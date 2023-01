Bucketlist material: dit is dé reistrend van 2023

Maar liefst een derde van de reizigers (37 procent) wil dit jaar alleen op pad.

Ter bevordering van geestelijke gezondheid

Iedere dag eten waar je zelf zin in hebt, winkelen zonder dat iemand naast je staat te zuchten, eindeloos boeken lezen op het strand of uren rondhangen in het museum: alleen op reis is zo gek nog niet.

Bij veel Nederlanders staat een soloreis dan ook op hun bucketlist dit jaar. Me-time is daarvoor de belangrijkste reden. Bijna de helft van de soloreizigers (46%) wil alleen op vakantie ter bevordering van hun welzijn en geestelijke gezondheid. Alleen op reis gaan, is volgens hen de perfecte manier om bij te komen van de dagelijkse rompslomp.

Bezorgd om veiligheid

Soloreizen heeft veel voordelen, maar uit onderzoek van Tourlane en onderzoeksbureau YouGo blijkt dat veel vrouwen het ook spannend vinden. 40 procent van de vrouwen gaf aan dat bezorgdheid over hun veiligheid de grootste blokkade is om alleen op reis te gaan. 25 procent zegt dat de angst om alleen tijd door te brengen de reden is waarom ze (nog) niet aan een soloreis zijn begonnen.

10 veiligste plekken

De knoop doorgehakt en ga je dit jaar voor het eerst alleen weg? Consultancybureau NWWealth zocht uit wat de tien veiligste landen zijn voor een soloreis als vrouw. Komen ze:

Australië Malta IJsland Nieuw-Zeeland Canada Polen Monaco Israël Verenigde Staten Zuid-Korea

Hagelwit zand, een azuurblauwe zee... Voor paradijselijke stranden hoef je helemaal niet zo ver te reizen. Ook in Europa vind je ze:

Bron: Skyscanner, Tourlane, Travelvalley