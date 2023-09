Van steile rotsformaties tot kabbelende beekjes en héél veel bloemen. Het Portugese eiland Madeira is een paradijs voor wandelaars. Via een eeuwenoud netwerk van voetpaden kom je op plekken die je anders niet kunt bereiken.

Toen in de vijftiende eeuw de eerste mensen zich op Madeira vestigden, moeten ze zich in het paradijs hebben gewaand. Het landschap is er betoverend en het klimaat mild. Het was alleen niet per se een heel toegankelijk paradijs, door de steile berghellingen en dichte begroeiing. Toch werden overal geschikte plekken gevonden voor nederzettingen en om landbouw te bedrijven. Voetpaden, oftewel veredas, werden aangelegd om die plekken onderling te verbinden en bij de landbouwterrassen te kunnen komen. Vanaf de negentiende eeuw werden ook levadas (irrigatiekanalen) aangelegd, van het nattere noorden naar het drogere zuiden. Met paden erlangs om ze te kunnen onderhouden. Zo ontstond een uitgebreid netwerk waar niet alleen de locals gebruik van maakten, maar gaandeweg ook steeds meer recreatieve wandelaars.

De paden brengen je op de mooiste plekken die op een andere manier niet te bereiken zijn. Met de opkomst van het toerisme op Madeira, halverwege de vorige eeuw, werden populaire routes voorzien van wegwijzers en informatieborden. Ze worden ook goed onderhouden. Wandelend op Madeira kom je helemaal los van de dagelijkse hectiek en raak je weer helemaal opgeladen. Inspanning betekent hier ontspanning, zo simpel is het. Er zijn ongeveer zestig gemarkeerde wandelroutes op het eiland. Ze variëren in lengte, hoogte en moeilijkheidsgraad en zijn geschikt voor wandelaars van alle niveaus, van beginners tot ervaren avonturiers. Hier geven we er alvast vijf, die voor iedereen met een normale fitheid goed te doen zijn. Ze hebben allemaal een PR-nummer en behoren daarmee tot de officiële wandelroutes van het eiland.

PR18: 10,6 km, 4 uur

De Levada do Rei is een pad dat bekendstaat om de overvloedige vegetatie, waaronder eeuwenoude laurierbossen, varens, imposante eucalyptusbomen en bloemen. Ook natuurlijke tunnels, vergezichten en watervallen maken deel uit van deze route. Je loopt zelfs onder een waterval door, dus je houdt het niet helemaal droog. Of dat de reden is dat de Levada do Rei wat rustiger is dan sommige andere wandelroutes op Madeira? Het is in elk geval een mooie keuze om de smaak van hiken op dit eiland te pakken te krijgen. Het startpunt is de water­zuivering van Quebradas in São Jorge, het eindpunt een plek om stil van te worden: een zeldzaam sereen laurierbos, waar alles groen is in de mooiste schakeringen, van de bomen en varens tot de met mossen overwoekerde rotsbodem en met algen bedekte bedding van het riviertje. Het kabbelende water, het ritselen van de wind in de bladeren en het gekwetter van de vogels nodigen uit om je ogen en oren wijd open te zetten. Veel beter wordt stilte niet. Weer terug is het leuk om nog even de São Jorge watermolen te bezoeken. Driehonderd jaar oud en still going strong.

Highlights in de hoofdstad Funchal

Funchal is de levendige hoofdstad van Madeira, waar veel te beleven is. Er zit allerlei uitstekende horeca, zelfs op Michelinsterren-niveau. Voor voetballiefhebbers is er een museum dat in feite de prijzenkast is van Cristiano Ronaldo, die op Madeira werd geboren. Mercado dos Lavradores

De historische boerenmarkt van Funchal is een feest van geur en kleur, een geweldige plek om inkopen te doen. Largo dos Lavradores, Funchal Monte Palace

Een wonderlijke plek in de hoofdstad, deze exotische tuinen met karpervijvers, oosterse pagodes, Afrikaanse kunst en meer. Geweldig om een tijdje rond te dwalen en dan in het café op de top van de heuvel te mijmeren over wat je nu eigenlijk hebt gezien. montepalacemadeira.com

PR8: 6 km, 2,5 uur

Op het schiereiland Ponta de São Lourenço, de oostpunt van Madeira, is het landschap anders dan elders op het eiland: kaal, vulkanisch, maar niet minder spectaculair. De wandeling hier biedt uitzichten op roodbruine kliffen, vulkanische rotspartijen en turquoise water met zeilbootjes. Bus 113 stopt bij het begin van de route, bij de rotonde, daar kun je ook de auto parkeren. De route gaat tot Casa do Sardinha, een charmant informatiecentrum over het natuurgebied in een kleine palmentuin met een barbecueplek. Als je wil, mag je hier een nachtje kamperen. Zin in een verkoelende duik? Vlakbij is een idyllisch strandje. Mocht je nog energie over hebben, loop dan zeker nog wat verder door naar uitzichtpunt Miradouro Ponta do Furado.

