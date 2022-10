7x creatieve vakanties waar je inspiratie van krijgt

‘s Ochtends aan de slag met verf en kwasten, ‘s middags slenteren door een Frans dorpje. Stap uit je dagelijkse routine, leer iets nieuws (parfums maken of pottenbakken) en leef je uit. Zeven ideeën voor een anders-dan-anders vakantie!

Schilderen in de Loire, Frankrijk

Een vergezicht aquarelleren langs de oevers van de Loire; het Franse platteland vráágt er gewoon om dat je het schildert. Zelfs al heb je nog nooit een kwast in de verf gedoopt. Of maak een zelfportret. Bij Atelier en Fête in het Loiredal kun je terecht voor verblijf en korte workshops. Je wordt begeleid door kunstschilder Peter van Kuijk en gaat gegarandeerd naar huis met een zelfgemaakt doek. Logeren kan in het prachtige atelier uit 1600 (gezellig: ook de hond mag mee). In de directe omgeving kun je prachtig wandelen, voor als je je penseel even wil neerleggen. atelierenfete.com

Creatief bezig zijn in Almería, Spanje

Zeep maken, zilver smeden, boekbinden, mozaïeken en nog veel meer: als je logeert in de kleinschalige cortijo van gastvrouwen Karen en Kathryn in Zuid-Spanje mag je overal aan snuffelen. Een craft holiday noemen ze dat. De workshops worden begeleid door lokale ambachtsmensen en zijn leuk voor beginners en gevorderden. De cortijo heeft drie dubbele kamers, dus er is plek voor zes mensen tegelijk. Sommige workshops worden gegeven in het eigen atelier, andere in ateliers en werkplaatsen in de omgeving. Lunchen en dineren gebeurt op het kleine landgoed, waar zo veel mogelijk wordt gekookt uit eigen moestuin. creative-escapes.es

Eco-kunstdorp in Cerdeira, Portugal

Pottenbakken, hout klieven, jam maken, manden vlechten; de keuze uit creatieve workshops in het Portugese dorpje Cerdeira is groot. Maar ook de plek is inspirerend. Cerdeira is een eeuwenoud bergdorp in het binnenland van Portugal, niet ver van universiteitsstad Coimbra. De bewoners zijn er weggetrokken en tot begin 2000 lag het er verlaten bij. Twee creatieve ondernemers besloten de verlaten huizen op te knappen en een eco-kunstproject te starten. Nu zijn er tien huizen en een hostel, bestemd voor kunstenaars die inspiratie zoeken en voor gasten die hun vakantie een creatieve invulling willen geven. Een magische plek voor ontwikkeling en verdieping. cerdeirahomeforcreativity.com

Wildplukken in Drenthe

Zelf kruiden en vruchten herkennen en ze plukken om op te eten, is helemaal aan de hand. Kanttekening: zomaar alles plukken kan schadelijk zijn voor de natuur en voor jezelf. Volg dus eerst een workshop om te leren wat je mag plukken, wanneer en vooral: wat níet. Wildplukster Leah Groeneweg verzorgt samen met haar partner Tim Horneman onder meer wildplukexcursies en natuurbelevingstochten. Je gaat bijvoorbeeld mee in een kano over de Hunze, onderweg wordt er geplukt, verteld en gekookt op open vuur. Tim geeft ook workshops bushcraft, overleven in het wild. Je leert dan onder meer hoe je vuur maakt met berkenbast en een vuursteen, en waar je het best je tent kunt opzetten. De smaak te pakken? Er is ook een jaaropleiding eetbare wilde planten. inhetwildeweg.nl

Culinaire reis in Castiglione della Valle, Italië

Wijnproeven, olijven plukken, meekijken met de lokale kaasmaker én natuurlijk zelf koken en de geheime recepten ontfutselen van iedere Italiaan die je pad kruist. De Nederlandse Italië-fan en kookgek Francy van Dijk organiseert dit najaar (en volgend voorjaar) met haar Italiaanse kookschool Cucina Francesca weer culinaire reizen naar Umbrië. In de herfst ga je onder meer een middag truffels zoeken. Je logeert in het elegante Castello Monticelli en maakt vanuit daar uitstapjes naar producenten, proeverijen en kooklessen. cucinafrancesca.nl

Workshop parfum maken in de Provence, Frankrijk

Ga je neus achterna richting de Provence, want hier ligt de stad Grasse, het centrum van de Franse parfumindustrie. Verschillende parfumhuizen organiseren korte workshops van een halve dag. Je ontwerpt dan onder begeleiding van een gedreven parfumeur (een zogenoemde ‘Neus’) een eigen geur die je na afloop mee naar huis mag nemen. Dát is nog eens een leuk souvenir! Ook elders in Frankrijk kun je terecht. Het beroemde parfumhuis Molinard organiseert workshops in Parijs en Nice, Les Curieux doet dat in Lyon. galimard.com, les-curieux-lyon.com, molinard.uk

Mindfulness-klooster in Umbrië, Italië

Voor even het klooster in, dat klinkt als de ultieme stiltevakantie… Eremito Hotelito del Alma ligt verstopt midden in een natuurreservaat in het hart van Umbrië. Tijdens een vakantie kun je er meerdaagse cursussen yoga, meditatie en mindfulness volgen. Je overnacht in de eenvoudige maar functionele kloostercellen waar vroeger de monniken sliepen. Zij leefden alleen en in stilte, daarom waren er oorspronkelijk alleen single kamers. De nieuwe eigenaar wilde dat het bij uitstek een plek zou zijn voor een solo-vakantie, maar tegenwoordig ben je ook met z’n tweetjes meer dan welkom. In het restaurant wordt vegetarisch gekookt met zoveel mogelijk biologische producten van boerderijen uit de omgeving. De kamerprijs is inclusief eten en drinken, want de plek ligt zo geïsoleerd dat de kans klein is dat je het natuurreservaat verlaat tijdens je verblijf. eremito.com

Fotografie: Cerdeira Home for Creativity, Creative Escapes, stocksy, cucinafrancesca.nl, Inge Dijkinga, Eremito, Getty Images, Molinard