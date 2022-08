Een ruige kust, brede stranden en veel lokaal lekkers: in het noordwesten van Spanje ontdek je een heel andere kant van het Iberisch schiereiland.

Een tripje langs de kust, met uitzicht over zee en de wind in je haren: daar knapt een mens van op. En hoewel er niks mis is met de Noordzeekust, zoeken wij het net even wat zuidelijker. We verkennen de immens gevarieerde en groene kustlijn van Noordwest-Spanje. Bijna drieduizend kilometer aan kliffen, baaitjes en schiereilandjes liggen hier op ons te wachten. Onze kusttour loopt van oost (bij de grens met Frankrijk) naar west: via het eigenzinnige Baskenland, Cantabrië en Asturië tot aan Galicië, bekend om pelgrimsstad Santiago de Compostella.

Baskenland

Vanuit het Franse Biarritz ben je per trein in nog geen anderhalf uur in een heel andere wereld: San Sebastián, dé foodie-stad van de autonome regio Baskenland. Echt uit eten gaan doe je hier niet, daarvoor zijn de barretjes met ontelbare variaties aan verleidelijke pintxos (tapas op een stokje) te uitnodigend. Uniek zijn de drie baaien met stadsstranden. Voor strand La Concha ligt het onbewoonde eilandje Santa Clara, waar je naartoe kunt varen of zwemmen.

In deze stad kun je makkelijk een week blijven hangen, maar de streek heeft nog veel meer in petto. Zoals Mundaka, een klein stadje dat bij surfers nogal in trek is vanwege de gigantische golven. Maar ook voor niet-surfers is het de moeite waard vanwege de knusse vissershaven, de barretjes en de kleine (zwem)baaien.

Ook het natuurgebied Urdaibai, waar Mundaka onder valt, is een aanrader. In dit reservaat van maar liefst 22 duizend hectare kun je heerlijk wandelen, maar ook per sup- of kajaktour de omgeving verkennen. Volgens kenners zijn stranden Laida en Laga de mooiste van heel Baskenland.

Tip Costa Verde Kunst kijken

Voor lekker eten ga je naar San Sebastián, voor kunst naar het wereldberoemde Guggenheim Museum in Bilbao. Al heeft dat ook een fantastisch restaurant! Op safari

Leuk met kinderen is natuurpark en dierentuin Cabárceno, niet ver van de hoofdstad Santander. Bijna honderd verschillende dieren spot je hier: giraffen, olifanten, zebra’s, tijgers... op safari in Spanje dus!

Cantabrië

Cantabrië is misschien wel de minst bekende regio van de Spaanse noordkust. En dat terwijl dit groene en heuvel-, berg- en klifrijke gebied maar liefst zes natuurreservaten telt. Reden genoeg om er minstens een paar dagen rond te struinen.

De kustplaatsjes Somo en Loredo en het stadje San Vicente de la Barquera zijn ideale uitvalsplekken voor dagtrips. Verwacht geen hippe strandtentjes of fancy tapasbarren zoals in San Sebastián: hier eet je je hapje onder traditioneel Spaans tl-licht (vaak geldt trouwens dat hoe sfeerlozer het licht, hoe beter het eten). Opvallend zijn verder de vele kloosters. Reden daarvoor is dat tijdens de Moorse overheersing van het zuiden van Spanje veel christenen naar het noorden vluchtten.

Niet te missen in deze streek is bergketen Picos de Europa, het hoogste deel van het Cantabrisch Gebergte. Het bezoeken van het nationale park (ruim 64 duizend hectare) is een absolute aanrader. Vanuit het pittoreske bergdorpje Potes, vol oude bruggen en smalle steegjes, kun je het oostelijk deel van het park ontdekken. In het hart van het park word je getrakteerd op de op ruim 1000 meter hoogte gelegen gletsjermeren van Covadonga. Het gelijknamige minuscule dorpje staat te boek als bedevaartsoord en herbergt een prachtbasiliek.

Zin in een uitdaging? De nog wat zuidelijker gelegen berg Torre de Cerredo (2648 meter) ís te beklimmen. Waanzinnig uitzicht gegarandeerd!

