna die in vijftien minuten van de ene naar de andere kant van het meer vaart.

saunadrome-putten.nl

Thermen Goirle

Goirle Afkoelen na een saunaronde kan hier in een sneeuwcabine van min acht graden. Net Scandinavië, waar mensen na een kwartier puffen in de hitte in de sneeuw rollen. Goed om te weten: voor jarigen is de entree gratis én ze geven tien procent korting op een massage- of beautybehandeling. Neem wel een legitimatiebewijs mee.

thermengoirle.nl

Hamam het Oosten

Hengelo

Het traditionele hamamritueel is wellness op z’n oosters. Met een speciale peelinghandschoen worden dode huidcellen verwijderd en tegelijkertijd wordt de doorbloeding van het bindweefsel gestimuleerd. Soms een beetje ruw, maar wel lekker. Het resultaat: een superzacht perzikhuidje.

hamamhetoosten.nl

DEVARANA

Den Bosch Waan je in een oosters sprookje. Het interieur van de spa is geïnspireerd op verre reizen en heeft het duizend-en-één-nachtgevoel. Wissel de saunarondes af met een beautybehandeling of slenter door de tuin voor de ultieme ontspanning.

saunadevarana.nl

Spa Sereen

Tienhoven

Alleen al door het mooie design zijn de dagelijkse zorgen zo vergeten. En wat ruikt het hier zalig naar vanille en dennenbomen! Verschillende sauna’s bieden uitzicht over de Maarsseveense Plassen.

spasereen.nl

Uit eigen bron

Nijmegen Het is zalig ontspannen in het Nijmeegse thermale water van zo’n 33 °C. De zouten en mineralen in het eigen bronwater hebben bovendien een positief effect op de spieren en gewrichten. Wat voor behandeling je ook wilt: in Sanadome in de keuze reuze. Ervaar bijvoorbeeld de totale rust van een antistress- of een warme-oliemassage. In tegenstelling tot veel andere thermen en sauna’s is badkleding bij Sanadome verplicht. Elke dag!

sanadome.nl

2x japanse zen

Oosterse tuin

Appeltern

Officieel geen Japanse tuin, want bij de Tuinen van Appeltern (een complex van modeltuinen) hebben ze de Japanse regels een beetje naast zich neergelegd. Maar zen worden lukt hier ook uitstekend. Neem de tijd om over de paden te struinen. Het is steeds weer een verrassing wat er om de hoek te zien is. Elke dag open van maart tot en met november.

appeltern.nl

Hortus Overzee

Den Helder

Japanse architecten legden deze tuin aan in het complex van Hortus Overzee. Zij combineerden Japanse invloeden met basaltblokken uit Den Helder en Hollandse schelpenpaadjes. Bijzonder: het is de grootste Japanse tuin met stromend water in Nederland. Ook staan hier Japanse prunussen, die zijn nergens anders in Europa aangeplant.

hortusoverzee.nl

Waarom zijn Japanse tuinen zo rustgevend?

Volgens de Japanners moet alles in een tuin met elkaar in balans zijn. Denk: afwisseling tussen hoog en laag, geen symmetrie en geen rechte lijnen. De drie elementen die in elke Japanse tuin terugkeren zijn water, steen en groen. Steen staat voor rust en het onvergankelijke, groen voor de natuur en water voor leven.

La Mysore

Bussum en Emmeloord

Moeder Mitra en dochter Melody zijn een topteam. In de salons met een interieur geïnspireerd op Mitra’s Perzische achtergrond werken ze met hun eigen huidverzorgingsproducten. Die heeft Mitra ontwikkeld samen met een laboratorium in natuurlijke cosmetica.

lamysorecosmetics.com

Retreat

Rotterdam

Alles straalt hier luxe, sereniteit en harmonie uit. De architect wilde namelijk niet dat de materialen en apparatuur voor de behandelingen in het zicht zouden staan. Verder oogt het als een Parijs appartement met donkere kleuren en natuursteen. Er is keuze uit een flinke lijst aromatische, helende of doeltreffende gezichtsbehandelingen.

retreat.nl

Soap Treatment Store,

Amsterdam, Utrecht, Eindhoven, Rotterdam, Haarlem Jezelf eens lekker laten vertroetelen, dat is waar het hier om draait. In de treatment stores kun je elke dag en avond terecht voor facials, manicures, pedicures, waxbehandelingen en massages. En daarna nog even lekker rondkijken tussen het fijne aanbod aan crèmes en huidoliën.

