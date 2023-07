Dagje uit met de kinderen? Zó reizen ze gratis in het ov

Voor veel gezinnen is een dagje uit in eigen land al kostbaar genoeg. Ook de prijzen van het openbaar vervoer zijn hoog en stijgen verder. De provincie Utrecht schiet te hulp. Daar mogen kinderen in de zomervakantie gratis met bussen en trams van ov-bedrijf Syntus reizen. De service geldt van 8 juli tot en met 20 augustus 2023. Wel moeten kinderen met één volwassene (18 jaar en ouder) reizen.

Je kunt gewoon een kaartje in de bus aanschaffen.

Amsterdam biedt gratis ov voor kinderen

Amsterdam doet een kleine handreiking naar inwoners die met hun kinderen een dagje door de stad willen reizen. Amsterdamse kinderen van 4 tot en met 11 jaar kunnen vanaf komend weekend tot en met 30 november in de stad gratis reizen met het openbaar vervoer.

De gemeente wil hiermee een steentje bijdragen aan een mooie zomervakantie voor Amsterdamse gezinnen. Ze kunnen bijvoorbeeld naar Artis gaan of winkelen in het centrum.

Hoe werkt het?

Om gratis te kunnen reizen, moeten de kinderen in Amsterdam wel een persoonlijke OV-chipkaart hebben. Als ze die nog niet hebben, kan die worden aangevraagd via ov-chipkaart.nl. Daaraan zijn wel weer kosten verbonden: een kaart kost €7,50. Binnen uiterlijk vijf werkdagen is de chipkaart binnen. Tot uiterlijk 23 november kun je deze aanvragen. Je kunt ook bellen: 14 020.

Het kaartje is geldig in alle bussen, trams en metro’s van de plaatselijke vervoersdienst GVB.

Meer plaatsen met gratis OV voor kinderen

Vervoerder EBS, actief in het Zuid-Hollandse Voorne-Putten en Rozenburg, in de regio Haaglanden en in Waterland, ten noorden van Amsterdam, biedt met zijn bussen deze service ook aan. Daar duurt de actie tot en met zondag 3 september.

Rotterdam biedt hele jaar gratis OV voor kinderen

Rotterdam gaat nog een stap verder. Daar is het OV het hele jaar gratis voor alle Rotterdamse kinderen van 4 tot 12 jaar. Ze kunnen gratis reizen met de bus, metro of tram van de RET. Ook voor ouderen en minima zijn gratis vervoersbewijzen beschikbaar.

Bron: Rodi/OV-chipkaart