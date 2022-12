7 Knusse kerstmarkten In Nederland en net over de grens

Van kneuterige kraampjes tot een uitbundig versierd plein, zoals in Hamburg: de ultieme kerstvoorpret begint met een bezoek aan een kerstmarkt. Hier of bij de buren.

Magisch Maastricht

Kerstslingers, verlichte bomen: de binnenstad van Maastricht is magisch, deze tijd van het jaar. Traditiegetrouw is er een speciale lichtroute uitgezet door de verschillende wijken van het centrum: van het jonge Wyck en het moderne Céramique tot het industriële Sphinxkwartier.

Uitgewandeld? Op naar het Vrijthof! Daar vind je een van de mooiste kerstmarkten van Nederland. Aanschouw de kersttaferelen vanuit het reuzenrad of wandel langs de chalets met handgemaakte kerststerren, kaarsen en ­andere cadeaus.

Ook leuk: de 900 vierkante meter grote ijsbaan. Dit jaar is de baan overdekt, dus vooral met druilerig weer (of sneeuw!) is dit een heerlijk leuk uitje. Voor wie het koud krijgt, is er warme chocolademelk en glühwein.

Wanneer: 1 t/m 31 december bezoekmaastricht.nl/magisch-maastricht

Kersttheater in Oud Kampen

In december veran­dert Hanzestad ­Kampen, aan de IJssel, in een groot openlucht­theater. Zodra je het oude centrum binnenstapt, ben je in winterse sferen. ­Verwacht muziek, straattheater, historische doorkijkjes naar een ver verleden en ontmoetingen met ­personages uit de kerstverhalen van ­Charles Dickens. Er is een route ­uitgestippeld zodat je niets hoeft te missen. Vergeet niet af en toe omhoog te kijken naar de prachtige, historische gevels van de stad. Onderweg zijn er voldoende koek & zopie-kramen. De entree is € 3,-.

Wanneer: 10 en 11 december (16.00-21.00 uur). kerstinoudkampen.nl

Kerst in Valkenburg

Ga je voor warme wafels, oliebollen of toch voor een braadworst van de grill? In Santa’s Village, zoals het Theo Dorrenplein een maand lang heet, vind je alles wat je van een kerstmarkt mag verwachten: houten chalets, leuke kerstcadeaus en genoeg lekkers te eten. En elke woensdag en zaterdag trekt ook nog eens een sprookjesachtige optocht met praalwagens en dansers door de oude straatjes.

Vergeet ook niet een van de twee ondergrondse kerstmarkten in Valkenburg te bezoeken in de Gemeente- en de Fluweelengrot. De eeuwenoude gangen met bijzondere muurschilderingen zijn door de kerstlichtjes nóg betoverender. Voor de kerstmarkten in de mergelgrotten betaal je € 8,50 entree. Koop online alvast een kaartje.

Wanneer: 18 november t/m 30 december kerststadvalkenburg.nl

Weihnachtsmarkten in Hamburg

Als ze ergens weten wat kerstsfeer is, is het wel in Duitsland. In Hamburg hoef je nooit ver te lopen voor een mok glühwein, een broodje braadworst met curry of een lebkuch. Lebkuch? Ja, die typisch Duitse lekkernij, vergelijk het maar met peperkoek. Het lijkt wel of in Hamburg op iedere straathoek een gezellige kerstmarkt te vinden is. De ­bekendste en grootste is de kerstmarkt bij het Rathaus. Wie even geen zin heeft in traditionele kerstsfeer, gaat naar kerstmarkt Santa Pauli, Hamburgs ­populairste Weihnachtsmarkt, midden in de rosse buurt. Verwacht er frivole kerstballen en pikante speeltjes voor onder de boom.

Zin om te borrelen? Ga dan naar de kerstmarkt op de Fleetinsel. ’s Avonds is het hier één grote openluchtkroeg. Weißer Zauber is de meest knusse kerstmarkt. Lopend langs de kraampjes met gebrande noten en droge worsten, heb je uitzicht op de rivier de Alster. Leuk voor gezinnen: in het water liggen versierde boten waar sprookjes voor kinderen worden voorgelezen.

