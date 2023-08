5x zo zag je Rome nog nooit

Skip drukke pleinen en lange rijen voor de musea. Stap uit de toeristische drukte en ontdek het échte Rome.

Neem alle tijd voor de verdwaalstraatjes

Het centro storico van Rome heeft een totale oppervlakte van ruim 3 vierkante kilometer, geliefde buitenwijken als Trastevere níet meegerekend. Veel te groot om alles tijdens één bezoek te bekijken. Dus kies een buurt en neem de tijd te verdwalen. Bijvoorbeeld in Trastevere, de gezellige volkswijk aan de andere kant van de rivier de Tiber. Het is als een dorp in de stad met een heel eigen sfeer. Smalle straten komen uit op verstopte pleinen en er is altijd wel een buurtbar waar je zo’n piepkleine espresso of een citroengranita kunt bestellen. Het mooiste plein van Trastevere is de Piazza di Santa Maria in Trastevere, waaraan de gelijknamige basiliek staat. Voor een onvervalste pizza romana (pizza met een flinterdunne, krokante bodem) moet je bij Antico Forno Ai Marmi zijn aan de altijd drukke Viale di Trastevere 53-59. Je eet er je pizza aan een kleine marmeren tafel op het trottoir, terwijl Italianen op hun gemak voorbijrijden in hun auto’s, ramen open, muziek aan. Natafelen is er niet bij, want er staat altijd een rij wachtenden. De rekening komt ongevraagd zodra je de laatste hap binnen hebt. Gelukkig zitten er genoeg gelateria’s in de buurt voor een coppa zuppa inglese.

Bezoek de musea zonder wachtrij

Ook de Romeinen zelf willen zo af en toe genieten van hun eigen kunstschatten of een bijzondere tentoonstelling. Maar daarvoor gaan zij liever niet in de rij staan. Dus doe als de locals en bereid je bezoek voor. Bij veel musea kun je via de website vooraf een ticket met starttijd kopen. Zeker voor wie de beroemde beelden van Bernini in de Galleria Borghese wil zien of de schilderingen van Michelangelo in de Sixtijnse Kapel, loont het de moeite hier voor vertrek al werk van te maken. Maar het allermooiste museum van Rome is de stad zelf. Hoogtepunten als de Spaanse trappen, de Trevifontein, het Pantheon en de Piazza Navona liggen op wandelafstand van elkaar. Helaas is het in Rome altijd hoogseizoen en ben je er zelden alleen. De beste tip die ik ooit kreeg van een Romein was een nachtwandeling te maken door het centrum. Als je dan eindigt voor de Trevifontein, is de verleiding groot net als Anita Ekberg in La Dolce Vita in het koele water te stappen, of toch tenminste je grote teen erin te dippen. Vooral niet doen, want Rome heeft een zero tolerance-beleid voor toeristen die zich niet aan de regels houden, en terecht. galleriaborghese.beniculturali.it en museivaticani.va

Fiets door Parco Villa Borghese

Steeds meer Romeinen ontdekken de fiets. Zeker in het voorjaar en tijdens de warme zomermaanden is dit een heerlijke manier om door Rome te toeren. Als je een fiets huurt, trap dan even door naar de iconische Via Veneto met z’n statige cafés en terrassen. Hier nam regisseur Federico Fellini de sleutelscènes van zijn beroemde film La Dolce Vita op. Vanaf de Via Veneto fiets je zo het Parco Villa Borghese in. Deze groene oase met metershoge parasolpijnbomen, vijvers, fonteinen en theehuizen is een welkome afwisseling op de chaos en hitte van het centro storico. Er staat altijd wel ergens een fruitverkoper of een ijscoman klaar met wat lekkers en op warme dagen rollen de Romeinen hier hun handdoek of picknickkleed uit. Een andere geweldige wandel- en fietsplek in het groen is het Parco Appia Antica net buiten Rome. Je kunt er een paar kilometer van de Via Appia volgen, de oudste straat van Rome. Of bezoek het archeologisch park of de catacomben van Sint-Sebastiaan. parcoappiaantica.it en catacombe.org

Vind de lekkerste lokale gerechten

Voor de beste supplì (Romeinse rijstkroketjes) reserveer je een tafel bij Ristorante L’Arcangelo. De ronde kroketjes worden ook op straat verkocht, maar dan zijn ze vaak wat kleiner. In het midden zit een stukje mozzarella dat smelt tijdens het frituren. Als je het balletje als een bitterbal doormidden breekt om te laten afkoelen, trekt de kaas een lange draad. De Romeinen noemen dit supplì al telefono, een bijnaam die stamt uit de tijd dat een telefoon nog een snoer had. Bij het beroemde Ristorante Piperno in de wijk Monti eet je de beste carciofi fritti, krokant gefrituurde baby-artisjokken. Voor de ultieme pasta cacio e pepe (pasta met schapenkaas en peper) reserveer je bij Felice in de wijk Testaccio of bij Da Luciano niet ver van de Campo de’ Fiori. Pastagoeroe Luciano Monosilio heeft een eigen pastafabriekje naast het restaurant en is trouwens ook beroemd om zijn spaghetti carbonara (eieren, kaas en spek) en zijn amatriciana (schapenkaas, spek en tomaat). larcangelo.com, ristorantepiperno.it, feliceatestaccio.com en lucianocucinaitaliana.com