PR9: 17,4 km, 6,5 uur

De Levada do Caldeirão Verde is een route die dertien kilometer lang slingert langs irrigatiekanalen en door groene valleien waar soms een mysterieuze nevel hangt. Je bent er een uur of zes zoet mee, maar omdat er weinig hoogteverschil is, is het goed te doen. Het startpunt is een beeldschoon traditioneel huis, helemaal Hans en Grietje in de jungle: Casa de Abrigo das Queimadas. Hier huist het informatiecentrum van het omringende natuurpark, je kunt er parkeren en iets eten en drinken. De wandeling gaat langs watervallen, beekjes en weelderige vegetatie, zo dicht dat je je soms in een oerwoud waant. Ook loop je door een paar tunnels waar de zaklamp van je telefoon van pas kan komen. Uiteindelijk bereik je de honderd meter hoge waterval Caldeirão Verde. Laat jezelf hier zeker even in het water vallen om verfrist aan de terugtocht te beginnen. Je loopt hetzelfde pad terug, maar het mooie is dat alles er dan toch weer heel anders uitziet.

Cris’s

Wil je een keer goed uit eten op Madeira in een hippe setting? Hier moet je zijn. crissrestaurant.com Kampo

Prachtige trendy zaak met verruk-kelijk eten en vriendelijke bediening. kampo.pt Taberna

Lekker relaxte setting en uitstekend eten voor een goede prijs. tabernamadeira.net Prima Caju Funchal

Heerlijke plek voor een gezond ontbijt en lunch in een interieur met rotan meubilair en hangplanten. primacaju.pt Quinta do FurÃo

Ook vegetariërs kunnen hier goed eten. En het uitzicht is ook al zo heerlijk. quintadofurao.com Abrigo do Pastor

Voor goed traditioneel Portugees eten en een goede poncha (dé lokale cocktail met rum). abrigodopastor.com Maré Alta

Een van de weinige restaurants op het strand in Madeira, perfecte plek voor espetada (vleesspiezen). Ponta do Sol

O Fio Casa de chá

Charmante cottage met theetuin aan de westkust, met eenvoudig maar goed eten. Rua do Miradouro, Ponta do Pargo

PR6: 5 km of PR6 + PR6.1: 9 km

Madeira is beroemd om zijn eeuwenoude laurierbossen. Wie de Levada das 25 Fontes wandelt, maakt daar uitgebreid kennis mee. De sfeer op de route wordt bepaald door een unieke mix van natuurschoon en rust langs de smaragdgroene levada’s. Het ene moment loop je door een bos met exotische flora, het volgende dicht langs rotswanden overgroeid met varens en mossen. Om vervolgens uit te komen op een plateau met een adembenemend uitzicht. Onderweg passeer je bronnen waarvan het water je jonger zou maken.

Het proberen waard! Het startpunt is parkeerplaats Rabaçal. Op een bepaald punt is er een splitsing en kun je ervoor kiezen de PR6.1 te volgen. Die brengt je naar de sensationele honderd meter hoge Risco-waterval en weer terug. Vervolg daarna weer de PR6. Deze eindigt bij een lagune waar het water van alle kanten in druipt vanaf de steile, overwoekerde hellingen. Tegen het eind van de tocht kom je, net als aan het begin, langs het Rabaçal Nature Spot Café. Leuk voor een kleine pauze.

praktische zaken

Check eerst of er op de route geen obstructies zijn. Dat kan af en toe gebeuren na veel regenval. Bekijk de route vooraf goed en beoordeel eerlijk of je het aankunt. Bedenk ook dat je onderweg altijd kunt omkeren, veel routes gaan heen en terug over hetzelfde pad. Check de weersvoorspellingen. Regen, wind en mist kunnen je gemakkelijk overvallen hier. Het weer kan ook flink verschillen aan de noord- en de zuidkant. Goede wandelschoenen met grip zijn hier een must, een zaklamp is soms handig in tunnels. Kleed je in laagjes om in te spelen op warmte, kou en regen. Geef wandelaars die omhoog lopen voorrang. Laat voor de zekerheid bij je hotel weten waar je naartoe gaat. Neem voldoende water mee en wat energierepen. Vroeg in de ochtend zijn de routes het rustigst. Madeira hoort bij Portugal, er wordt dus Portugees gesproken.

PR1.2: 6 km, 3 uur

De Pico Ruivo is met 1862 meter de hoogste berg van Madeira. Het is dan ook best een pittige klim naar de top. Maar als je daar dan boven de wolken staat te genieten van het 360-graden-uitzicht, ben je dat meteen vergeten. Aan je voeten liggen de groene valleien, in de verte de ruige kliffen en aan de horizon spot je misschien wel scheepsmasten. Het startpunt is berg-café Achada do Teixeira, waar ook de rotsformatie Homem em pé (‘staande man’) is, de naam zegt alles. Weer terug beneden drink je een glas madeira in restaurant Quinta do Furão in het dorp Santana. Het uitzicht vanaf het terras is niet in woorden uit te drukken. Probeer hier ook de lokale specialiteit espada, oftewel zwarte degenvis, het zwarte goud van Madeira. Deze diepzeevis komt alleen hier en bij Japan voor.

Fotografie: Annet Dekker @annesimoned, Alamy, AWL Images, Getty Images, Shutterstock