4x de mooiste fietsroutes langs de BLOESEM

Van weelderig wit tot zacht lichtroze, van bomen in bloei krijgen we nooit genoeg. Kies een route, stap op de fiets en geniet!

Bloesemroute Appeldijk • 36 km

De Betuwe

Het Appeldijkje, onderdeel van landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt, is misschien wel het beroemdste en geliefdste stukje van de Betuwe. Je doet deze dijk langs de Linge aan als je de fietsknooppuntenroute Betuwe-Appeldijkje of de Bloesemroute Appeldijk volgt. De tweede begint officieel buiten Beusichem, maar je kunt ook starten en eindigen bij De Pannekoekenbakker of Brasserie De Hofhouding in Buren. Deze schilderachtige plaats draagt sinds 1551 de eretitel Oranjestad, omdat Willem van Oranje toen trouwde met Anna van Buren. In het ­plaatselijke Oranjemuseum kom je daar alles over te weten. Zeker in de lente is in Buren ook de authentieke Hoogstamboomgaard De Toeren het bezoeken waard. Hier groeien en bloeien oude Nederlandse appel- en perenrassen met namen als Sijden Hempje en Witte winter calville.

Vanuit Buren gaat de bloesemfietstocht richting de Lek, waar je langs de Prinses Marijkesluis fietst over de Lekbandijk richting Ravenswaaij. Na dit verstilde dorpje met de kerk pal aan de dijk kom je door Beusichem, een beschermd dorpsgezicht met 22 rijksmonumenten waaronder de gotische kerktoren van tufsteen uit 1200. Hier spot je behalve bloesem met een beetje geluk ook lepelaars in de uiterwaarden. Aan de Markt in Beusichem zijn een paar leuke ­adressen om te pauzeren. Langs vaarten en door lanen gaat het verder naar landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt, en het prachtige Appeldijkje, waar aan je rechterhand door de bloeiende bomen het water van de Linge schittert. Richting Tricht fiets je door nog meer boomgaarden en na Buurmalsen volgt het laatste gedeelte langs de Kornedijk waar ook kersenbomen bloeien. Voor de kersen zelf moet je in juni terugkomen, een aanrader!

Pauzeplekken • De Pannekoekenbakker, Buren

pannekoekenbakker.nl • Brasserie De Hofhouding, Buren

dehofhouding.nl

Het Hoge Land van Vollenhove • 23 km

Weerribben-Wieden

Nationaal Park Weerribben-Wieden is het grootste laagveenmoeras van Nederland. In de lente is het gebied één grote bloesempracht met meidoorn, sleedoorn en fruitbomen. Het beginpunt van deze fietstocht is Bezoekerscentrum De Wieden. De route gaat eerst richting het dorp Sint Jansklooster, waar de oude watertoren nu een uitkijktoren is met prachtig uitzicht over de Wieden. Bij de Monnikenmolen uit 1857 kun je een pannenkoek eten als je energie wil bijtanken. Vanaf de molen gaat de tocht langs rietgedekte boerderijen en boomgaarden verder richting Kadoelen en Heetveld. Voorbij Heetveld vallen de houtwallen in het landschap op: soms stokoude hagen van bloeiende meidoorn en sleedoorn.

Een plek om weer even af te stappen is de historische buitenplaats De Oldenhof. De omgrachte havezate is nog steeds bewoond, maar eromheen kun je wandelen langs de hoogstam-fruitbomen. Lunchen kan bij de schenkerij. Fiets verder langs het Vollenhover Kanaal – aan de overkant zie je de Noordoostpolder – naar het charmante Vollenhove, ooit een vissersplaats aan de Zuiderzee. Rond het kerkplein zijn wat leuke terrassen. Na Vollenhove gaat de rit door het gehucht Moespot, met het legendarische café De Moespot waar de tijd al eeuwen lijkt stil te staan. Het is nu even dicht, want het wordt uitgebreid met een restaurant in de voormalige stal, met de belofte dat het café behouden blijft zoals het was. Rest nog de laatste etappe, opnieuw over landelijke lanen met bloeiende meidoorn en sleedoorn en boomgaarden op boerenerven. Bij terugkomst is het goed toeven bij Theeschenkerij De Wieden.

Pauzeplekken • Theeschenkerij De Wieden, Sint Jansklooster

theeschenkerijdewieden.nl • De Monnikenmolen, Sint Jansklooster

monnikenmolen.nl • Schenkerij De Oldenhof, Vollenhove

campingdeoldenhof.nl • Café De Moespot

Moespot 17, Vollenhove

Pracht van de Zak • 21 km

Zuid-Beveland

In de Zak van Zuid-Beveland – het zuidelijkste deel, onder Goes – fiets je door een eeuwenoud coulisse-landschap met hagen, bomenrijen, boomgaarden en daartussen dorpjes en hoeves. In het voorjaar bloeien hier niet alleen de boomgaarden, maar zijn ook de dijken begroeid met meidoorn, sleedoorn, fluitenkruid, Gelderse roos en zo’n twintig bedreigde plantensoorten. Deze bloemdijken, bij elkaar zo’n tachtig kilometer, worden beheerd door Natuurmonumenten. Het pittoreske plaatsje Nisse is het hart van dit gebied. Het heeft een beschermd dorpsgezicht rond een parkachtig dorpsplein met een pomp, een vaete (oude drinkplaats voor vee), een muziekpaviljoen en een kerk met middeleeuwse fresco’s. In de directe omgeving staan historische hoeves, zoals De Mooie Staak uit 1632 (Rondepolderdijk 1). Je komt erlangs op de 21 kilometer lange fietsroute Pracht van de Zak, die start in Nisse op het Dorpsplein.

