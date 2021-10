60.000 gratis treinkaartjes voor jongeren die Europa willen ontdekken

Het doel is om jongeren in contact te brengen met de Europese identiteit en via reizen bewust te maken van de kernwaarden van de Europese Unie (EU). De tickets zijn eigenlijk alleen voor de trein bedoeld, maar kunnen ook gebruikt worden voor bussen, ferries of in uitzonderlijke gevallen het vliegtuig. Zo wil Brussel voorkomen dat bijvoorbeeld eilanden gediscrimineerd worden.

Jongeren

De actie DiscoverEU is voor jongeren die in de EU geboren zijn tussen 1 juli 2001 en 31 december 2003. Eigenlijk is het alleen voor 18-jarigen, maar 19- en 20-jarigen komen dit keer ook aan bod omdat zij door de coronacrisis niet eerder konden. De gelukkigen kunnen hun reis van maximaal 30 dagen, tussen maart 2022 en februari 2023, alleen doen of in een groep van maximaal vijf.

Inschrijven

Dit is niet de eerste keer dat Brussel tienduizenden treintickets weggeeft. In 2018/2019 meldden zich 350.000 jongeren voor de toen 70.000 beschikbare tickets.

Jongen die interesse hebben en volgend jaar graag met de trein Europa willen ontdekken, kunnen zich vanaf 12 oktober 12.00 uur inschrijven. De inschrijving duurt tot 26 oktober 12.00 uur.

Horizon verbreden

“Ik ben blij dat we hiermee 60.000 jongeren de kans geven de rijkdom van hun continent te ontdekken”, aldus EU-commissaris van onder meer Jeugd en onderwijs Mariya Gabriel. Zij coördineert 2022 als Europees jaar van de jeugd. “Zij kunnen een trein pakken, hun horizon verbreden en andere Europeanen ontmoeten.”

Bron: Europa.eu.