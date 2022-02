8x vakantiehuizen die perfect zijn voor een weekend met familie of vrienden

De belangrijkste ingrediënten voor een mini-groepsvakantie? Een lekker groot huis omringd door natuur, niet al te ver weg en waar genoeg te doen is voor het hele gezelschap. Jongens, wie doet er mee met mens-erger-je-niet?

De vakwerkboerderij ligt midden in het Heuvelland, aan het einde van een doodlopend straatje en is omringd door tuin en weilanden. Wat een rust! Het interieur is warm, denk aan balkenplafonds, stenen vloeren en meubels zo zacht dat je erin verdwijnt. Er zijn een houtgestookte pizzaoven en kookstudio. Leuk: reserveer een kookworkshop bij eigenares Cecile. De Hoeve heeft twaalf slaapkamers en tien badkamers. Privacy genoeg dus.

hoevehurpesch.nl

Zodra je onder het prieel door loopt, voel je de nostalgische sfeer. Eenmaal binnen lijk je ook echt terug in de tijd te zijn gestapt, door de houten vloeren, hoge plafonds en alle brocante. De landelijke keuken nodigt uit om er de lekkerste maaltijden te bereiden. Op het gazon staan en vuurschaal en een grill, dus BBQ’en kan er ook..

hetroozenhuys.nl/groepsaccommodatie

In de winter word je ontvangen met glühwein of chocolademelk bij de heksenketel buiten. Daarna is het heerlijk ontspannen in de panorama­sauna aan het meer. Wie durft, dompelt zichzelf onder in het koude buitenwater. Verken de volgende dag de Friese meren met een fluisterbootje. Of boek een bijzondere activiteit zoals koeien knuffelen, schilderen of een wildeganzenexcursie. De avond is voor gezellig borrelen en bordspelletjes doen bij het haardvuur. En voor het slapengaan nog even sterrenkijken vanuit de serre.

pollepleats.nl

5x anti-verveeltips ♥ Organiseer een pubquiz. Verdeel de familie in eerlijke groepjes en stel vragen over actualiteiten, muziek uit verschillende decennia en de familiegeschiedenis. De winnaars krijgen iets lekkers. ♥ Huur een karaokeset. Bij je familie durf je wel, toch? ♥ Doe een puzzeltocht per fiets of e-bike. Zo maak je een fietstocht ook voor kinderen aantrekkelijk. Liever wandelen? Denk dan aan geocaching, waarbij je met behulp van een gps-ontvanger het eindpunt moet vinden. ♥ Voor de sportievelingen: huur een mountainbike en cross door de natuur. ♥ Bij footgolf moet je de bal in zo min mogelijk trappen in de hole zien te krijgen. Je speelt het op een echte golfbaan, waar grotere holes zijn geplaatst. ♥ Jeu de boules is terug van weggeweest. Aanrader: in verschillende steden zijn indoorbanen gecombineerd met een foodcourt.

De grote tuin met fruitbomen is de ideale plek om een balletje te trappen. Binnen heeft de boerderij uit 1927 een Scandinavische sfeer. Blijf tot laat in de avond samen rond de buitenkachel genieten van de Friese sterrenhemel. Of trek je in alle rust terug met een goed boek. O, en laat een plekje over in de auto. In de Sip & Clara pop-upstore zijn speciaal geselecteerde vintage meubels en interieurspullen te koop.

itflinkeboskje.nl/it-flinkeboskje

’t Keampke heeft verschillende luxe groepsaccommodaties, de grootste is geschikt voor 32 personen. Er zijn dertien slaapkamers en die hebben allemaal een eigen badkamer, twee zelfs een bad. Heerlijk als je je even wil terugtrekken uit de drukte. Bij goed weer kunnen jullie genieten van de tuin met speelplaats, volleybalveld, airtrampoline, dierenweide en een voetbalveld. Duik bij minder mooi weer de sauna in. Fijn: de groepshuizen zijn ook geschikt voor mensen met een beperking.