Drink cocktails in een geheime tuin

De art-decodeuren van Hotel Locarno vlak achter de Piazza del Popolo geven toegang tot een tijdloze wereld van granito vloeren en Venetiaanse kroonluchters. De bar en de beschutte binnentuin zijn het best bewaarde geheim van Rome. Je zit er in de schaduw en kunt heerlijk Italianen kijken. In de jaren zestig was de bar de hang-out van de beroemde schrijvers Alberto Moravia en Elsa Morante. Tegenwoordig zijn het Lola Schnabel, Isabella Rossellini en John Malkovich die zo onopvallend mogelijk de suites bezetten. Reserveer een tafel voor de lunch of het aperitivo. Naast een fantastische pasta amatriciana serveren ze hier ook een perfecte negroni-cocktail. Op minder hete dagen is het dakterras van het hotel ook een goede optie. hotellocarno.com

Overnacht in een klooster

Rome telt tientallen kloosters waar je kunt logeren. Vaak zijn de kamers eenvoudig tot spartaans, word je ’s ochtends gewekt door kerkgezang en sommige kloosters hebben een avondklok. Wie dat allemaal niet erg vindt krijgt er een betaalbare kamer en een unieke ervaring voor terug. Casa il Rosario ligt midden in de gezellige wijk Monti, om de hoek bij het Colosseum, heeft 35 kamers waarvan ook een aantal singles en wordt bestierd door de dominicaanse nonnen. Niet ver van het station kun je logeren bij de nonnen in het prachtige Suore di Giuseppe di Cluny. Zeer eenvoudig, maar wel op twee passen van de Piazza Navona ligt Fraterna Domus. Je kunt hier ook eten. Er zijn ook voormalige kloosters waar de nonnen en broeders vertrokken zijn en die alleen nog dienstdoen als hotel. Hotel Santa Maria in Trastevere is een favoriet. Ook in Trastevere zit Relais Le Clarisse, een klein boetiekhotel met kloosteruitstraling. casailrosarioroma.it, sangiuseppedicluny.it, fraternadomus.it, hotelsantamariatrastevere.it en leclarisse.com

Italiaanse keuken Producer Mandy

“Populair bij toeristen én locals: Tonnarello. Laat je niet afschrikken door de wachtrij, meestal heb je binnen een halfuurtje wel een plek.” tonnarello.it

Imposant Chef lifestyle Françoise

“De deuren van de Sint-Paulus Basiliek gaan om stipt zeven uur open, maak daar gebruik van. Zo vroeg op de dag is het nog niet zo warm en het is nog lekker rustig. Neem een omslagdoek mee om je blote schouders mee te bedekken.”

Het wachten waard Projectredacteur Lotte

“Ga in Trastevere zeker naar Da Enzo al 29. Grote kans dat je even in de rij moet wachten, maar de pasta carbonara (en waarschijnlijk ook al het andere op het menu) stelt zeker niet teleur. Tip: bestel in de rij alvast een wijntje.”

Komt dat zien Producer Nikita

“Het Colosseum, het Forum Romanum en de Palatijn zijn elke eerste zondag van de maand gratis toegankelijk. Eettip: Luzzi, om de hoek bij het Colosseum.” trattorialuzzi.it

Gratis genieten Producer Charissa

“Elke laatste zondag van de maand zijn de Vaticaanse musea van negen uur ’s ochtends tot twee uur ’s middags gratis. Je kunt tot uiterlijk half één naar binnen.”

Goed idee Vormgever Lisa

“Zoek verkoeling op het strand als het in de stad echt te warm wordt. Dit kan perfect met de trein. Pak op station Termini de trein richting Pisa en stap uit bij Marina di Cerveteri. De rit kost € 3,60 (enkeltje) en duurt zo’n vijftig minuten. Kun je onderweg net lekker even deze Libelle lezen.”

Wauw Coördinator Caroline

“Vanuit de rooftop bar van het Relais Fontana Di Trevi Hotel heb je een adembenemend uitzicht. En de gerechten en cocktails zijn verrukkelijk.” relaisfontanaditrevi.com

Fotografie: Ingrid Polderman, Getty Images, Pexels, Shutterstock, Stocksy, Unsplash