soaptreatmentstore.com

Babassu Boutique & Spa

Amsterdam, Leiden, Wassenaar, Grave, Den Haag

Babassu is een combinatie van een city-spa en een niche-parfumerie. Inmiddels zijn er vijf vestigingen die er allemaal even beeldig uitzien. Behalve voor gezichtsbehandelingen, peelings en heerlijke geuren kun je hier ook terecht voor gezichtsfitness. Dat verstevigt de contouren en gaat huidverslapping tegen.

babassu.nl

Natuurhuisje

Norg

Lekker koken, goede gesprekken bij de haard, ontspannen in de buitensauna tussen de bomen of in de hottub onder de sterrenhemel. Een plek om nooit meer weg te gaan. Nou vooruit, toch een tip voor de omgeving: via de tuin loop je zo het bos in. Fietspaden en mountainbikeroutes zijn tien kilometer verderop.

natuurhuisje.nl/vakantiehuisje/57478

Natuurhuisje

Ellertshaar

Sauna, buitendouche, tweepersoons bubbelbad, vuurschaal, zelfs een laadpaal voor de auto of fiets. Aan alles is gedacht, wel zo relaxed. Minstens zo ontspannend is de omgeving van het huisje. Het ligt midden in Unesco Geopark de Hondsrug. Dat betekent wakker worden met uitzicht over de weilanden met grazende koeien.

natuurhuisje.nl/vakantiehuisje/61502

Vakantiepark de IJsvogel

Voorthuizen

Hoe heerlijk klinkt dit: een wellnesshuisje met privésauna of jacuzzi. De kinderen vermaken zich in de (binnen)speeltuin, het zwembad of op de bowlingbaan. Ook fijn: boek een (duo)massage op het park. Wel op tijd reserveren.

deijsvogel.nl/wellness-huisje-huren

STEURSHOEVE

Burgh-Haamstede

In deze romantische lodge zou je bijna hopen op koude dagen, want dan is de tweepersoons houtgestookte sauna een heerlijke plek om op te warmen. Maar door de Zeeuwse duinen struinen is ook heel goed voor de gezondheid.

steurshoeve.nl

Delvers Duinhuis

Egmond aan den Hoef

Neem vooral schoenen mee die vies mogen worden, want het is hier heerlijk om door het mulle zand te banjeren. Wind door je haren, de zeelucht opsnuiven... En dan, na een lange strandwandeling, de sauna in. ’s Avonds een spelletje met het gezin bij de open haard, of pak nog even de bolderwagen naar de kaaswinkel en slijterij.

delversduinhuis.nl

Salvete

Utrecht

Ooit was Robert jurist, nu runt hij Salvete Beauty & Massage. De salon is net een huiskamer: overal planten, een gezellig tapijtje op de vloer en een bakstenen muur. Op het menu staan zes relaxmassages en zes therapeutische varianten. Wordt het de Argentijnse hoofdmassage of toch de Chinese massage met verwarmde bamboestokken?

salvete.nl

City Massage

Tilburg Pijntjes en spanningen, dankzij de sterke handen van de masseurs van City Massage zijn ze zo verdwenen. Wie veel computerwerk doet, gaat het best voor een rug-, schouder- en nekmassage. Liever een relaxte behandeling? De ontspanningsmassage of de behandeling met hete olie (Lomi Lomi) zijn ook aanraders.

citymassage.nl/massages-tilburg

Zensitive

Rotterdam

Hier weten ze wel raad met pijnlijke en stijve spierknopen. Tijdens de speciale triggerpoints-therapie worden die knopen – veroorzaakt door een gebrek aan zuurstof en goede doorbloeding – opgespoord en gedeactiveerd. Kom binnen met stress en vertrek volledig ontspannen. natuurgeneeskunde- ­zensitive.nl

Mind Spa

Amsterdam

Een massage waar geen handen aan te pas komen? Ja, dat kan. In de Mind Spa van House of Rituals Amsterdam kun je je hoofd even pauze geven met een Brain Massage. Specifieke frequenties en voelbare trillingen zijn samengebracht in 4D-muziekervaringen, die je in een meditatieve toestand brengen. Dat is nog eens ontsnappen aan de dagelijkse hectiek.

rituals.com

Massagehuys

Amsterdam

Zodra je hier binnenstapt, voel je je thuis. Een toonbank is er niet, neem gewoon plaats aan de gezellige ronde tafel. Als het tijd is, komt de masseur vanzelf. Leuk: alle oliën zijn huisgemaakt, volgens authentieke familierecepten en ruiken heerlijk. Na afloop serveren ze een pot biologische thee, zo blijft de drukte nog even buiten.

massagehuys.nl

Fotografie: Xasper van Battum/Unsplash, Paulien van Beusekom, CityMassage Tilburg, Getty Images, Karolina Grabowska/Pexels, Massagehuys, Salvete, Jonnelle Yankovich/Unsplash, Zensitive