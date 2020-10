‘Bosbaden’ is supergezond voor je en déze mooie bossen zijn daar perfect voor 

In Japan is het een begrip: shinrin-yoku, ofwel bosbaden. Dankzij een aandachtige wandeling in de natuur verdwijnt stress als sneeuw voor de zon en wordt het immuunsysteem wakker geschud. Dit is onze bosbucketlist, met vijf bijzondere bossen wereldwijd.

Het geraas en de bedrijvigheid van de stad achterlaten en je onderdompelen in de natuur is bijna nergens zo makkelijk als in Breda. Loop een stukje vanaf café de Kogelvanger aan de rand van de stad en hup, je bent in het Mastbos. Vallende bladeren, zonnestralen die de verkleurde bomen oplichten, een flinke teug verse lucht inademen en je voelt de rust neerdalen. Het Mastbos is ruim vijfhonderd jaar oud en daarmee het oudste aangeplante naaldbos van ons land. Boswachters vinden het een van de mooiste bossen van Nederland, vanwege de afwisseling. Een tocht door het bos gaat langs eeuwenoude lanen, over smalle paden, langs loofbomen, door een donker naaldbos. Er is een vlinderpad over de heide en een houtvijver. Gekapte boomstammen drijven daar een jaar of twee, zodat het hout niet krom trekt en insecten de stammen niet aantasten. Let tijdens de wandeling ook op zilverreigers, reeën, vossen, egels en eekhoorns.

Stropersbos, Oost-Vlaanderen, België

Het wandelpad door het Stropersbos is omgewoeld tot een modderig parcours en heet dan ook niet voor niets het Laarzenpad. De schuldigen: gallowayrunderen en kleine konikpaarden. Tijdens het slenteren sta je oog in oog met hen. In de zomer grazen schapen op de heide om te voorkomen dat het gekapte naaldbos terugkeert. In andere jaargetijden wonen er spechten en schildpadden. Naast natuurschoon kent het gebied ook een rijke historie. Tijdens de twee wereldoorlogen brachten stropers en smokkelaars via dit bos goederen uit Nederland de grens over. Ook zijn er nog sporen van de Spaanse successieoorlog (1701-1713) aanwezig. Het Fort Sint-Jan bijvoorbeeld, met een nog bijna ongeschonden gracht eromheen. Voor bosbaden is deze plek ook zeer geschikt, er is zelfs een speciale route uitgestippeld van ongeveer twee kilometer. Onderweg staan houten objecten waar je op kunt zitten, liggen, hangen en uitrusten.

Garajonay, La Gomera, Spanje

De laurierbomen op het Canarische eiland La Gomera zijn bijna altijd in nevel gehuld en geven het bos daardoor een mysterieus tintje. Tip: door het vochtige klimaat is een warme trui of regenjas meenemen een goed idee. De paden kronkelen langs bemoste stammen en rotsformaties. Onderweg zie je de Bolles laurierduif (die alleen voorkomt op de Canarische eilanden) en bijzondere vlinders met bruin- en blauwtinten. Ook zijn er zeldzame reptielen; de West-Canarische Skink en de Gomera reuzenhagedis. Het bos, uitgeroepen tot Unesco Werelderfgoed, neemt je ook mee terug in de tijd. Duizenden jaren geleden bestond het grootste gedeelte van Europa namelijk uit een wildernis vol laurier zoals hier. Sinds de ijstijd verdwenen deze bossen beetje bij beetje, maar op La Gomera is het nog precies zoals toen.

Waterloopbos, Marknesse

Wat de Deltawerken, de havens van Rotterdam en de Libische oliehaven met elkaar gemeen hebben? Ze werden ontworpen in het Waterloopbos in Flevoland. Van de jaren vijftig tot negentig zijn hier dammen en stuwen gebouwd en onderzocht. Het bijzondere: de natuur heeft weer langzaam bezit genomen van de waterloopkundige modellen. Die zijn nu begroeid met sterrenmos, varens en in de beken zilvergrijze wilgen. Door het stromende water voelen libellen en kikkers zich helemaal thuis in dit gebied. Ook de ijsvogel is een vaste bewoner van het Waterloopbos. In het najaar barst het hier van de paddestoelen, meer dan vierhonderd soorten! Als de overwoekerde ruïnes zijn bezaaid met gele en roodbruine bladeren en de nevel tussen de struiken hangt, is het sprookjesbosgevoel compleet.

Sequoia National Park, Verenigde Staten

Je voelt je heel klein als je wandelt door Sequoia National Park in Californië. Want alle bomen in dit bos zijn werkelijk gigantisch. Eén boom torent boven alle andere uit en draagt de naam General Sherman. Deze mammoetboom is de grootste boom ter wereld: de geschatte lengte is 83,8 meter – hoger dan een woontoren met 20 verdiepingen – en de stamomtrek bij de grond is 31 meter. Hoewel iedere bezoeker van het park het probeert, is het zonder speciale lenzen en fotografische kennis vrijwel onmogelijk het gevaarte van meer dan tweeduizend jaar oud helemaal op de foto te zetten. Trek goede wandelschoenen aan en dwaal ook naar rustigere stukken van het bos, dan is de kans het grootst om vossen en herten tegen te komen. En wie weet zelfs zwarte beren, poema’s en coyotes, want die wonen hier ook.

Dit bericht bekijken op Instagram Exploring ancient giants Photo by @lifewithelliott #wildernesstones Een bericht gedeeld door Wilderness Tones (@wildernesstones) op 21 Okt 2020 om 10:47 (PDT)

Tekst: Yasmine Esser. Beeld: iStock