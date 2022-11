All you need is Liverpool

Zodra je vliegtuig landt op John Lennon Airport weet je dat je in de stad van The Beatles bent. Daar kun je in Liverpool niet omheen. Maar het is ook een stad van nu, vol verrassingen.

In Liverpool zijn The Beatles alom aanwezig. Je voelt in deze stoere haven­stad de vrolijke vibe en creatieve energie waarmee John, Paul, George en Ringo ooit de wereld veroverden. En de inwoners zijn al net zo sympathiek als de Fab Four, waardoor je je hier snel welkom voelt. Om een indruk te krijgen van de ligging van Liverpool is de Radio City Tower in het hart van de stad een bezoek waard. Op 138 meter hoogte heb je hier een adembenemend 360 graden uitzicht. Ook leuk: een tocht met een ferry over de veel bezongen rivier Mersey voor een goede blik op de skyline met het hypermoderne Museum of Liverpool en daarnaast de Drie Gratiën, bestaande uit het Royal Liver Building, het Cunard Building en het Port of Liverpool Building. Alle drie zijn ze begin vorige eeuw gebouwd in een barokke mix van stijlen. Tip: als je vanaf Pier Head de ferry neemt, wacht dan met omkijken naar de stad tot je een heel eind op het water bent. De verrassing is dan spectaculair.

Moet je zien

International Slavery Museum

Indrukwekkend museum over het Britse slavernijverleden.

Albert Dock, liverpoolmuseums.org.uk/international-slavery-museum

Tate Liverpool Topmuseum

voor moderne kunst, waaronder veel popart.

Albert Dock, tate.org.uk

Walker Art Gallery

De beste collectie oude kunst van Engeland buiten de ­Londense musea.

William Brown Street, liverpoolmuseums.org.uk/walker-art-gallery

Palm House

Waanzinnige Victoriaanse ­palmenkas in een prachtig park.

Sefton Park, palmhouse.org.uk

Radio City Tower

Radiotoren hartje stad met spectaculaire panorama’s.

Houghton Street 1, stjohnsbeacon.co.uk

Van RopeWalks tot Chinatown

Het oude centrum heeft brede straten en klassieke gevels, een aaneenschakeling van pubs en winkels. Leuk om rond te wandelen en te shoppen, maar ook de buurt ten zuiden van het centrum is een aanrader: het charmante RopeWalks District. Hier waren vroeger de touwslagerijen, vandaar de naam. RopeWalks heeft een ­bohemien ­karakter met een overvloed aan boetiekjes, vintage winkels en leuke eettenten. De levendigste straten zijn Bold Street, Duke Street en Berry Street. Je kunt hier alle keukens van de wereld proeven, bijvoorbeeld in de Duke Street Food Hall. Maar een goede Engelse fish-and-chips is ook niet te versmaden, ga hiervoor naar Johnny English in Bold Street. Chinatown ligt net onder RopeWalks, met de oudste Chinese gemeenschap van Europa. Een fotogenieke Chinese poort markeert het begin van de buurt. Zak je van Chinatown weer ietsje verder af naar het zuiden, dan kom je in het Baltic Quarter, een buurt die bekend staat als een van de hipste van het land. Het is hier vrij ongepolijst en creatief met een industrieel randje en overal kleurrijke ­graffiti. Met veel enthousiasme worden hier nieuwe initiatieven ontplooid, van winkels, galeries, ateliers en horeca tot muziekpodia en markten. Neem Botanical Garden, een plek met een strandtentgevoel waar je in de zomer buiten kunt eten en drinken. Of The Baltic Market, een streetfoodmarkt met stalletjes in alle smaken, van vlees tot vegan. Cool zijn ook de Peaky Blinders Bar, Ryde fietscafé en The Baltic Social, waar je in een stoer vintage interieur lekkere afternoon tea drinkt en geniet van kleine maar fijne gerechten. Baltic Bakehouse is een fantastische bakker, beroemd om het zuurdesembrood en een uitstekende plek voor ontbijt of lunch.

Hip aan de kade

Ook helemaal hip, maar dan zonder de alternatieve sfeer en tot in de puntjes opgeknapt, is het Albert Dock. In de ­zeventiende en achttiende eeuw groeide Liverpool uit tot de tweede stad van Engeland dankzij de handel met West-Indië, Afrika en Amerika. Onder de ­bogen van de bakstenen pakhuizen aan de kades van dit dok zijn nu allerlei terrassen en winkels te vinden. In de avond wordt het gezellige licht van lampensnoeren versterkt door de reflectie in het water. Rond Albert Dock hebben de mooiste musea van Liverpool onder­dak gevonden, zoals het Liverpool Museum en het Merseyside Maritime Museum. Indrukwekkend is ook het International Slavery Museum, dat stilstaat bij het feit dat de stad een groot deel van zijn rijkdom te danken heeft aan slavenhandel. Van de vele restaurants hier aan het water is Lerpwl een van de beste; niet goedkoop, maar de streekproducten worden op een ­onweerstaanbare manier bereid. Voor een goedkopere maaltijd kun je kiezen voor Docklands Fish & Chips. Ga voor takeaway en geniet er buiten op een mooie plek aan het Albert Dock van.

Lekker eten in Liverpool

Lerpwl

Puur eten en een prettige sfeer.

Albert Dock, Britannia Pavilion, lerpwl.com

Docklands Fish & Chips

Uitstekende fish-and-chips op een prachtlocatie.

The Colonnades, Unit 15, Albert Dock

Johnny English

De beste fish-and-chips in RopeWalks.

