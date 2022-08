Dagje uit? Dít zijn de mooiste verborgen stranden van Nederland

We zetten de mooiste verborgen stranden voor je op een rijtje:

De mooiste verborgen stranden van Nederland

Westerstrand - Schiermonnikoog

Het Westerstrand ligt, zoals de naam al zegt, aan de westkant van dit Friese waddeneiland. Het strand en de duinen zijn daar honderden meters breed, waardoor je er helemaal tot rust komt. Het is echt nog een onontdekt strand, maar zeker de moeite waard om even langs te gaan.

Extra leuk: net als op de rest van Schiermonnikoog mogen honden het hele jaar door loslopen op het strand.

Monster - Zuid-Holland

Monster is een klein strandje van het gelijknamige, piepkleine dorp aan de Zuid-Hollandse kust. Veel mensen komen hier graag voor strandpaviljoen The coast beach house, waar je prachtig uitzicht hebt. Tip: loop vanaf het strand in Monster naar de Zandmotor. Dit is een voor de kust aangelegde kunstmatige zandbank in de vorm van een schiereiland.

Badhuys - Vlieland

Om uit te waaien, te genieten van zand tussen je tenen of om een frisse duik te nemen, kun je ook terecht bij het strand op Vlieland. Doe een drankje bij het nabijgelegen strandpaviljoen ’t Badhuys en bekijk de zonsondergang met een koud wijntje in je hand voor een ultiem vakantiegevoel.

Paal 28 t/m paal 33 - Texel

Met de boot naar een eiland geeft je al een heerlijk vakantiegevoel. En zodra je van de boot stapt, waan je je op Texel al helemaal in vakantiesferen. Texel heeft een hoop te bieden, waaronder prachtige zandstranden. Vooral op de stranden tussen paal 28 en 33 geniet je van de rust (en het prachtige uitzicht).

Nes - Ameland

Op Ameland is het strand bij Nes voor de 34ste keer op rij onderscheiden met de Blauwe Vlag. Dit is een jaarlijkse internationale onderscheiding die wordt toegekend aan stranden en jachthavens die veilig en schoon zijn. O, Ameland is trouwens gezegend met een prachtig zandstrand. Dus hup, gooi die schoenen maar uit!

Bron: Elle.com, Flair.be