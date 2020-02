6 x de leukste dagjes weg voor jou en je vriendinnen

Een dagje weg met vriendinnen is misschien wel het leukste wat er is. En als het jouw beurt is om de organisatie op je te nemen, wil je graag iets origineels verzinnen. Maar de vraag is: wat dan? Het liefst niet te gek want iedereen moet er voor in zijn, maar zeker ook niet saai. Startpagina.nl heeft de leukste dagjes weg op een rij gezet.

Als er iets is wat af en toe nodig is, dan is het wel op stap gaan met vriendinnen. Je spreekt elkaar geregeld aan de telefoon of via de app, maar een hele dag met elkaar doorbrengen en non-stop kletsen, daar kan maar weinig tegenop. Toch blijft het een uitdaging om een leuke activiteit te verzinnen voor een groep vrouwen die vaak al veel met elkaar ondernomen heeft.

1. Dagje de grens over

Voor een dagje uit kijk je meestal in eigen land, maar omdat Nederland maar klein is, liggen buitenlandse steden soms ook op een schappelijke afstand. Misschien ben je met de trein wel sneller in Antwerpen dan in Groningen. Of ligt Oberhausen meer om de hoek dan Den Haag. Denk dus eens verder dan de geijkte grote steden van Nederland! Leuven en Bad Bentheim zijn bijvoorbeeld vanaf Amsterdam Centrum makkelijk te bereizen. Zelfs als het maar om een dagje gaat.

2. Dagje zweet-het-er-maar-uit

Een dagje sauna is misschien niet de meest originele keuze, maar het aanbod aan sauna’s in Nederland is zo ruim dat je een plek kunt kiezen waar je nog nooit geweest bent. Wat dacht je van de Veluwse Bron in Emst of de Zwaluwhoeve in Hierden. Via Startpagina.nl vind je betrouwbare veilingsites waarop je voordelig een dagje sauna kunt boeken.

3. Dagje broodnodige cultuur

Gebruik je museumkaart om een dagje Rotterdam te combineren met een bezoek aan het Nederlands Fotomuseum. Dit museum richt zich op fotografie uit Nederland. Geen losse foto’s, maar complete archieven en fotoseries. In de tentoonstelling Sterke Verhalen, die nog loopt tot mei 2020, krijg je een interessante mix te zien van historische en eigentijdse fotografie. Heel erg de moeite waard om een kijkje te nemen.

4. Dagje bijkomen in de natuur

Ook altijd fijn: een dagje doorbrengen in bosrijk gebied. De ideale combinatie van je hoofd leegmaken en lekker wandelen. In het Drentse Ruinen kun je elke zondagmiddag met een gids van Natuurmonumenten op stap in nationaal park Dwingelerveld. En daarna natuurlijk ouderwets appeltaart eten bij Theehuys Anserdennen.

5. Dagje toerist in eigen land

Een regelrechte klassieker: een dagje Volendam. Struin over de dijk, spot Jan Smit of Nick & Simon, eet een broodje paling en slenter door de authentieke, schattige straatjes. Overal hangt kraakheldere was buiten en zijn de stoepjes aangeveegd. Volendam is een vissersdorp met een uniek karakter. En als je nog tijd over hebt: rijd door naar Edam of bezoek een kaasboerderij in de omgeving. Leuk om een dagje de toerist uit te hangen.

6. Avondje oude hits

Als je van musicals houdt, is de musical Lazarus een echte aanrader. In Lazarus hoor je de wereldhits van David Bowie, van Life on Mars? tot Heroes en van This is not America tot Changes. De cast bestaat uit onder andere Dragan Bakema, Noortje Herlaar en de dochter van Herman Brood, Holly Mae. In het grand café van het DeLaMar Theater kun je voor de voorstelling een lekker hapje eten. Zo weet je zeker dat je niet te laat komt.

