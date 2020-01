Dit zijn de 3 beste budgetbestemmingen in Europa

Droom je weg bij de mooiste bestemmingen, maar is het bedrag op je rekening iets lager dan je zou willen? Geen zorgen, Lonely Planet komt elk jaar met een lijstje met de beste budgetbestemmingen.

Libelle heeft de leukste uit Europa voor je op een rijtje gezet.

Advertentie

1. Boedapest, Hongarije

Hier krijg je volgens Lonely Planet écht het meeste waar voor je geld. Ga bijvoorbeeld naar een wat minder bekend badhuis. Daar kun je ronddobberen in de warmwaterbronnen voor maar een paar euro. Heerlijk ontspannen! Ook vind je er gezellige wijnbars en zogenaamde ‘ruin bars’. Dit zijn oude gebrouwen die omgetoverd zijn tot stijlvolle cafés. Hou je van kunst? Dan is Boedapest ook the place to be. De stad barst namelijk van de art-nouveau-gebouwen, zoals het Keletistation. Kost je niks, maar is wel een hele beleving.

2. Bakou, Azerbeidzjan

Hier kun je prima vertoeven voor een goede prijs-kwaliteitverhouding. Laat je onderdompelen in de kunst van de stad. Je vindt hier namelijk prachtige architectuur en moderne musea. Zo kan een bezoekje aan de bekende wachttoren uit de 12de eeuw, de Maagdentoren, eigenlijk niet ontbreken. Mocht je willen, dan kun je er ook nog lekker winkelen in 1 van de 2 winkelcentra. Op zoek naar meer avontuur? Ga dan de stad uit. Daar kun je je laten verwonderen door het mysterieuze landschap van moddervulkanen en vulkanische grond. Je kunt ook verder doorreizen naar het binnenland, waar je dorpen tegenkomt waar het lijkt alsof de tijd heeft stilgestaan.

3. Belgrado, Servië

De hoofdstad van Servië is al eeuwenlang een belangrijk kruispunt. Als je overdag wilt ontspannen en ’s nachts naar (budgetvriendelijke) feestjes aan de oever van de Donau wilt gaan, dan ben je hier aan het goede adres. Ook niet te missen: het straatje Skardarlija, dat vaak wordt vergeleken met het Parijse Montmartre. Daarnaast heb je gratis toegang tot het Kalemegdan Park, hier vind je ook het meer dan 2000 jaar oude Belgrado Fort. Als je uitgekeken bent op de stad, kun je het land verder verkennen. Bezoek bijvoorbeeld een van de spa’s, wijngaarden of de oude kloosters. Het land heeft geschiedenis genoeg.

Ga je liever ergens dichter bij huis een paar dagen weg? Bekijk dan hier de Libelle-reis naar Parijs:

3 dagen in romantisch Parijs Vanaf € 85,- p.p. BOEK HIER

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Lonely Planet. Beeld: iStock