7 ‘gele’ bestemmingen waar je binnen 6 uur met de auto bent

Heb je de komende weken vakantie gepland staan, maar weet je door alle wisselende reisadviezen nog niet waar de reis naar toe gaat? Deze zeven bestemmingen hebben momenteel de kleur geel en kun je dus (met de nodige maatregelen) veilig bezoeken.

Wil je met de auto op vakantie en niet al te ver weg een vakantie boeken? Je bent al binnen zes uur op deze bestemmingen waar je zelf misschien niet zo snel aan denkt:

Advertentie

België

Dinant

260 kilometer vanaf Utrecht

Dinant is een van de mooiste plaatsen van Wallonie. De stad is gebouwd tegen rotsachtige kliffen langs de Maas. In het kleine stadje is genoeg te doen: bezoek de eigen Notre-Dame, neem de kabelbaan naar de citadel en loop over de Charles de Gaulle-brug voor het mooiste uitzicht.

Durbuy

260 kilometer vanaf Utrecht

Durbuy noemt zichzelf de kleinste stad ter wereld. Het middeleeuwste stadje in de Ardennen ligt aan de rivier de Ourthe. Bezoek de kastelen in Durbuy, ga kajakken of plof neer op een gezellig terras in het mooie plaatsje.