25x leuke uitjes die helemaal niets kosten

Voor niets gaat de zon op, maar voor niets is er ook heel veel leuks te beleven. Van zwemmen in natuurwater tot picknicken in de mooiste parken, van fruit plukken (ja echt!) tot schatzoeken voor volwassenen. Op een rij 25 leuke uitjes.

Met warm weer gaan we nu eens niet naar het strand (druk!), maar zoeken we een meertje op om in te plonzen.

1. Heerderstrand, Gelderland

Verscholen in de bossen van de Veluwe, dus volop schaduwrijke plekken in het gras. Liever in de zon? Leg dan de handdoeken in het zand, dicht bij het kraakheldere water.

visitheerde.com

2. Zwarte Dennen, Overijssel

Deze speelvijver ligt in de bossen van boswachterij Staphorst. Er zijn zandstrandjes, ligweiden, een kinderspeelplaats, een kiosk en toiletten. Wandelen door het bos is hier ook leuk, je kunt reeën, dassen en hagedissen tegenkomen.

staatsbosbeheer.nl

3. Haarrijnseplas, Utrecht

Zo’n dertig minuten fietsen vanaf het centrum. Het einde van de lange steiger schrééuwt om een bommetje.

recreatiemiddennederland.nl

Op de eigen fiets genieten van de mooiste vergezichten.

1. Zuid-Limburg

Als het érgens stikt van mooie panorama’s is het in Zuid-Limburg. Fiets bijvoorbeeld de Geul en Gulproute van de ANWB, 48 kilometer over heuvels, langs akkers, boomgaarden en chateaus. Niet gratis (€ 5,50 p.p.), maar wel het afstappen waard: de kabelbaan vanuit het centrum van Valkenburg naar de 68 meter hoger gelegen Wilhelminatoren. Het uitzicht tijdens de rit is al spectaculair, eenmaal boven is het helemaal genieten.

2. Omgeving van Nijmegen

Reken op verzuurde kuiten of zet de e-bike een standje hoger tijdens een fietstocht in de omgeving van Nijmegen. In Groesbeek begint het landschap al te glooien en zijn wijngaarden te bewonderen. Daarna gaat het door de bossen via de Zevenheuvelenweg, bekend van de Vierdaagse, richting Berg en Dal en Nijmegen, de oudste stad van Nederland.

3. Noord-Hollandse Groet

Met 55,5 meter heeft het Noord-Hollandse Groet het hoogste duin van Nederland. Even doorbijten dus tijdens de klim, maar het uitzicht over duinen en strand is dat meer dan waard. In de omgeving zijn verschillende fietsroutes uitgezet, bijvoorbeeld De groeten uit Groet, te vinden via fietsnetwerk.nl

Knapperig stokbrood, lekker belegje, bakje druiven en – vooruit – een fles rosé; meer is niet nodig voor een middag in het park. En dan lekker kijken naar hardlopers, spelende kinderen en de zon die door de bladeren schijnt.

1. Stadspark, Maastricht

Dit park bestaat uit meerdere deelparken, allemaal verschillend van sfeer, dus een wandeling voor of na de picknick is een aanrader. Bijvoorbeeld langs hertenkamp, vogelvolière en berenkuil. Er staan ook bijzondere bomen, zoals de goudappel, Japanse notenboom en honingboom.

bezoekmaastricht.nl

2. Dakpark, Rotterdam

Het is even klimmen, maar eenmaal boven is dat snel vergeten. Vanaf het negen meter hoge dak van een parkeergarage is het uitzicht over Rotterdam fenomenaal. Het park zelf is heerlijk groen met diverse tuinen en pergola’s.

dakparkrotterdam.nl

3. Park Sonsbeek, Arnhem

Strijk neer op het grasveld bij de witte villa, bij de waterval of tussen de bloemen. Het is goed wandelen door het glooiende park in Engelse landschapsstijl. Uitkijktoren De Belvédère biedt uitzicht over Arnhem en omgeving. Goed om te weten: beklimmen kan elke laatste zondag van de maand.

sonsbeek.nl

4. Park Valkenberg, Breda

Lopend vanaf het station naar het centrum is de kans groot dat de wandeling stopt in Park Valkenberg. Wat een gezelligheid! Ganzen en kippen scharrelen ongedwongen tussen de picknickkleedjes op de grasvelden, er is een fontein en voor de kleintjes een speeltuin.

welkominbreda.nl

5. Prinsentuin, Leeuwarden

Zodra de zon schijnt, gaan inwoners van Leeuwarden naar de Prinsentuin om te zonnen, wandelen, fietsen en picknicken. Open ruimten worden afgewisseld met dichte perken van heesters. Hier staat ook de Marilandica, een populier met diepgegroefde stam en talrijke knobbels die in 2019 werd uitgeroepen tot mooiste boom van Friesland. Blikvanger is de muziekkoepel, nog steeds in gebruik voor concerten.

visitleeuwarden.com

Van kunst kijken tot peren plukken, Nederlands barst van de plekken waar je leuke dingen kunt doen en zien.

