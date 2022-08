Bijzondere eiland-uitjes: 8x vakantie op het water

Klinkt gek, maar er zijn vakanties waarvan je juist wil dat ze in het water vallen. Deze acht ultieme eiland-uitjes zijn perfect voor een weekend - of langer - weg.

Onbewoond eiland De Kluut

Niet ver van Harderwijk ligt het onbewoonde eiland De Kluut in het Veluwemeer, in 1960 ontstaan door een zandopspuiting tijdens de aanleg van Flevoland. Inmiddels is de zandplaat ­weelderig begroeid met bos en veel riet. Je kunt er logeren in een tentenkamp met tipi’s, yurts en saharatenten. Deze staan zo opgesteld dat het gevoel van een onbewoond eiland ­behouden blijft. Alle tenten zijn comforta­bel ingericht. Zoals het hoort op een eiland is er weinig te doen, maar van alles te ­beleven. Ga lekker houthakken voor het kampvuur, neem een duik of maak een kanotocht. Gewoon luieren in een hangmat is natuurlijk ook een optie. De Kluut is een eiland met een duurzaam tintje. Zonnepanelen leveren het overgrote deel van de ­benodigde energie. Het water voor de ­douches en toiletten komt uit een eigen bron en wordt via een ecologisch ­systeem (helofytenfilter) ­gezuiverd. Schoonmaken ­gebeurt met milieuvriendelijke ­middelen en afval wordt gescheiden ­ingezameld. campspirit.nl

Varend eiland op de Steenbergsche Vliet

Welbeschouwd is het niet echt een eiland, maar zo voelt het wel: een ecovlot aan de Steenbergsche Vliet. De blokhutten worden verhuur door Jachthaven de Schapenput. De uitrusting op je eigen eco-eiland is eenvoudig: er zijn twee stapelbedden, een toilet, een tweepits gasstel, wat pannen, borden en bestek. Dit is de perfecte plek om te ontspannen. Hier midden in de natuur is het ’s nachts nog echt stil en donker. Bij het vlot hoort een roeibootje en zit een zwemtrapje aan het terras voor een frisse ochtendduik. De vlotten langs de Steenbergsche Vliet liggen vast, maar op diverse plekken in Nederland zijn ook gemotoriseerde vlotten te huur. Je krijgt een route mee met vuurplekken, douchegelegenheid en toiletten langs de route. Wie echt off grid wil, kan een plekje voor de nacht zoeken in het riet of aan een verlaten steiger.

ecovlotten.nl en flotten.nl

Schiereiland in de Biesbosch

De Natuurvriendenhuizen van Nivon zijn het best bewaarde geheim van natuurliefhebbers. Wie lid is, logeert voor een zeer schappelijk bedrag op de mooiste plekken in de Nederlandse natuur. Niet-leden kunnen ook gebruikmaken van de accommodaties, maar betalen wel iets meer. Een bijzonder natuurvriendenhuis is De Kleine Rug. De voormalige boerderij staat op een schiereiland in de Biesbosch, niet ver van de historische binnenstad van Dordrecht. Het huis is alleen via het water te bereiken. Met de boot De Heen en Weer Wolf zet de schipper gasten over. De Kleine Rug telt 33 bedden, ook zijn er blok- en trekkershutten te huur en ligt achter het huis een natuurkampeerterrein voor de wat kleinere tenten. Of huur een kano bij het huis om bevers te spotten. Ook leuk: even over naar het vasteland voor een bezoek aan Dordrecht of een fietstocht naar de molens van Kinderdijk.

dekleinerug.nl en nivon.nl

Natuureiland Tiengemeten

Het Zuid-Hollandse eiland Tiengemeten ligt midden in het Haringvliet, is 7 km lang en 2 km breed. Waar eind vorige eeuw nog aardappelakkers lagen, is dit tegenwoordig de plek waar Schotse hooglanders grazen, bevers hun burchten bouwen en bezoekers genieten van het uitzicht over bloemrijke weides en ­drassige rietvelden. Er vaart meerdere malen per dag een pontje van en naar het eiland. Bij natuurliefhebbers staat het ­eiland bekend als een fantastische wandel- en fietsbestemming voor één dag, maar je kunt er ook blijven slapen. Als iedereen ’s avonds weer op de pont is gestapt, voel je de geest van dit bijzondere eiland pas echt. Overnachten kan in een van de vier vakantiehuizen van Staatsbosbeheer. Het intiemst is het sluiswachtershuisje bij de haven. Verder is er een herberg op het ­eiland met een paar eenvoudige kamers en er zijn ­ingerichte tipi’s te huur. Op het veld achter de herberg mag trouwens met een eigen tent worden gekampeerd.