Via de Zuidweg verlaat je het plaatsje, je passeert dan meteen al een bloeiende boomgaard achter de poort van het verdwenen Slot ter Nisse. Even verderop ligt kaasboerderij Ter Nisse, leuk om lekkers te kopen voor een picknick. Op weg naar ’s-Heer Abtskerke kom je langs Hoeve Van der Meulen uit de zeventiende eeuw. Wandel hier de boomgaardroute, een klein maar fijn rondje om de hoeve. Het piepkleine ’s-Heer Abtskerke is ook alweer zo’n schilderachtig dorp. Van daaruit gaat de tocht een stukje richting ’s-Gravenpolder, maar dan vóór het spoor van de stoomtrein Goes-Borssele terug richting Kwadendamme. Tussen zoet geurende meidoornhagen fiets je verder op de Brilletjesdijk langs een fraai oud huisje genaamd De Weeltjes. Als je van je lunch een feestje wil maken: hier kun je op aanvraag met een groep vanaf vier personen terecht. Met een grote lus over nog meer bloemdijken gaat het terug naar Nisse, waar je bij ’t Durpsuus of bij Koek & Leut kunt bijkomen met een lekker drankje.

Pauzeplekken • De Weeltjes, Nisse

dekeukenvandenise.nl • ’t Durpsuus, Nisse

dorpshuis-nisse.nl • Koek & Leut

Dorpsplein 46, Nisse

Bloesemroute Zuid-Limburg• 21 km

Rondom Eijsden

Limburg is beroemd om de appelstroop en dat is niet toevallig. Daar in het diepe zuiden, tegen de Belgische grens, sieren boomgaarden het toch al zo fraaie heuvellandschap. Extra bijzonder aan deze regio is dat je er de meeste hoogstamboomgaarden van ons land vindt, met unieke appelsoorten als Gronsvelder Klumpke en Reymerstokker Kroonreinette. En peren als Kelmonder Grijske en Herfstpeer van Geulle. Ook bloeien hier kersen- en pruimenbomen, perfect dus voor een mooie bloesemfietstocht in april en mei. Deze betrekkelijk vlakke Bloesemroute begint en eindigt in Eijsden, een plaats met een beschermd dorpsgezicht aan de Maas. Het station is het officiële begin, maar het Maas-terras van Eetcafé Aon ’t Bat is een leuker vertrekpunt. Over de kasseien van de Diepstraat met zijn lindebomen fiets je van hieruit het dorp uit. Steek halverwege de Graaf Geloeslaan in om kasteel Eijsden te zien. Pal tegenover de poort leidt een autovrije laan richting het station.

Van daar voert de route naar het kerkdorp Mesch, met de Sint-Pancratiuskerk, deels uit negende eeuw. Beklim ook de uitkijktoren van Mesch voor een mooi panorama op het golvende landschap. Carréboerderij De Laethof is een fijne plek om te pauzeren. Probeer hier de lokale lekkernij Val Dieu-salade met appel (Val Dieu is een abdijkaas uit de streek). Via Libeek, Sint Geertruid en het verstilde Eckelrade gaat het verder over de heuvels. Links en rechts vrolijkt het wit en roze van fruitbloesem de boerenerven op. Onderweg kom je soms stalletjes tegen met lokale oogst. Het traject naar Gronsveld gaat door het Savelsbos, waar in mei de hele bodem wit kleurt van het daslook. Na het bos, richting Rijckholt, neemt de fruitbloesem het weer over. Het laatste stuk van de fietstocht is ook bijzonder, want daar fiets je door natuurgebied de Eijsder Beemden en zie je aan de overkant van de Maas België liggen.

Pauzeplekken • Eetcafé Aon ’t Bat, Eijsden

aontbat.nl • Hoeve De Laethof, Mesch

delaethof.nl

De beste timing

De fruitbomen zijn op hun mooist in april en mei. Eerst verschijnt de witte pruimen­bloesem, direct gevolgd door het roze van de kersen. Daarna komen de witte perenbloemen tevoorschijn. De appelbomen sluiten de bloesemtijd af in zachtroze. Dat je nooit precies weet wanneer de fruitbomen hun kleurenpracht onthullen, is deel van de magie. Voor de Betuwe bestaat tegenwoordig een app die een seintje geeft als het zover is: Bloesemalert.

Gratis te downloaden via App Store en Google Play

