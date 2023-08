5 tips om goedkoop op vakantie te gaan met de trein

Of je nu met de trein naar Londen, Brussel, Rome of Wenen wil: de treinen zijn megaduur en zitten bommetje vol. Uit onderzoek van Greenpeace blijkt zelfs dat de trein binnen Europa gemiddeld twee keer zo duur is als vliegen en op sommige routes zelfs dertig keer. Waarom? Omdat luchtvaartmaatschappijen profiteren van meer belastingvoordelen.

Weinig concurrentie

Daarnaast is de concurrentie tussen spoorwegmaatschappijen veel minder groot dan bij luchtvaartmaatschappijen. Er is vaak maar één hogesnelheidslijn tussen bepaalde steden, terwijl er wel tientallen vluchten per dag gaan. Spoorwegmaatschappijen hoeven minder op prijs te concurreren, er is simpelweg niet zo heel veel te kiezen voor reizigers.

Voordelig op vakantie met de trein

Goedkoop treinreizen door Europa is beter voor het milieu, maar biedt ook een unieke kans om de culturele rijkdom en diversiteit te ervaren van de landen waar je doorheen reist. Met de juiste planning, slimme keuzes en een beetje creativiteit kun je een onvergetelijke reis maken zonder je budget te overschrijden.

Door gebruik te maken van deze tips, kun je genieten van prachtige landschappen, sfeervolle steden en boeiende ervaringen, allemaal terwijl je je portemonnee tevreden houdt.

1. Plan en boek je trein op tijd

Vroegboekers worden beloond, want hoe eerder je boekt, hoe lager de prijs. Plan daarom je treinreis op tijd, zodat je kunt gebruikmaken van goede acties en deals. Via de prijskalender van NS kun je in één oogopslag zien op welke dag je de beste deal scoort.

De Intercity naar Brussel en de Eurostar zijn al tot maximaal elf maanden van tevoren te boeken. Bij de nachttreinen ÖBB en SBB kun je 180 dagen van tevoren al je vakantievervoer vastleggen en voor de Thalys kun je vier maanden van tevoren tickets halen bij ICE International.

2. Stel alerts in

Wil je een seintje ontvangen wanneer de tickets voor jouw favoriete bestemming te boeken zijn? Dan kun je een e-mail alert instellen. Zo word je op de hoogte gehouden en weet je zeker dat je één van de eersten bent.

3. Vermijd spitsuren

Reizen tijdens spitsuren kan duurder zijn. Probeer treinen te pakken buiten de drukste spitsuren en piekperiodes om te profiteren van lagere tarieven en meer beschikbare stoelen.

4. Pak de nachttrein

Nachttreinen zijn niet alleen een praktische manier om tijd te besparen, ze kunnen ook besparingen opleveren op accommodatiekosten voor die nacht. Je spaart een hotelovernachting uit en komt ’s ochtends op je bestemming aan, klaar om de dag te beginnen. Ideaal!

5. Boek treintickets per land

Koop eerst een kaartje tot aan de grens via de NS en zoek dan verder vanaf het eerstvolgende station buiten Nederland. Vaak ben je dan stukken goedkoper uit. Boek bijvoorbeeld treintickets via de website van de Deutsche Bahn voor een stoptrein vanaf de grens met Duitsland. Je kunt zo tot wel 60 of 70% goedkoper uit zijn dan wanneer je het gehele traject vanuit Nederland boekt.

Als je met de trein op reis gaat, is het handig om zo min mogelijk bagage mee te nemen. Dat scheelt een hoop gesjouw. Met deze tips pak je superefficiënt in en heb je die grote koffer nooit meer nodig:

Bron: NU.nl, NS International