Wanneer: van 21 november t/m 23 ­december. Hamburg-tourism.de, zoek op ‘weihnachten’

Kerstshoppen in Düsseldorf

In Düsseldorf ruikt het overal naar Bratäpfel (gestoofde appels), Zimtsterne (kaneelkoekjes) en Reibekuchen (aardappelkoeken). Lekker! Er zijn acht kerstmarkten in de Altstadt, de oude binnenstad van Düsseldorf, en ze hebben allemaal een andere sfeer. Op de Marktplatz hebben de kraampjes een historische stijl, net als de panden eromheen. Traditionele ambachtslieden, zoals een ijzersmid, glasblazer en timmerman, verkopen hier hun waren.

De Engelchen Markt, op de Heinrich-Heine Platz, is helemaal in jugendstil. Dit is ook de beste plek om op te warmen met een mok glühwein, want bij het muziekpaviljoen sta je lekker uit de wind.

De Sternchenmarkt, op de binnenplaats van het Wilhelm-Marx-Haus, heeft de mooiste versiering. De witte daken van de chalets reflecteren de blauwe en witte lichtjes. Bind op de Jan-Wellem-Platz de ijzers onder en oefen pirouettes op de schaatsbaan. Ook is hier regelmatig livemuziek. Tip: naast de Kö-Bogen Markt ligt warenhuis Breuniger. Heel handig als het op de markten niet is gelukt om alles op de cadeaulijst af te vinken.

Wanneer: 17 november t/m 29 december. duesseldorf- tourismus.de, zoek op ‘weihnachtsmarkt’

Wintergloed in Brugge

Zet je tanden in een warme wafel en loop door de versierde, middel-eeuwse straatjes. Onderweg zie je honderden kerstbomen en duizenden lichtjes. De kerstmarkten in Brugge zijn wat intiemer dan in andere ­Belgische steden, maar niet minder gezellig. Ze zijn te vinden op de Markt, het Simon Stevinplein en ’t Zand. En overal zie je de beroemde Belgische chocolade. Op het

Minnewater drijft een duurzame schaatspiste. Uitgeschaatst? Dan is er de winterbar voor een warm drankje. Ook leuk: de Lichtbelevings­wandeling. Deze route gaat langs 14 lichtinstallaties op bekende plekken en verborgen juweeltjes in de binnenstad. Kunstenaars projecten poëzie en spreuken op panden.

Wanneer: 25 november t/m 8 ­januari. visitbruges.be/nl/winter

Genieten in Gent

Muts op, sjaal om, handschoenen aan en hup de kou in! Zodra de Sint is vertrokken, verandert de historische binnenstad van Gent in een winterlandschap. Wandel langs de ­sfeervolle etalages, de fonkelende lichtjes in de ­straten en de ­gezellige, tijdelijke winterbars met warme ­drankjes. De meeste kraampjes vind je door via de Korenmarkt (hier staat ook al jaren een ­ reuzenrad), naar Klein Turkije, het Goudenleeuw-plein en de Poeljemarkt naar het Sint-Baafsplein te lopen. Bij de ruim 150 chalets vind je voor elk wat wils: van streekproducten tot souvenirs en van snoepgoed tot warme hapjes.

Op het Emile Braunplein kun je schaatsen in een middeleeuws decor. Voor de kleintjes is er een apart schaatsbaantje. Naast de ijspiste staat een veertien meter hoge Weihnachtspyramide. Een gezellige plek dus voor een drankje in de openlucht. Vergeet niet ook Gravensteen te bekijken. Deze middeleeuwse burcht is feeëriek verlicht.

Wanneer: 8 t/m 31 december visit.gent.be/nl en zoek op ‘winter in Gent’

Fotografie: Düsseldorf Tourismus, Getty Images, Kerkstad Valkenburg, Maastricht Marketing/eighty8things, Martin Corlazzoli/Stad Gent - Dienst Toerisme, ©Stad Gent- Dienst Toerisme, Stocksy, Toerisme Brugge/©Jandarthet