Bold Street 62, Facebook: JohnnyEnglishFishandChips

Duke Street Food Hall

Alle smaken onder één dak. Voor vis moet je bij Kelp’s zijn, Bone & Block’s heeft perfecte hamburgers en steaks, Cahita’s Cubano top sandwiches.

Duke Street 46, dukestreetmarket.com

Leaf

Sfeervolle zaak voor ontbijt, lunch of brunch. Ze verkopen ook losse thee.

Bold Street 65-67, thisisleaf.co.uk

Café Tabac

Familiebedrijf met een hippe vibe en liefdevol ­opgemaakte borden.

Bold Street 126, cafetabac.co.uk

Maray Mooi,

op de Marais in Parijs geïnspireerd restaurant.

Bold Street 91, maray.co.uk

Botanical Garden

Strandtent in de stad in het zomerseizoen.

New Bird Street 49, baltictriangle.co.uk/item/botanical-garden

The Baltic Market Street

food markt, van vlees tot vegan.

Stanhope Street 107, balticmarket.co.uk

Peaky Blinders Bar

Veel scènes van Peaky Blinders werden in Liverpool opgenomen, deze bar speelt daarop in.

Cains Brewery Village, Stanhope Street, peakyblindersliverpool.co.uk

Ryde

Combinatie van fietswinkel en café, helemaal van nu.

Mann Street 5, rydeliverpool.co.uk

The Baltic Social

Industrieel vintage interieur, kleine maar fijne gerechten, goede thee en andere drankjes.

Parliament Street 27, thebalticsocial.com

Baltic Bakehouse

Voor lekker zuurdesembrood bij ontbijt of lunch.

Bridgewater Street 46, balticbakehouse.co.uk

The Camp and Furnace

Avontuurlijke verzameling oude pakhuizen en binnenplaatsen met muziek, kunst en events.

Greenland Street 67, campandfurnace.com

Stilte in de stad

Onbetwiste hoogtepunten van het Georgian Quarter, een negentiende-eeuwse buurt met elegante ­herenhuizen, zijn de twee kathedralen aan beide kanten van Hope Street. De Anglicaanse Liverpool Cathedral is een van de indruk­wekkendste gotische kathedralen ter wereld met gigantische bogen. Dit lijkt een oud gebouw, maar het werd gebouwd tussen 1904 en 1978. De modernistische Liverpool Metropolitan Cathedral werd in 1966 opgeleverd, deze is dus ouder maar oogt juist futuristisch met zijn opvallende wigwamvorm. Binnen ­bieden de glas-in-loodramen een feest van licht en kleur. Fijn om ­midden in zo’n drukke stad een ­gebouw binnen te kunnen lopen waar het sereen en stil is. Om even te ontsnappen aan de stedelijke opwinding is een bezoek aan Sefton Park ook een aanrader, een romantische, liefdevol onderhouden landschapstuin met in het midden een enorme victoriaanse kas, het Palm House. Er is ook een café om even bij te komen. Een ­andere oase van rust is Calderstones Park met de befaamde duizend jaar oude boom Allerton Oak. In café The Reader, om de hoek bij Beatles-hotspot Strawberry Fields, kun je lekker lunchen.

Beatles-bedevaart

Niets ten nadele van de kathedralen, maar de meeste mensen komen naar Liverpool voor de relikwieën van The Beatles. Je kunt deze het beste bezoeken met een gids die alle achtergrondverhalen erbij vertelt. Over het Eleanor Rigby-standbeeld bijvoorbeeld. Of de Cavern Club, waar de band bijna driehonderd keer speelde, en de minder bekende Casbah Coffee Club, waar ze nog vóór de Cavern kind aan huis waren. Strawberry Fields, waar The Beatles over zongen, is de tuin van een voormalig weeshuis van het Leger des Heils. John Lennon woonde om de hoek en klom vaak over de muur om hier te spelen. Tot voor kort konden Beatles-fans alleen door de prachtige ornamenten van het iconische, rode ijzeren hek kijken. Sinds een paar jaar is de tuin open, met een bezoekerscentrum met expo en een café. Ook de huizen waar Paul McCartney en John Lennon opgroeiden zijn te bezoeken. Deze zijn door The National Trust nauwkeurig teruggebracht naar de oorspronkelijke fifties staat. In de slaapkamers schreven Paul en John liedjes als Please, please me en Love me do. Dan is er nog The Beatles Story in Albert Dock, de grootste permanente Beatles-tentoonstelling ter wereld. Het is een bijzonder gevoel om op de plekken te zijn waarover The Beatles zongen, zo komt Penny Lane bijvoorbeeld helemaal tot ­leven. Dat de beroemdste popgroep aller tijden zo nauw is verbonden met Liverpool, geeft de stad echt iets extra’s. Ook mooi: als je bij ­terugkomst thuis een liedje van The Beatles hoort, ben je meteen helemaal terug!

Beatles-tour

The Beatles’ Childhood Homes

De gerestaureerde huizen waar Paul McCartney (20 Forthlin Road) en John Lennon (251 Menlove Avenue) opgroeiden. Ze zijn te bezoeken als je vooraf een tour boekt.

nationaltrust.org.uk/beatles-childhood-homes

Strawberry Fields tuin

waar John Lennon speelde en later een liedje over schreef.

Beaconsfield Road 16, strawberryfieldliverpool.com

The Beatles Story

Uitgebreid museum over de geschiedenis van de Fab Four.

Albert Dock, beatlesstory.com

Cavern Club

De club waar The Beatles in hun beginjaren veel optraden en waar nog steeds bandjes spelen.

Mathew Street 10, cavernclub.com

Fotografie: AWL Images, Getty Images, Imageselect, Shutterstock