Betoverend Italië: het fijnste van Florence

Slapen op een steenworp afstand van de Duomo, lunchen tussen de boeken en genieten van live jazz in een geheime kelder. Journalist Stephanie Pander woonde ooit in Florence en kent de verborgen parels van de stad.

‘Wij serveren geen cappuccino na het eten.’ Het menu van Osteria Vini e Vecchi Sapori in het centro storico van het door toerisme geteisterde Florence windt er geen doekjes om: toeristen zijn welkom, maar regels zijn regels. Wie zich daaraan wil houden, krijgt een bord zalige pasta met truffel en Parmezaanse kaas, zoute ansjovis met boter en witbrood en een panna cotta die zijn gelijke niet kent. De rekening is een schijntje van wat je voor het bord magnetron-lasagne drie terrassen verderop betaalt. En dat allemaal in de schaduw van de statige Piazza della Signoria, waar we na de lunch oog in oog staan met de gigantische replica van de David van Michelangelo (het origineel staat in de Galleria dell’Accademia en een tweede replica staat boven op de Piazzale Michelangelo). Het imposante marmeren beeld lijkt een vette knipoog te geven. Alsof het wil zeggen: “Bravi! Er valt heus nog wel iets te ontdekken in mijn stad, als je maar een beetje je best doet.”

Omweg voor de iris

De beste manier om aan te komen in Florence is met de trein. Het historisch centrum is autovrij, een eigen auto is alleen maar een last. Voor mij heeft het station extra nostalgie, want na de middelbare school woonde ik een jaar lang in deze renaissancestad om de taal te leren. Ontelbare keren stapte ik hier uit de trein, als ik terugkwam uit Amsterdam of een uitstapje naar de kust had gemaakt. Vanaf het station loop ik de vertrouwde route, over de Piazza Santa Maria Novella richting de imposante Duomo di Santa Maria del Fiore, de kathedraal van Florence. Ik maak een kleine omweg om even binnen te lopen bij de Farmacia Santa Maria Novella. De ingang, een grote poort aan de Via della Scala 16, zit verstopt achter de kerk in een voormalig klooster. De monniken, die hier begin 1200 een apotheek begonnen, hadden nooit kunnen bevroeden dat hun producten achthonderd jaar later wereldwijd te koop zouden zijn. Favoriet is het parfum van iris, die bloem is al eeuwen het symbool van de stad Florence.

Privé-palazzo

Ik heb een kamer op een wel heel bijzondere plek: pal naast de Duomo, met uitzicht op de beroemde koepel van Brunelleschi. B&B Le Tre Stanze (met drie kamers) wordt gerund door Patrick John, een excentrieke man van Italiaans-Zwitserse afkomst, die het familiehuis van zijn grootvader heeft omgetoverd in een minihotel.

Met de nieuwe tuin­suite erbij zijn het eigenlijk vier kamers, maar de naam heeft hij zo gelaten. Het oude pand heeft geen lift, dus je mag je koffer zelf via de statige marmeren trappen omhoog sjouwen. Eenmaal binnen zijn de gangen en salons gevuld met boeken en kunst. De dressoirs staan vol familieportretten en de verleiding om ze allemaal aandachtig te bekijken, is moeilijk te weerstaan. Er is een kleine keuken voor gasten om koffie te zetten of een bordje pasta te maken. Ik heb de grootste kamer op zolder gereserveerd, La Mansarda, waar ik vanaf het piepkleine terras nog nét de bovenkant van klokkentoren kan zien. Deze kamer heeft een terracotta vloer en een kingsize bed opgemaakt met zwaar, antiek bedlinnen. Patrick laat me ook de familiesuite op de begane grond zien, waarvan de openslaande deuren toegang geven tot de tuin. Een oase van rust in het hart van Florence.

Incognito in Sant’Ambrogio

De volgende ochtend loop ik de wijk Sant’Ambrogio in. Op de Piazza dei Ciompi wordt iedere laatste zondag van de maand een antiekmarkt gehouden en iets verderop, op de Piazza Lorenzo Ghiberti, kun je elke ochtend groente en fruit kopen bij de stallen voor de overdekte markt. Ga voor koffie naar Gilda Bistrot, een kleine bar die wordt gerund door moeder en zoon, en waar voor Italiaanse begrippen gezellige kleedjes op de tafels liggen. Het voelt een beetje Noord-Italiaans hier, met die goed gevulde taartjesvitrine naast de bar.

Een andere favoriet is Cibrèo Caffè, op de kruising van de Via dei Macci en de Via Andrea del Verrocchio.

