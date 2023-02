Boek die tickets maar: naar deze Europese steden rijdt binnenkort een nachttrein

De nachttrein is terug van weggeweest! Het is lang niet populair geweest om met de trein naar je vakantiebestemming af te reizen. Mede door de hoge prijzen en tijd kozen veel mensen voor het vliegtuig. Dat lijkt de nu te veranderen. In 2021 werd de European Sleeper geïntroduceerd. Een nachttrein die steden verbindt in Europa. Ook de NS heeft niet stilgezeten en kwam met de Nightjet, deze rijdt al sinds 2021 naar onder andere Praag, Wenen, München, Innsbrück, Milaan, Verona en Venetië. Je betaalt wat meer voor een slaapcabine, maar een zitplek heb je al vanaf dertig euro.

Nachttrein naar Berlijn

Vanaf 25 mei rijdt er ook een nachttrein naar Berlijn. Helaas vertrekt-ie niet dagelijks, maar op maandag, woensdag en vrijdag ben je binnen tien uur in Berlijn. Je kunt in Nederland op verschillende plekken opstappen. Een ticket is er al voor onder de vijftig euro.

Vamos a Barcelona!

Vanaf december is het zover, dan kun je al slapend naar Barcelona reizen. Het is mogelijk om op te stappen in Amsterdam, Den Haag HS, Rotterdam en Roosendaal. De trein maakt zijn reis door België en Frankrijk om negen uur later te arriveren op de plaats van bestemming. Hoeveel dit nachtelijke tripje gaat kosten is nog niet bekend, maar de kans dat het goedkoper is dan een vliegticket is groot.

Leuk vooruitzicht

Er staat nog meer op de planning bij de European Sleeper. Ook Stockholm komt eraan. Dus genoeg leuke steden die je op het verlanglijstje kan zetten!

Bron: European Sleeper