keampke.nl

Zo organiseer je een ontspannen weekend zonder gedoe ♥ De eerste stappen: een datum prikken en de familie uitnodigen. Stel ook meteen een budget vast. Zo weet iedereen waar-ie aan toe is en voorkom je dat de kosten de spuigaten uit lopen. ♥ Inventariseer van tevoren of iedereen op de locatie kan komen. Niet iedereen beschikt misschien over eigen vervoer. ♥ Plan het weekend niet te vol en stel niets ‘verplicht’. Houd het ongedwongen en laat ruimte voor spontaniteit. ♥ Verdeel de taken en inkopen. Je hoeft niet alle boodschappen voor het hele weekend zelf te doen. ♥ Het eten hoeft niet veel gedoe te zijn. Bestel pizza’s en pasta’s bij de plaatselijke Italiaan. Of, als het weer het toelaat, ga barbecueën. Uiteraard met genoeg vegetarische opties. Op de eerste avond kan iedereen wat lekkers meenemen. Laat het los dat die gerechtjes niet zo goed bij elkaar passen, dat er misschien meerdere desserts zijn en geen salade. Als het maar gezellig is!

Midden in de weilanden, aan het water, ligt de honderd jaar oude boerderij de Turfhoeke. De aparte naam heeft de vakantiewoning te danken aan de ligging: aan de Opsterlandse Compagnonsvaart, waar de turfschepen vroeger een scherpe bocht maakten. De professionele horecakeuken serveert de heerlijkste ontbijtjes en diners. Een grote parktuin en een eigen (vis)steiger horen bij de vakantiewoning. Sporten kan ook in het gloednieuwe crossfitstation. Al is heerlijk lummelen in en rond de gerenoveerde boerderij wel erg verleidelijk.

deturfhoeke.nl

Hoe lief je je familie ook vindt, een beetje privacy is wel fijn. De 17e-eeuwse Kasteelboederij heeft negen slaapkamers mét privébadkamer. Zo is er de volgende dag weer nieuwe energie voor een speurtocht langs de Maas en naar kasteeldorp Baarlo. Vergeet ook niet de veerpont naar het kloosterdorp Steyl te nemen. Bij slecht weer kunnen de kinderen (en volwassenen) tegen elkaar strijden op de PlayStation, maar eerst uitgebreid ontbijten in de eetkamer. Er zijn twee ovens in de keuken, dus geen zorgen: er is voor iedereen een warm croissantje.

douffenhoff.nl/listings/de-kasteel-boerderij

Spelletje doen?

Codenames

Het doel is om er met jouw team achter te komen welke kaarten bij jullie horen. Dat doe je door te associëren met woorden. Hoe beter je elkaar kent, hoe beter je kunt samenwerken. The Skin Deep Family Edition

Voor iedereen die meer van kletsen dan van spelen houdt. Dankzij de vragen op de kaarten leer je elkaar nóg beter kennen en voer je misschien voor het eerst in jaren een kwetsbaar gesprek. Denk aan vragen als ‘Wat was de grootste uitdaging voor ons als familie en wat heb je ervan geleerd?’ Enige spelregel is dat je eerlijk antwoord geeft. Dixit

Een sprookjesachtig spel waarbij de fantasie vrijuit mag gaan. Raad jij de kaart van de verteller? Een potje duurt een halfuur, dus perfect voor tussendoor. Mysterium

Een coöperatief spel voor wie graag zijn fantasie gebruikt. Met de andere spelers (paragnosten) moet je verbanden leggen tussen kaarten die de spelleider (geestspeler) kiest. Doel is erachter komen hoe en waar hij aan zijn einde kwam. My City

Bij dit spel, verkozen tot het beste spel van 2021, bouw je je eigen stad. My City is een Legacy-spel, wat betekent dat het spel blijvend wordt aangepast met stickers. Verlies je een potje, dan mag je daarna aanpassingen doen waardoor het de volgende keer makkelijker is om punten te scoren. Pas wel op, stoppen is lastig.

Samen zijn de Broederij en de Kippenschuur een perfecte groepsaccommodatie voor families en vriendengroepen. Maar de huizen kunnen ook apart van elkaar worden gehuurd. De sfeer is stoer en landelijk, met gebruik van veel warme materialen. In de woonkeuken met lange tafel is het heerlijk kokkerellen en natafelen. Maak overdag een wandeling, fiets- of mountainbiketocht, want dit familieweekend vindt plaats in Nationaal Park de Maasduinen, een zacht glooiend bos- en heidegebied.

deoudebroederij.nl

Fotografie: Renee Frinking, Hans Mossel, NAMO, Nationale Beeldbank.