buitenlevenvakanties.nl en tinyparks.nl/locatie/cast-away

Luxe vakantievilla op Terschelling

Op het kleinschalige vakantiepark Om ’t Noord op het Waddeneiland Terschelling bouwde interieurontwerper Coenraad Miske (eigenaar van woonwinkel Depot Rotterdam) zijn droomhuis. De vakantiebungalow Villa Florizand voelt als een loft, is zo energieneutraal als mogelijk is en ligt midden in het groen. Zowel het Noordzeestrand als het dorp Midsland bevinden zich op loopafstand. Het huis is te huur voor een korte of lange vakantie en is van alle gemakken voorzien: van tosti-ijzer tot poffertjespan. Met maximaal 6 personen bak je er pizza’s in de buitenhaard. Een van de kinderkamers, direct onder het dak, heeft een glazen koepel om sterren te spotten. Strandpaviljoen De Branding fungeert als tweede huiskamer met kleurige kussens, stoelen en banken.

florizand-op-terschelling.nl

Eilandhut op de Vinkeveense Plassen

Wie weleens op de Vinkeveense Plassen heeft gevaren, heeft ze vast gezien: die idyllische houten zomerhuisjes, waarvan sommige op een privé-­eiland. Via bootverhuur Zwier is zo’n eilandhut te huur: 16 m2 eiland, helemaal voor jou alleen. Logeer er met z’n tweeën in een hut, voor meer ­mensen kan een extra tent worden opgezet. In de jachthaven krijg je een eigen sloep mee om op het eiland te komen. Plof neer in een hangmat of bij de pot­kachel. Er zijn spelletjes en boeken en er is een eenvoudige keuken. Neem wel voldoende proviand mee voor de duur van het verblijf, want eenmaal op je eigen eiland, wil je echt niet terug naar het vasteland. De hut is te huur voor minimaal twee dagen. Toch meer een landrot? Zwier verhuurt ook ingerichte tenten in de jachthaven.

zwier.nl

Stadseiland het Eilandje

Het wordt steeds gezelliger in het oude havengebied van Antwerpen. De ooit vergeten uithoek, met verloederde historische dokken, is de afgelopen jaren herontdekt en flink opgewaardeerd tot een culturele en culinaire hotspot. Het Eilandje is écht een eiland in de stad. Museum aan de Stroom, het MAS genoemd, was al een reden om die kant op te wandelen, maar ook op culinair gebied is er van alles te ontdekken. Zo serveren ze elke donderdagmiddag taco’s bij de foodtruck SoCal op de Napoleonkaai, kun je in de biertuin van de Antwerpse Brouw Compagnie aanschuiven voor een proeverij en geniet je bij Fiskeskur, in het voormalig douanekantoor aan het Kattendijkdok, van huisgerookte vis met een glas vin natur. Fans van eerlijke koffie en vegan snacks gaan naar Green Garage aan de Cadixstraat. Bij Café Paniek kun je borrelen aan een gezellige spelletjestafel. Wie echt niet meer naar huis wil, checkt daarna in bij Hotel Docklands.

hoteldocklands.be

Knusser wordt het niet: een eilandhuisje in Tienhoven

Deze knusse, duurzame cabin staat op de uiterste punt van een kilometer lang schiereiland, genaamd Eilandseind. Je komt er alleen per boot, dus het voelt zeker als een echt eiland. En dat op een koprol afstand van Utrecht, midden in Natura 2000-gebied. Hier komen luxe en natuur samen: het huisje in de ruige veentuin heeft een goed uitgeruste keuken, vier comfortabele bedden verstopt in twee bed­stedes, een pelletkachel en ­voldoende wifi om ook op deze afgelegen plek je favoriete series te kijken. Buiten is een pizzaoven, hangmat en trampoline, aan de steiger ligt een bootje met elektromotor en ook met een kano kun je de omgeving verkennen.

eilandseind.nl

