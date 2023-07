Autovakantie richting Zuid-Europa gepland? Volg déze tips tegen de extreme hitte

Zo'n bloedhete autorit is voor veel mensen de realiteit nu het niet alleen in Nederland erg warm is, maar in Zuid-Europa nóg warmer: hier worden de komende tijd temperaturen boven de 40 graden verwacht.

Vertrek op een slim tijdstip

De verwachting is dat het komend weekend erg druk gaat worden op de wegen richting het zuiden van Europa. De ANWB raadt vakantiegangers daarom aan om niet om 3.00 uur ’s nachts te vertrekken, maar te wachten tot na het ontbijt. “Anders rijd je op het drukste moment van de dag, tussen 12.00 en 15.00 uur, op de populairste vakantieroutes”, zo vertelt een woordvoerster van de ANWB aan RTL Nieuws. “Als je rond 09.00 uur vertrekt, ontloop je de langste files.”

Zet de airco niet te koud

Het is heel verleidelijk om de airco zo koud mogelijk te zetten, maar toch kun je dit volgens de ANWB beter niet doen. “Anders krijg je zo’n klap van de hitte als je naar buiten stapt”, zo legt ze uit. Het beste is om de airco niet kouder dan 6 graden onder de buitentemperatuur te zetten. Zo voorkom je ook dat je op vakantie met verkoudheidsklachten en keelpijn zit.

Neem een handdoek of een laken mee

Mocht de zon nu heel erg hard schijnen, dan kun je een zijraam afdekken met een handdoek of een laken. Dit komt ook goed van pas als je even een paar uurtjes ergens stopt en je auto volop in de zon staat, bedek dan ook de voorruit hiermee. En mocht je airco nu plotseling kapot gaan, dan kun je een natte handdoek of laken op het dashboard over de ventilatoren leggen.

Neem een paraplu mee

Het lijkt misschien overbodig om een paraplu mee te nemen bij temperaturen boven de 40 graden, maar als je plotseling langs de weg staat met pech, dan kan zo’n paraplu je reddende engel zijn als parasol.

Neem heel veel flesjes water mee

Misschien wel één van de belangrijkste tips met dit warme weer: blijf genoeg drinken! Zorg ervoor dat je een ruime voorraad flesjes water mee hebt, zodat je de hele rit gehydrateerd kunt blijven. En ook niet onbelangrijk: zorg ook voor wat lekkere, vochtrijke snacks zoals komkommer of watermeloen.

Auto snel afkoelen

En tot slot hebben we ook nog een handige tip voor als je nét een bloedhete auto in stapt. Dankzij déze tip zorg je er namelijk voor dat je auto snel is afgekoeld.

Bron: RTL Nieuws, ANWB