De 3 mooiste wandelingen van de Provence (met kaartjes!)

1. De Dentelles de Montmirail in de Provence

Steile, witte rotsnaalden rijzen uit groene berghellingen op naar de blauwe hemel. Ook ligt de wandeling niet heel hoog, toch is er tijdens de tocht van een uur en drie kwartier weids uitzicht. Ook goed te lopen voor kinderen.

Startpunt: les Florets.

Dalplaats: Carpentras, 102 m.

Beginpunt: Van Carpentras nemen we de brede D 7 in noordelijke richting. Na Vacqueyras blijven we op de D 7 (rechtsaf) tot Gigondas, waar we het smalle weggetje rechts omhoog nemen naar les Florets, 318 m (berghut van de CAF, hotel, restaurant). Daar eindigt na het hotel op een grote parkeerplaats het asfalt (en volgt een steil betonnen pad), 17 km van Carpentras.

Hoogteverschil: Ruim 240 m.

Zwaarte: Voor de helft aangename boswegen, verder smalle, grotendeels gemarkeerde bergpaden, die een vaste tred verlangen.

Eten en drinken: Alleen op het beginpunt.

Variant: Wie niet bang is voor een slechte steenslagweg, kan met de auto nog tot de Col du Cayron verder rijden, en de wandeling met 25 min. inkorten.

Opmerking: Gigondas is beroemd om zijn stevige rode wijn, Beaumes-de-Venise om zijn zoete witte wijn (Muscat).

Bezienswaardig: Carpentras is een bezoek waard om zijn historische centrum met smalle steegjes en de gotische kathedraal St-Siffrein met kleine kerkschat. En verder ook de Bibliothèque Inguimbertine voor oude boeken.

Kaart: IGN 3040 ET, Carpentras.

Van de parkeerplaats bij les Florets klimt de aanvankelijk betonnen bosweg steil, en later stoffig, maar aangenaam naar de Col du Cayron, 396 m (15 min., heerlijk uitzicht op de Dentelles). Op de col nemen we de rechts afslaande bosweg, die op bijna gelijke hoogte naar het westen loopt. Ze is zeer zonnig en biedt een mooi vergezicht van de Rhône over de Mont Ventoux tot aan het Vaucluseplateau. Na 20 minuten bereiken we de Rocher du Midi (iets ten westen daarvan is een mooi uitzicht). Hier slaat links een smal, blauw gemarkeerd pad naar de Dentelles Sarrasines af. Het klimt gestaag, maar niet al te steil door het groene struikgewas. De indrukwekkende rotsnaalden komen dichterbij, het uitzicht wordt weidser. Na de klim voert het stoffige en stenige pad licht op en neer langs de noordvoet van de rotsen. Twee cols bieden uitzicht naar het zuiden, en we bereiken bij de Rocher du Turc het hoogste punt, ca. 560 m. Op een splitsing, 530 m, nemen we de links afslaande directe afdaling naar de Col du Cayron (bord) en niet het blauw gemarkeerde pad, dat zich rechts onder de Dentelles voortzet. Onregelmatige markeringen (blauwe stippen met nummer 3), verwarrende klimaanduidingen, een veelvoud aan paadjes, die vaak eindigen bij afgronden of onderaan steile rotswanden, en een sterke overwoekering door stekelig struikgewas maken van de oorspronkelijke wandelroute een moeilijke onderneming, die op dit moment dringend moet worden afgeraden. Wij dalen daarom af op het brede, steile en gemarkeerde pad tussen struiken door direct omlaag naar de Col du Cayron en naar de parkeerplaats bij les Florets.

2. De Calanques van Cassis in de Provence

Wandel in drie uur langs een schitterend fjordachtige kustlijn met Mediterrane charme. Onderweg zijn er café’s om even uit te puffen. Tip: ga in het hoogseizoen vroeg in de morgen, anders is het vergeven van toeristen en veel te heet.

Startpunt: Cassis.

