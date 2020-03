Contant of pinnen? Zó betaal je het best en veiligste op reis

In Nederland is contactloos betalen, met je telefoon afrekenen of gewoon pinnen voor zelfs het kleinste bedrag geen enkel probleem. In tegendeel, de meeste winkels hebben zelfs het liefst dat je pint. Maar hoe zit dat eigenlijk in het buitenland? Zó betaal je het best op reis.

Een goede voorbereiding is het halve werk, ook als het om geldzaken gaat.

Contant geld

Natuurlijk is het aan te raden om niet met heel veel contant geld op stap te gaan als je in het buitenland bent. Je weet nooit in wat voor situatie je terecht kunt komen, waardoor je beter af bent met een paar briefjes dan een groot bedrag. Op sommige plekken kun je helemaal niet pinnen, en dus is standaard wat contanten bij je hebben geen overbodige luxe.