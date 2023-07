5 prachtige (maar makkelijke) wandelroutes in Europa

1. Saxer Lücke in Zwitserland

De Appenzellregio is een minder bekende streek in Zwitserland, maar the place to be voor fanatieke wandelaars. De Saxer Lücke-wandeling vindt plaats in het Alpstein-gebergte. Voorheen was deze wandeling een uitdagende 16 kilometer lang. Inmiddels is er in Frümsen een nieuwe gondel geïnstalleerd. Voor drie tientjes kun je met een kabelbaan op en neer, waardoor je maar 6 kilometer loopt. Fijn voor de beginnende wandelaar of de vakantieganger die geen zin heeft om de hele dag bezig te zijn met klimmen.

Saxer Lücke in Zwitserland Beeld Getty Images

2. Thermaal water-wandelpad in Zuid-Tirol/Italië

Direct bij het kasteel en museum van de Italiaanse bergsportlegende Reinhold Messner (1944) in Zuid-Tirol ligt het nieuwe thermaal water-wandelpad. Na een wat uitdagende klim (je kunt ook de verharde weg pakken die naar het kasteel leidt) word je beloond met een ongelooflijk mooi uitzicht op de Val Senales. Mocht je stevige trek hebben gekregen, dan kun je er stoppen om wat te eten. Daarna kun je jezelf uitdagen om nóg een stapje verder te gaan langs de hoogtepunten van het wandelpad. Je loopt langs de eeuwenoude waalwegen (paden langs irritatiekanalen), gaat door wijn- en appelboomgaarden, kastanjeboomgaarden en cactustuinen. De waalwegen kregen hier onlangs de classificatie thermaal, vanwege het hoge mineraalgehalte. Deze mineralen hebben naar verluid een helende werking.

Het kasteel van Reinhold Messner Beeld LightRocket via Getty Images

3. Plitvicemeren in Kroatië

Wellicht ben je er al eens geweest tijdens een vakantie in Kroatië óf heb je er weleens over gehoord: de Plitvicemeren. Eigenlijk kun je een uitje naar de meren niet overslaan als je in het land bent. De meren, die worden verdeeld door watervallen, kunnen worden bewandeld via houten loopbruggen. Wél handig om te letten op welk schoeisel je draagt. De bruggen kunnen namelijk wat glad zijn door het water. Je kunt ook via wandelpaden langs de rand van de meren een route volgen die een mooi uitzicht geeft over het gehele merenlandschap. Een hoogtepunt is de grootste waterval van Kroatië, de ‘Veliki Slap’, die hoger is dan 78 meter. Ook de kleinere watervallen zijn zeker het bewonderen waard.

De Plitvicemeren Beeld NurPhoto via Getty Images

4. De Fairy Pools in Schotland/Groot-Brittannië

In het noorden van Schotland, op het eiland Skye, liggen de Fairy Pools. Volgens een Schotse legende baden de mythische wezens Selkies (een soort zeehonden / zeemeerminnen) erin tijdens volle maan. Ben je erg nieuwsgierig hoe deze figuren dat doen? Dan kun je zelf ook een plons nemen in het water. Dat is niet voor watjes, want het is ijskoud. Mocht je na dit Wim Hof-momentje toe zijn aan opwarming, dan kun je in de buurt een van de whiskydistilleerderijen bezoeken waar het Schotse eiland bekend om staat.

De Fairy Pools in Schotland Beeld Getty Images

5. Tre Cime di Lavaredo in Italië

Het nationaal park Tre Cime, dat een UNESCO Werelderfgoed is, ligt in de omgeving van Zuid-Tirol. Je kunt hier prachtige wandelingen maken. Er zijn veel wandelroutes in de Dolomieten, maar de looproute Tre Cime di Lavaredo biedt het beste uitzicht over de wereldberoemde drievoudige bergtop Drei Zinnen, zoals Tre Cime in het Duits heet. De wandeling duurt ongeveer 4 uur, inclusief rust bij de Drei Zinnen. Start de wandeling bij zonsopgang voor het mooiste uitzicht.

De Drei Zinnen in de Dolomieten Beeld Getty Images

Déze rekoefeningen kun je voor of na het wandelen doen:

Bron: Freundin, charlieswanderings.com