Asturië

De hele kustlijn van Noord-Spanje wordt nog weleens Costa Verde (groene kust) genoemd, maar officieel heet alleen de kust van de regio Asturië zo (niet te verwarren met de Costa Verde in het noordwesten van Portugal). Dat het hier zo groen is, komt door de vele buien die er vallen. Maar laat dat geen belemmering zijn voor een tripje door dit gebied. Waar Nederlandse regen vaak saai en grijs is, voelt regen hier als een logisch en zelfs prettig onderdeel van de ruige, knalgroene natuur.

Door met de auto de snelweg langs de kust te volgen, heb je tijdens je Spaanse roadtrip constant de zee aan je zijde. Heerlijk uitwaaien dus.

Bijzonder aan dit stukje Spanje is de erfenis van de Romeinen, die je onder meer terugziet in wandel- en fietspad Camin Real de la Mesa (GR-101). Deze 56 kilometer lange camino (weg) volgt de oude Romeinse weg die Asturië verbindt met de zuidelijker gelegen provincie Castilla y León.

In deze regio is vissersdorp Ribadesella een fijne uitvalsbasis. Ten westen ligt het kilometerslange Playa de Vega (‘Vega Beach’); veel uitgestrekter en rustiger kun je het niet krijgen. Ten zuiden ligt het gigantische natuurpark Redes, waar je uit maar liefst zeventien wandelroutes kunt kiezen. Ook de wereldberoemde pelgrimsroute naar Santiago de Compostella loopt door dit gebied. Er zijn zelfs twee paden die naar Santiago lopen: een kustpad (Camino del Norte) en de originele Camino Primitivo. Spot de wandelaars in de vroege ochtend – of loop zelf een stukje van de route.

Tip Lokaal lekkers Sla de lokale, lekker boerse Asturiaanse gerechten niet over. Zoals bonenstoof met worst (bestel de fabada), pittige kazen (de Cabrales is onze favoriet) en appelcider (sidra). Het ciderfestival in het dorp Nava is hier alom geliefd en er bestaat zelfs zoiets als ‘sidra-toerisme’, voor wie meer over deze beroemde drank te weten wil komen. De Atlantische Eilanden Vanaf Vigo, de grootste vissershaven van Europa, kun je de boot nemen naar de Cíes Eilanden. Je vindt hier het Playa de Rodas, dat ooit werd uitgeroepen tot het mooiste strand van de wereld. Samen met onder meer de minder toeristische Ons Eilanden vormt dit prachtige natuur­gebied het Nationaal Park van de Atlantische Eilanden.

Galicië

Wat ons meteen inneemt voor de streek zijn de grillige ‘fjorden’ en schiereilandjes langs de hele kust, de rías. Romantici zien er de hand van God in: hier plaatste hij zijn vingers toen hij uitrustte na gedane arbeid. Ook aan stranden geen gebrek, het schijnt dat deze regio er zo’n zevenhonderd telt!

De spannend klinkende kustweg Costa de la Muerte is gelukkig niet vernoemd naar de rijstijl van de Spanjaarden. Dat dit bekendstaat als de ‘Dodenkust’ komt door de vele schepen die er door het wisselvallige weer zijn vergaan – ondanks de vele vuurtorens. De beroemdste lichtmast in deze streek staat op de Cabo Finisterre: de kaap die lang geleden als het einde van de wereld werd gezien. Vanaf het dorp Finisterre is het maar twee kilometer wandelen naar de top. Focus bovenaan op het uitzicht, niet op alle souvenirs die je hier kunt krijgen.

Sla hier ook Santiago de Compostella niet over: de hoofdstad van Galicië, die jaarlijks door duizenden pelgrims wordt bezocht. Sinds 1985 staat de stad op de Werelderfgoedlijst van Unesco.

Mocht je na je kusttour geen vis meer kunnen zien, dan is dit het moment om de geliefde groene pepers uit het plaatsje Padrón te proberen. Heet zijn ze – in principe! – niet. Een grote zak koop je al voor een euro van een van de vele lokale verkopers op straat. Leuk om thuis te bereiden en zo nog een beetje na te genieten van die bijzondere trip door dat ándere Spanje.

Fotografie: AWL Images, Getty Images, Imageselect, Shutterstock, Stocksy