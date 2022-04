Zoef over bospaadjes, langs kastelen en rivieren. Al trappend Nederland verkennen gaat moeiteloos op een elektrische fiets. Deze e-bike fietsroutes zijn lekker lang, anders ben je zo weer thuis.

EILANDVIBES

Begin- en eindpunt: De Cocksdorp

(Texel) Op Texel waait het altijd net iets harder dan in de rest van Nederland. Ideaal dus om het eiland op de e-bike te ontdekken. De route gaat langs natuurgebied de Slufter, een strandvlakte achter de duinen die in open verbinding staat met de zee. Er groeien alleen planten die tegen zout water kunnen, zoals lamsoor en zeeaster. In de zomermaanden fleuren ze het gebied op met hun roze, lila en paarse bloemen. En met een beetje geluk zie je zeehonden, konijnen en hazen. Wijk een klein stukje van de route af voor een mooi uitzicht op de Noordzee, Waddenzee en het noordelijke deel van het eiland en beklim de vuurtoren. Daarna wacht het fijne terras van Restaurant RJ.

VOOR LEKKERBEKKEN

Begin- en eindpunt: Garnwerd (GR)

Een tocht langs de heerlijkste adresjes met kazen, sappig fruit, handgepelde garnalen en zilte oesters. Boerderijwinkel Kleikracht in Winsum bijvoorbeeld, met allerlei kazen: jong, oud, belegen, overjarig en met kruiden. Stap ook af bij museum Theefabriek in Houwerzijl waar ze meer dan driehonderd verschillende theesmaken schenken. Het landschap tussen al die eetmomenten in is ook niet mis: kronkelweggetjes, wierdendorpjes en middeleeuwse kerken.

Fietsroutes knooppunten De e-bike routes zijn allemaal zogeheten knooppuntroutes. Volg onderweg de paaltjes met nummers voor het juiste rondje. De tocht kan starten bij elk willekeurig knooppunt op de route, maar we geven wel suggesties voor het leukste vertrekpunt

OP DE GROTE, STILLE HEIDE

Begin- en eindpunt: Dwingeloo (DR)

Verlaat esdorp Dwingeloo richting Nationaal Park Dwingelderveld en stuur dwars door heidevelden, langs schaapskuddes en vennen. Een van de eerste stops is de gigantische radiotelescoop, een van de grootste ter wereld. In Pesse en Ruinen zijn genoeg terrassen om op te laden met koffie en taart. Maar eerst nog even doortrappen, door het grootste natte heidegebied van West-Europa. Onderweg spot je vogels als spechten, roodborsttapuiten en boomleeuweriken. Stap ook af bij de zes meter hoge Uitkijktoren Ruiner Schaapskooi met weids uitzicht.

OVERAL WATER

Begin- en eindpunt: Oldemarkt (OV)

Moeras, water en eindeloze rietvelden met zeldzame dieren als otters en zwarte sternen, maar ook aalscholvers en zilverreigers. Het ziet er allemaal ongerept uit, maar De Weerribben is oorspronkelijk een cultuurlandschap dat in de veertiende eeuw is ontstaan door turfwinning. Onderweg fiets je door de plaatsen Blokzijl – ooit een handelsstad aan de Zuiderzee – en Giethoorn. Al kun je in het ‘Venetië van het noorden’ beter afstappen, want de paden en bruggetjes zijn erg smal en druk met voetgangers. Tijd over? Boek via Staatsbosbeheer een vaartochtje door De Weerribben of huur zelf een fluisterboot. Vanaf het water is dit gebied namelijk nóg mooier.

Zo blijft het veilig • Zet het zadel niet te hoog. Zorg ervoor dat de voeten bij de grond kunnen, dat is fijner bij het op- en afstappen. De meeste ongelukken gebeuren bij het wegfietsen of afstappen, blijkt uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. • Zet de trapondersteuning even uit bij het opstappen. Zo ga je er niet als een speer vandoor, maar maak je rustig tempo. • Fiets niet te hard. Dat de fiets 25 kilometer per uur kán, betekent niet dat het ook moet. Bij 15 tot 18 kilometer per uur kun je op tijd reageren als er iets onverwachts gebeurt. • Fiets niet te dicht langs de berm of stoeprand. • Gebruik een helm. Dat is niet verplicht en nee, je coupe knapt er meestal niet van op, maar bij een val kan hij ernstig hersenletsel voorkomen.

