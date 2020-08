Deze 5 leuke bestemmingen in Duitsland liggen op nog geen 3 uur rijden

Dat Nederland een prachtig vakantieland is, hebben veel mensen dit jaar opnieuw ontdekt. Maar ook net over de grens is veel moois te vinden. Zo vind je op maximaal 3 uur rijden in Duitsland de prachtigste plekken waar je misschien nog nooit bent geweest.

Je hebt in Duitsland onwijs veel plekken die leuk zijn te bezoeken. En dat op maar een paar uur rijden. Binnen 3 uur ben je bijvoorbeeld al in deze leuke steden:

Osnabrück – 2 uur en 40 minuten vanaf Utrecht – 220 kilometer

Als je startpunt Utrecht is, ben je niet veel langer onderweg dan naar Maastricht en tóch heb je het gevoel dat je ver in het buitenland bent. Osnabrück is een leuke stad om een dagje of een weekend door te brengen. Mooie bezienswaardigheden, leuke cafeetjes en winkels: hier verveel je je niet snel.

Munster – 2 uur en 30 minuten – 200 kilometer

Munster is niet alleen een studentenstad, maar ook dé fietshoofdstad van Duitsland. Vanuit het centrum kun je verschillende routes volgen.. In een paar dagen kun je dus heel veel gezien hebben.

Düsseldorf – 2 uur en 15 minuten – 190 kilometer

Bij deze Duitse stad denk je misschien meteen aan de kerstmarkt, maar buiten de kerstperiode is het ook heel leuk om Düsseldorf te bezoeken. Je kunt heerlijk eten en drinken in deze stad en Düsseldorf is ook heel geschikt om een weekendje te gaan winkelen. Aan de ruim 1 kilometer lange Königsallee vind je veel winkels en de stad barst van de fijne restaurants.

Aken – 2 uur er 15 minuten – 195 kilometer

Aken staat bekend om de warmwaterbronnen en heeft een van de beroemdste kathedralen van Europa. Door de vele studenten heeft de stad daarnaast een bruisend nachtleven en je vindt in deze stad ook veel musea.

Keulen – 2 uur en 40 minuten – 230 kilometer

In Keulen kun je urenlang wandelen langs de leuke gekleurde huisjes en langs de Rijn. Ook heeft Keulen een prachtige Dom die je kunt bezichtigen. Na een bezoek aan de Dom wandel je over de Hohenzollern-brug die volhangt met slotjes. Chocolade-liefhebbers kunnen ook een bezoek brengen aan het chocolademuseum én daar de lekkerste chocoladetaart eten. ’s Avonds dineer je bij een van de vele restaurants die een bezoek aan deze stad compleet maken.