Dalplaats: Cassis, 30 m.

Beginpunt: In Cassis zetten we de auto het beste in de aangegeven parkeergarage ‘Parking de la Viguerie’ iets boven de haven.

Hoogteverschil: Ca. 400 m.

Zwaarte: De goed gemarkeerde paden hebben af en toe een alpien karakter, en vereisen dus een vaste tred, geen hoogtevrees en af en toe het gebruik van de handen; wees zeer voorzichtig bij het passeren van de gladgepolijste rotsen; bij hitte niet aan te raden.

Eten en drinken: Diverse bar-restaurants in Cassis; in de zomer is er een snackbar op de parkeerplaats bij de eerste Calanque.

Variant 1: Met een goede kaart, alternatieve heenweg: over de rijweg naar de jeugdherberg la Fontasse, van daar op een bospad naar het zuiden naar het Plateau de Cadeïron, en naar de GR 98 B (ruim 30 min. langer).

Variant 2: Als alternatieve terugweg kunnen we ook van het Plateau de Cadeïron rechts het blauw gemarkeerde pad langs de kust met heerlijk uitzicht naar de Calanque de Port-Pin volgen (vaste tred noodzakelijk!).

Waarschuwing: Geen waardevolle voorwerpen in de auto laten liggen, er worden zeer veel auto’s opengebroken! Midden in de zomer kan het pad wegens bosbrandgevaar zijn afgesloten!

Kaart: IGN 3245 ET, Aubagne-La Ciotat.

Vanaf de bewaakte parkeergarage ‘Parking de la Viguerie’ in Cassis lopen we op de gelijknamige weg links iets omlaag richting haven en volgen steeds de wegwijzers naar de Calanques. Na een kleine heuvel bereiken we het mooie zandstrand van Bestouan. Langs prachtige huizen klimmen we over een tweede heuvel en komen aan het eind van de weg op de parkeerplaats (groot inbraakgevaar!) bij de Calanque de Port-Miou, 10 m. Aan de noordkant van de ‘fjord’ nemen we links de wit-rood gemarkeerde GR 98 B, die eerst langs een steengroeve (aan de rechterhand) voert. Na een jachthaven wordt het pad smaller, en storten de rotsen steil in zee. Over gladgepolijste rotsen (voorzichtig) steken we een kleine bergrug over en dalen door open bos steil af naar de Calanque de Port-Pin, 5 m (25 min.), die met haar schaduwrijke strand en haar rotswanden een landschappelijk hoogtepunt vormt. Het pad klimt nu steil en met veel bochten over een slechts karig begroeide helling naar het Plateau de Cadeïron, waar we op een bosweg stuiten. Steeds de gemarkeerde GR volgend, steken we de bergrug naar het westen over en dalen aansluitend af op een smal, zeer steil aangelegd pad met zigzags over steile rotstreden, waar we onze handen bij nodig hebben. In het geval dat de afdaling wegens aardverschuivingen is afgesloten, moeten we op het plateau rechts de blauw gemarkeerde bosweg nemen, tot een wit-rode markering naar links wijst, die ons steil omlaag naar een steenslagweg brengt. Deze voert links ook naar de zee. Aan het eind van de bijna alpiene afdaling komen we in de mooiste van de drie baaien, de Calanque d’En-Vau, 5 m. Met haar grijsgekleurde kalkwanden, het lichtgrijze grindstrand en het kalme, blauwgroene water vormt het – als men hier alleen zou zijn – een werkelijk idyllisch landschap. De terugweg naar het uitgangspunt in Cassis verloopt over dezelfde route in eveneens 1½ uur.

3. Saint-Pilon in de Provence

De drieënhalf uur durende klim over de bergkam van Sainte-Beaume biedt een prachtig, voor de Provence atypisch gemengd bos vol (giftige!) taxusbomen. Wandelaars worden op de top beloond met uitzicht van de Mont Ventoux tot de Middellandse Zee.



