7x zó voorkom je een jetlag

Je lichaam heeft na aankomst op de bestemming tijd nodig om te herstellen. Als je bij vertrek al moe, gehaast en moeilijk het vliegtuig instapt, dan duurt het alleen maar langer om te herstellen. Zorg dus dat je ontspannen vertrekt, neem er de tijd voor.

1. Handje helpen



Je kunt, een paar dagen voor je reis, je slaapritme aanpassen. De Nederlandse Vereniging voor Slaap- en Waakonderzoek (NSWO) adviseert om vanaf 4 dagen voor een lange vliegreis het slaapritme van je biologische klok een handje te helpen. Reis je naar het oosten, ga dan 1 of 2 uur eerder naar bed. Reis je richting het westen, ga dan een uurtje later naar bed.

2. Geen koffie en alcohol

Drink kort voor vertrek, maar ook aan boord, liever geen koffie of alcohol. Door de droge lucht verliest je lichaam namelijk al meer vocht dan normaal. Alcohol zorgt voor een nog sterker uitdrogend effect. Koffie kan slaapontregelend werken. Drink liever veel water. Hiermee help je vermoeidheid, uitdroging en hoofdpijn te voorkomen.

3. Aan boord



Zet zodra je aan boord bent je horloge op de tijd die op je bestemming geldt. Zo raak je alvast gewend aan de nieuwe dagindeling.

4. Beweeg regelmatig



Zorg ervoor dat je regelmatig je bloedsomloop stimuleert. Dat helpt om (vliegtuig)trombose te voorkomen en hierdoor voel je je minder snel vermoeid.

5. Eet licht



Door de aanpassingen die je lichaam moet maken, verloopt je spijsvertering langzamer dan normaal. Neem daarom geen zware maaltijden voor vertrek of in het vliegtuig. Helemaal ideaal is om een lichte maaltijd te eten op het tijdstip dat gebruikelijk is op de plaats van bestemming.

6. Pak de dagen voor vertrek genoeg slaap



Zorg ervoor dat je minimaal 8 uur slaapt en ga op een vast tijdstip naar bed. Pak ter mentale voorbereiding op tijd je koffer in.

7. Investeer in goede vliegtuigspullen



Oordopjes, een slaapmasker en een nekkussen kunnen heel fijn zijn tijdens een lange vlucht.

Bron: Metro, Gezondheidsnet.nl