Het is een illustere plek waar vaste klanten, aan de piepkleine bar, hun ontbijt van cappuccino e brioche nuttigen. Of waar buurtbewoners voor het diner aanschuiven in een van de intieme rood velours zitjes voor een aperitief en een flinterdunne minipizza om de eerste honger te stillen. En dat alles incognito, zonder gezien te worden, in dit laatste vergeten hoekje van de stad.

De andere kant van de Arno

In een historische stad als deze komen er niet zo vaak nieuwe adressen bij. Maar sinds een paar jaar is er veel beweging aan de andere kant van de rivier de Arno. Zo blies Il Santo Bevitore de Via Santo Spirito nieuw leven in met een restaurant en wijnbar. Je kunt er bij je glas wijn geweldige bruschette bestellen, een maaltijd op zichzelf! Het brood komt van bakkerij S. Forno (Via Santa Monaca 3), een ambachtelijke bakkerij van dezelfde eigenaren. De specialiteit is schiacciata all’uva, een plat, zoet brood met rode druiven dat alleen in het najaar gebakken wordt, als de druiven worden geoogst. Rondom de Piazza Santo Spirito bevinden zich vele cafés en terrassen, die op een mooie zomeravond allemaal vol zitten. Elke tweede zondag van de maand is er op dit plein ’s ochtends een antiekmarkt en elke derde zondag een biologische markt met producten van lokale boeren.

Lunch tussen de boeken

Ondanks het massatoerisme in het hart van de stad duiken af en toe pareltjes op. Zo opende in de San Lorenzo-buurt enkele jaren geleden La Ménagère, op de plek waar lang geleden een beroemde huishoudelijke winkel zat. Bij deze concept store, bloemenwinkel, bistro, bar en jazzclub kun je eten tussen de planten aan een lange gemeenschappelijke tafel, waar regelmatig themadiners georganiseerd worden. De kelder verandert ’s avonds in een cocktailbar met live jazzmuziek.

Maar mijn favoriete geheimtip voor een rustig moment in de binnenstad is boekwinkel Todo Modo aan de Via dei Fossi, vlakbij de oevers van de rivier. In deze kleine boekhandel serveren ze koffie en lunch tussen de boeken.

Je kunt er de krant lezen, een kookboek doorbladeren of (voor wie Italiaans leest) voorzichtig beginnen in een Italiaanse roman. Er is ook een handjevol Engelstalige boeken voorhanden. De eigenaren hebben twee jaar geleden ook een kinderboekwinkel aan de andere kant van de rivier geopend, Todo Modo Dilà, en een plek vlak bij het park Le Cascine, waar je een Japanse Bento Box kunt kopen voor een picknick aan de rivier. Florentijnse vrienden aan wie ik vertel dat ik die middag een voorjaarsrisotto met doperwten en een glas gekoelde witte wijn tussen de boeken geserveerd kreeg, kijken me ongelovig aan. “In onze stad?! Maar daar gebeurt toch nooit wat nieuws?”

Eten



facebook.com/osteriavinievecchisapori Open voor lunch en diner, op zondag gesloten. Loop vooraf even binnen voor een reservering.

Cibrèo Caffè

Dé plek voor een incognito ontbijt of een aperitief tussen de locals.

cibreo.com Dé plek voor een incognito ontbijt of een aperitief tussen de locals.



gildabistrot.it Voor een tagliata van biefstuk en een glas blauburgunder.

Il Santo Bevitore en Il Santino

Restaurant en wijnbar aan de andere kant van de rivier.

ilsantobevitore.com Restaurant en wijnbar aan de andere kant van de rivier.

La Ménagère

Restaurant annex conceptstore en jazzclub, een leuk nieuw lunchadres in de buurt van de San Lorenzo-markt.

lamenagere.it Restaurant annex conceptstore en jazzclub, een leuk nieuw lunchadres in de buurt van de San Lorenzo-markt.

Todo Modo

In deze boekwinkel staat ’s ochtends klassieke muziek op. Ze verkopen er zowel Italiaanse als Engelse boeken. Achterin kun je koffiedrinken en lunchen tussen de boekenkasten, en de snelle wifi maakt het tot een perfecte flexwerkplek.

todomodo.org In deze boekwinkel staat ’s ochtends klassieke muziek op. Ze verkopen er zowel Italiaanse als Engelse boeken. Achterin kun je koffiedrinken en lunchen tussen de boekenkasten, en de snelle wifi maakt het tot een perfecte flexwerkplek.

Slapen

Le Tre Stanze

Tip: reserveer de zolderkamer met uitzicht op de koepel van de dom.

letrestanze.it Tip: reserveer de zolderkamer met uitzicht op de koepel van de dom.