KASTELENTOCHT

Begin- en eindpunt: Hoensbroek (L)

In de regio Parkstad Limburg zijn gezellige steden, ongerepte bossen en flink wat kastelen. Stap af bij Kasteel Hoensbroek, boek een rondleiding of dwaal gewoon door de meer dan veertig kamers en balzalen uit de achttiende eeuw. Of beklim de middeleeuwse toren. Vervolg daarna de route langs de ruïnes van kasteel Eyckholt en renaissancekasteel slot Schaesberg. Het glooiende landschap voelt bijna buitenlands aan. Gelukkig zijn de klimmetjes geen grote uitdaging op de elektrische fiets. Handig: op verschillende plekken langs de route zijn oplaadpunten voor de e-bike.

VAN GOGH ACHTERNA

Begin- en eindpunt: Nuenen (BR)

Vincent van Gogh woonde maar twee jaar in Nuenen, maar dat waren wel de productiefste jaren van zijn leven. Hij maakte er 194 schilderijen, 313 tekeningen, 25 aquarellen en 19 briefschetsen. Een van die schilderijen is het meesterwerk De aardappeleters. Ook legde hij de Opwettense watermolen vast. Deze fietstocht voert langs de watermolen en de woning van de aardappeleters. Net buiten de route, maar het omfietsen waard: het Van Gogh-Roosegaarde fietspad. Dankzij een speciaal ontwikkelde technologie lichten duizenden steentjes op in de schemering. Het ontwerp is geïnspireerd op het wereldberoemde werk De Sterrennacht.

OVER OUD LAND

Begin- en eindpunt: Kraggenburg (FL)

Schokland was ooit een levendige plek, totdat het langzaam werd ingenomen door de Zuiderzee. In 1859 werd Schokland ontruimd omdat het té gevaarlijk werd voor de bewoners. Nog geen honderd jaar later, met de aanleg van de Noordoostpolder, werd het dorp weer begaanbaar. De e-bikeroute gaat langs openluchtmuseum Museum Schokland, dat op de Werelderfgoedlijst van Unesco staat. De binnen- en buitenexpositie geven een goed beeld van de geologie en archeologie in de Noordoostpolder. Pronkstukken: prehistorische menselijke voetafdrukken van 4000 jaar oud.

OPLADEN TIJDENS DE FIETSROUTES Op fietsnetwerk.nl/fietsoplaadpunten staan alle oplaadpunten voor elektrische fietsen van Nederland op een kaart aangegeven. Handig als de accu tijdens een tochtje leeg dreigt te raken.

HEUVELTJE OP, HEUVELTJE AF

Begin- en eindpunt: Berg en Dal (GLD)

Begin de dag met koffie bij Restaurant de Thornse Molen in Berg en Dal en stap dan op de e-bike, zuidwaarts de steile stuwwal op. Vergeet niet achterom te kijken, naar het uitzicht op de uiterwaarden. Fiets over dijken en glooiende heuvels, langs rivieren, heidevelden en door de bosrijke omgeving van Groesbeek en Malden. En natuurlijk door het gezellige centrum van Nijmegen. In de Ooijpolder en Millingerwaard is de kans groot om konikpaarden, Rode Geuzen en ganzen te spotten. Terwijl de bekende Zevenheuvelenweg voor veel fietsers een kuitenbijter is, trapt de e-biker op zijn of haar dooie gemak naar boven. Onderweg zijn er meerdere oplaadpunten voor de elektrische fiets.

SCHIPPER MAG IK OVERVAREN?

Begin- en eindpunt: Castricum (NH)

Bij deze route maak je maar liefst vier keer de overtocht met een pontje. Bij twee pontjes is er geen schipper en moet je zelf aan een lier draaien om de overkant te bereiken. De tocht gaat door typisch Hollandse landschappen met weilanden, vee en eindeloos veel water. In en rondom Uitgeest maken molens het plaatje compleet. Sommige zijn zelfs nog in gebruik. De Kleine Molen verkoopt in de zomer ijs, taart en drankjes. Andere fijne pauzepunten zijn Restaurant Bij Ernst in De Rijp en Bram en Aagie in Graft, een piepklein winkeltje met oud-Hollands snoep. Tip: kijk voor vertrek op veerponten.nl voor actuele vaartijden, sommige veren varen tot half april alleen in het weekend.

Fotografie: Esmee Franken, Getty Images, ANP, Nationale Beeldbank, Imageselect, Shutterstock, AdobeStock, NAMO. | Styling (model): Inge Holkenborg.