Startpunt: Hôtellerie de la Sainte-Beaume.

Dalplaats: Gémenos, 150 m.

Beginpunt: Van Gémenos via de Col de l’Espigoulier naar Plan-d’Aups en van daar op de D 80 verder naar Hôtellerie de la Ste-Baume, waar rechts naast de weg genoeg parkeerplaatsen zijn, 668 m, 22 km van Gémenos.

Hoogteverschil: Circa 500 m.

Zwaarte: Goed gemarkeerde paden zonder oriëntatieproblemen, die echter een vaste tred vereisen; het is aan te raden, niet te dicht in de buurt te komen van de rand van de afgrond aan de noordkant.

Variant: Vanaf de top van de St-Pilon langs de kam naar het westen tot aan de Col du Fauge, 978 m; ca. 11 km heen en terug. Of naar het oosten naar het hoogste punt van het massief, de Ste-Baume, 1148 m, 6 km heen en terug, eveneens met heerlijk uitzicht.

Kaart: IGN 3345 OT, Signes-Tourves.

Van de parkeerplaats nemen we het pad, dat tussen de huizen van Hôtellerie de la Ste-Baume naar het zuiden voert (bordje ‘La Grotte’). Het is later alsGR 9 gemarkeerd en voert door de velden naar het bos en buigt daar op eenafslag rechtsaf (Chemin du Canapé). Het bergmassief van Ste-Baume met zijnsteile rotsen ziet er van hieraf afschrikwekkend uit. Ter bescherming van hetunieke bos moeten we steeds op het pad blijven (deels zouden al versperringenzijn aangebracht). Het voert gestaag, maar niet al te steil omhoog, tot werechts een kort, maar interessant ommetje naar een grot met een kloosterkunnen maken. Wie daarvan afziet, bereikt al snel bij een kapel de GR 9A. Weblijven op de GR 9 (links en meteen weer rechts), die nu steiler en stenigerwordt en het bos verlaat. Het brede pad loopt nu langs een rotswand, is deelszelfs in de rots uitgehouwen, maar niet geëxponeerd. Na dit korte intermezzobereiken we de Col du St-Pilon, 952 m, een van de weinige plekken in debergketen, waar een doorgang probleemloos mogelijk is. Hier nemen we derechts geleidelijk stijgende, stenige GR 98 en staan na 10 min. op de top van deSt-Pilon, die wordt bekroond met een kerkje. Van daar hebben we een indrukwekkend panorama, dat reikt vanaf de zee over Marseille tot aan de Montagne Ste-Victoire (pas op!, aan de noordkant stort het massief meer dan 100 m deels loodrecht omlaag). Weer terug op de Col du St-Pilon zetten we ons pad rechtdoor voort, nu weer op de GR 9. Het wit-rood gemarkeerde bergpad loopt over de zuidkant van de uitzichtrijke, slechts spaarzaam begroeide bergkam. Niet al te steil lopen we omhoog naar de volgende top, de Faux Joug de l’Aigle, met een geweldig uitzicht, vergelijkbaar met dat vanaf de St-Pilon. We dalen over dezelfde route van de klim weer af naar de Col du St-Pilon en verder tot aan de splitsing bij de kapel. Hier slaan we rechtsaf op de eveneens wit-rood gemarkeerde GR 9A. De brede rijweg voert geleidelijk dalend door het bos omlaag naar het dal. Daar slaan we voor een houten hek linksaf op een geel gemarkeerd pad (bordje ‘Hôtellerie’), dat op gelijke hoogte door het bos voert tot het uitkomt op de GR 9, die we rechts door velden naar de parkeerplaats bij Hôtellerie de la Ste-Baume volgen.

Deze wandelingen komen uit het handzame Rother wandelgidsje van de Provence, met in totaal 50 wandelingen met GPS door de regio.

Dit artikel komt uit 2021, het kan zijn dat bepaalde restaurants of hotels niet meer open zijn.

Beeld: Rother Wandelgidsje, iStock