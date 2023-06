Adios, Spaanse costa! Déze reisbestemming is nu populairder dan ooit

Reisorganisaties als Corendon, ANWB en Nordic zien een toenemende trend in vakanties naar Scandinavië. Directeur Hugo van Drie van Nordic vertelt aan RTL Nieuws over het stijgende toerisme naar het noorden van Europa: “We zien het bij verschillende soorten vakanties: van camperreizen tot rondreizen. En ook voor alle leeftijden, van jong tot oud.”

De Scandinavische landen staan in de wereldwijde top tien van gelukkigste landen ter wereld, een Deens smørrebrød of Zweedse köttbullar gaan er altijd wel in, de natuur is prachtig, de mensen aardig én het is goed te rijden vanaf Nederland. Geen wonder dat de Scandinavische landen populair zijn.

Nieuwe manier van op vakantie gaan

Anne Tusveld van Visit Zweden herkent de trend. “Na corona willen mensen rustiger aan doen en ook vooral meer ruimte. In Scandinavië kun je dat vinden. In de hotels en op de campings is het veel rustiger. En natuurlijk spreekt de natuur ontzettend aan.”

Kamperen waar je wil

“De landen in Scandinavië zijn zeer verschillend. Noorwegen heeft een wat ruigere natuur, en Zweden kun je meer vergelijken met een land als Oostenrijk. Zweden is het meest beboste land van Europa.” Wat Zweden ook uniek maakt is het zogenaamde allemansrecht, oftewel ‘allemansrätten’. Je kunt namelijk overal in Zweden recreëren waar je wilt. Je bent dus vrij om overal je auto, camper of tent op te zetten in de natuur. Maar ook: een duik te nemen in een willekeurig meertje, bloemen of bessen plukken uit de natuur óf te paardrijden waar jij dat wil.

Actieve doe-vakantie

“Mensen willen niet alleen meer rust en ruimte, maar worden ook klimaatbewuster”, vertelt Anne. “In het noorden van Zweden kun je bijvoorbeeld het water uit de natuur drinken. Als je back-to-basic wil is dat echt een fantastische bestemming. Je kunt je auto neerzetten, eten halen bij de supermarkt, een kano huren en een week wegblijven. Je kunt het vergelijken met het Canada van Europa.”

Voor het hele gezin

Ook voor familievakanties is Zweden een gepaste bestemming. “Je kunt een fantastische, actieve doe-vakantie houden. Lekker kanoën, op beversafari, hout sprokkelen en je mag overal vuur maken, paardrijden, een vlot bouwen, je kunt zélfs een eigen eiland huren.”

Gunstige wisselkoers

Bovendien is Zweden op dit moment betaalbaar. “Mensen denken vaak dat Scandinavië heel duur is”, legt Anne uit. “Dat valt best mee op dit moment. De inflatie was minder hoog dan in Nederland en de prijzen van boodschappen zijn in Scandinavië nu vergelijkbaar met Nederland. Ook de wisselkoers is in Zweden ten opzichte van de euro zeer voordelig.”

Bron: RTL Nieuws/Libelle