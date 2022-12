7X uniek overnachten op een sprookjesachtig landgoed

Van een Frans kasteel tot een buitenplaats in eigen land, deze bijzondere slaapadressen bereik je stuk voor stuk binnen acht uur rijden. Alles voor een sprookjesachtige minivakantie.

In Nederland zijn volop buitenplaatsen en historische landgoederen, ooit gebouwd voor rijke kooplieden die in de warme zomermaanden de stad wilden ontvluchten. Sommige van die landgoederen zijn nog altijd particulier bezit, andere zijn getransformeerd tot B&B of hotel. Landgoed Waterland, onder de rook van Amsterdam en niet ver van het strand van IJmuiden, werd sinds 1717 bewoond door diverse families.

Sinds twee jaar zit hier het ­prachtig ingerichte Eco-Hotel Plantage Rococo. Het is een plek om eindeloos koffie te drinken, te lunchen, ­borrelen, dineren, loungen of door de enorme Engelse landschapstuin te wandelen. Blijven logeren kan ook! Er zijn vijf luxe suites en zes ­gezellige familiekamers op zolder. Voor hotel­gasten staan fietsen klaar om de omgeving mee te ­verkennen en in het restaurant is veel keus voor vega’s en vegans. Er staat zelfs een signature vegan steak tartare op het menu, gemaakt van ­paddenstoelen en noten.

Wie een keer als de echte Franse adel wil logeren kan hier z’n lol op. Dit romantische Franse landhuis met blauwe luiken staat verstopt tussen de glooiende wijngaarden en zonnebloemvelden. Manoir Laurette heeft vijf gastenkamers vol kunst en antiek. Het ontbijt ­bestaat uit verse croissants, zelfgemaakte jam (of moeten we zeggen ‘marmelade’?) en granola. Geniet aan het eind van de dag van een glas vin natur uit eigen gaard.

Tip: kamer 5, de Gardener Room, heeft Chinees behang met rozen op de muur en een bad op pootjes. In de buurt van het landhuis worden elke week brocante- en boerenmarkten gehouden. Saint-Martin-Petit is de perfecte uitvalsbasis voor een ontdekkingstocht (en proeverijen) door het wijngebied rond Bordeaux.

In de regio Mecklenburg-Voor-Pommeren, in de noordoosthoek van Duitsland, valt van alles te ­ontdekken. Er staan veel oude landhuizen, ­sommige verlaten en vervallen, andere opgeknapt en omgebouwd tot hip landhuishotel of B&B. In het gehucht Prebberede, een uurtje ten zuiden van de historische Hanzestad ­Rostock, staat een landhuis gevuld met doorleefde chesterfields en barokke dressoirs vol opgezette dieren. Hier wonen Christina en Knut met hun gezin.

Om de restauratie te bekostigen ­hebben zij een aantal kamers ingericht voor gasten. Christina is stylist en werkt volgens de Japanse wabi-sabi­gedachte: een duurzame filosofie die ervan uitgaat dat een gebruikt voorwerp met het verstrijken van de tijd alleen maar mooier wordt. Een verblijf in dit bijzondere landhuis geeft bakken inspiratie.

Buitenplaatsen te over langs de Vecht, maar Flora Batava is een van de weinige plekken waar je kunt logeren. Er zijn 45 kamers, verdeeld over drie gebouwen. Achter het landhuis ligt een ­statige parktuin met uitzicht op de Vecht. In de wintertuin kunnen gasten ook met minder weer van het groen genieten.

De buitenplaats werd in 1670 gebouwd in opdracht van de befaamde botanist Agnes Block. Zij kweekte er zeldzame planten, waaronder de toen nog exotische ananas. Deze vrucht komt op verschillende plekken terug in het interieur én op de menukaart van restaurant Bloei op de begane grond.

Dit intieme kasteel in het gehucht Bacilly in Normandië is precies wat je je voorstelt bij een Frans chateau. De salons en gangen staan vol met antiek, je slaapt er in een hemelbed, baddert in een roze bad op pootjes en ontbijt aan een tafel die is gedekt met damast en zilver. Gastheren zijn Bernard Legal en Inaki Goiburu voor wie het kleine landgoed een uit de hand gelopen hobby is. De heren ­hebben hun handen vol aan het onder­houd van de romantische parktuin, de verzorging van de Friese paarden en de uitbreiding van hun kunstcollectie. Er zijn dan ook maar vijf suites. Maar als je hier een kamer weet te bemachtigen, word je wel hele­maal in de watten gelegd.

Zo krijgen gasten bij aankomst een feestelijk glas huisgemaakte cider geserveerd in wat Bernard ‘de blauwe salon’ noemt. ’s Ochtends is er een ontbijt waarvan de tafel bijna doorbuigt: croissants en pains au chocolat, gezouten boter en huisgemaakte marmelades. De thee komt van het Parijse thee­- huis Dammann Frères en wie in de Mont-Saint-Michel-suite slaapt heeft uitzicht op de kerktoren van het beroemde kloostereiland.

Ooit heette het Pension de Wever, tegenwoordig is het De Wever Lodge; de eigenaren hebben de boel flink opgefrist en het hotel een eigentijds gezicht gegeven. Maar aan de intieme sfeer van dit kleine landgoedhotel is weinig veranderd. Het is gevestigd in een karakteristieke villa, vijfhonderd meter van het toegangshek van Park de Hoge Veluwe (bij Otterlo), een unieke locatie.

Met slechts veertien gastenkamers en twee zelfstandige cottages is dit een ideale plek voor liefhebbers van rust en natuur. Wandelen door het park, met een dikke trui aan borrelen bij de buitenkachel of mee de heide op met herder Wim en zijn schapen.

Deze voormalige pastorie op het Duitse platteland ligt op ruim een uur rijden van Berlijn. Een bijzondere en eigentijdse back-to-basicplek om te genieten van de natuur óf een uitstapje te ­maken naar Berlijn. Naast de kamers in de voormalige pastorie zijn er lofts in de oude stal en een aantal tiny houses verspreid over het landgoed.

Bijna alle verblijven hebben een houtkachel, zodat Rehof Rutenberg ook in de herfst- en wintermaanden een fijne plek is. Er zijn een moestuin, een boomgaard, diverse terrassen met vuurplaatsen, een sauna en een hottub. In de boerderijwinkel worden lokale producten en zelfgebakken brood verkocht. Er zijn fietsen te huur en goed opgevoede honden zijn welkom.

