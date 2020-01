Brexit Day: dit betekent een tripje naar het Verenigd Koninkrijk vanaf nu voor jou

Als we zaterdag wakker worden, hoort het Verenigd Koninkrijk niet meer bij de Europese Unie. Betekent dit ook dat een tripje naar Engeland, Schotland, Wales of Noord-Ierland moeilijker wordt door de brexit?

Radio, televisie, kranten, online: je ziet en hoort talloze updates over de brexit. Dat er veel gaat veranderen, is zeker. Maar hoe zit dat eigenlijk met een tripje naar de overkant van de Noordzee? Wordt zo’n weekendje Londen nu bijvoorbeeld duurder dan we gewend zijn? En wordt het regelen van reisdocumenten nu net zo ingewikkeld als naar de Verenigde Staten?

Advertentie

2020

In 2020 zullen we er in elk geval nog niet zoveel van merken. Dat mag waarschijnlijk geen verrassing heten, want als we 1 ding hebben opgepikt uit alle updates, is dat er niks anders gebeurt dan overleggen, overleggen en nog eens overleggen. En dat zal ook komend jaar nog het geval zijn (wie dacht dat het hele circus nu ten einde was, komt dus bedrogen uit). Na de brexit op de nacht van 31 januari op 1 februari komt er een overgangsperiode tot en met 31 december 2020. In die periode zal meer duidelijkheid komen over wat er gaat veranderen.

Scenario 1: al een tripje gepland

Tot het einde van 2020 zullen de nationale identiteitskaarten van EU-burgers in elk geval een geldig document blijven om het VK in of uit te reizen. Je hebt dus geen visum nodig voor een bezoek aan Engeland, Schotland of Wales. Wel een geldige identiteitskaart of een paspoort, maar dat is niet anders dan voorheen (het VK heeft namelijk nooit deel uitgemaakt van het Schengenakkoord). Er verandert dus qua reisdocumenten niks dit jaar. Hoe de regels veranderen na de overgangsperiode, dus na 2021, is nu nog niet bekend.