1. De Paardenkamp, Soest

De Paardenkamp bestaat uit drie boerderijen met zo’n honderd-twintig paarden, ouder dan twintig jaar. Wandel in een uur Ommetje Paardenkamp langs de weilanden waar de paarden buiten staan. Kinderen tot twaalf jaar mogen op woensdagmiddag de pony’s borstelen.

paardenkamp.nl

2. Het Juttersmu-ZEE-um, Zandvoort

Wat hebben een mammoettand, poppen, oorlogsmateriaal, flessenpost, resten van schepen en metaal van een NASA-raket gemeen? Het spoelde ooit allemaal aan op het strand van Zandvoort. Ontdek de verhalen achter deze voorwerpen in het Juttersmu-ZEE-um.

juttersmuseum.nl

3. FutureLand, Rotterdam

Maak een rondrit, vaar door Maasvlakte 2 of ervaar hoe het is om kraanmachinist te zijn. Geniet van het uitzicht over de terminals. Het kan allemaal in FutureLand, het informatiecentrum in het Rotterdamse havengebied.

portofrotterdam.com

4. Museumdorp Orvelte

Boeren spannen hier nog een paard voor de wagen, klompenmakers transformeren een blok hout tot stoere stappers en bakkers bakken in een speciale broodoven. Het is hier nog precies als vroeger. De meeste bezienswaardigheden zijn gratis te bezoeken.

orvelte.net

5. Fruit & noten plukken, Betuwe

Vis een mand of tas uit de schuur en rijd naar de gemeente Overbetuwe. In de zomer is het daar gratis plukken van de vele fruit- en notenbomen. De gemeente maakte een interactieve kaart met alle pluklocaties.

overbetuwe.nl

6. Geocaching

Speurtochten blijven leuk, ook voor volwassenen. Dus download de gratis geocaching app en het schatzoeken kan beginnen. Verspreid door Nederland liggen wel 33.000 items, dus er is altijd iets te speuren in de buurt.

7. Beeldentuin Singer Laren, Laren

Dit particulier cultureel erfgoed bestaat uit een museum, theater, villa en beeldentuin. Die laatste, eigenlijk een museumzaal in de open lucht en een ontwerp van landschaps- architect Piet Oudolf, is gratis toegankelijk. In de zomer open van dinsdag tot en met zondag.

singerlaren.nl

8. Blotevoetenpad, Groningen

Trek schoenen en sokken uit en stroop de broekspijpen op, want het pad kan modderig zijn. Onderweg zijn ook mooie vlinders en een wilde bloementuin te zien. Start- en eindpunt is Theetuin Blotevoetenhof in Opende.

blotevoetenhof.nl

Het typisch Nederlandse woord ‘uitwaaien’ is een wereldwijde trend. Niets lekkerder dan de wind alle gedachten weg laten blazen.

1. Schiermonnikoog

Schiermonnikoog heeft het breedste strand van Europa. De branding is bedekt met witte schuimkoppen, het helmgras platgewaaid, daar kikker je van op.

2. Laag Holland

Laag Holland, een weids polderlandschap ten noorden van Amsterdam, ligt onder zeeniveau. Bij Edam zelfs zes meter. Struin door weilanden, langs molens en riviertjes en over de dijk langs het IJsselmeer. Wind gegarandeerd.

3. Natuurgebied Loonse en Drunense Duinen

Natuurgebied Loonse en Drunense Duinen, ook wel de Brabantse Sahara genoemd, is een van de meest uitgestrekte stuifzandgebieden van West-Europa. Zonnebril op tegen opwaaiend zand!

Arboreta, oftewel bomentuinen, werden vroeger door vorsten en andere rijkelui aangelegd om te pronken. Deze zijn vrij toegankelijk.

1. Arboretum-Heempark, Delft

Wandel door lanen met doorkijkjes, langs waterpartijen en meer dan driehonderd soorten bomen en struiken. Bomenkennis uitbreiden? Op de website van het park staan alle soorten beschreven.

arboretum-heempark-delft.nl

2. Belmonte Arboretum, Wageningen

Overal groeien rododendrons, rozen en natuurlijk talloze bomen, struiken en heesters. Ook het uitzicht over het rivierengebied is prachtig, want het park ligt op de Wageningse berg, een stuwwal uit de ijstijd.

botanischetuinen.nl

3. Arboretum Poort Bulten, De Lutte

Dit bomenpark ontstond begin vorige eeuw, toen textiel-fabrikanten in Twente woeste gronden kochten voor hun buitenverblijven. Inmiddels trekt Poort Bulten 130.000 bezoekers per jaar. Toch is het nog steeds een serene plek, met 2500 bomen en heesters uit alle werelddelen. In de lente en zomer is het een bloesem- en bloemenparadijs met margrietenvelden, orchideeën en zoemende bijen.

natuurmonumenten.nl

Fotografie: Anouschka Canters (Paardenkamp Soest), Getty Images, Imageselect, Nationale Beeldbank, Shutterstock, Stocksy, Sanne Tulp. | Styling: Ilona Jongepier