Vulkanen, watervallen, ruige kliffen, veel groen, vriendelijke bewoners… We hebben het over de Azoren, een Portugees paradijsje in de Atlantische oceaan. Een vakantie hier is een onvergetelijke ervaring.

Negen vulkanische eilanden in de Atlantische Oceaan vormen samen de Azoren. Ze horen bij Portugal en liggen zo’n vijftienhonderd kilometer uit de kust vanaf Lissabon. Door die afgelegen locatie is de vruchtbare, groene archipel relatief laat ontdekt als reisbestemming. Geen wonder dat de uitbundige natuur er nog even mooi is als honderd jaar geleden. De vriendelijke bewoners zijn dan ook zuinig op dat natuurschoon en alles wordt hier zo duurzaam mogelijk beheerd.

Als je één eiland aandoet, is het hoofdeiland São Miguel de beste keuze. Het is een sprookjesachtige plek met een ongekend gevarieerd landschap. Het ene moment kijk je uit over grillige kliffen met beneden een strand, het volgende sta je in een overwoekerde orkaankrater met uitzicht op een verstild meer. Daarna beland je bij een feeërieke waterval, dwaal je door een theeplantage of wandel je langs een explosie van hortensia’s met als eindbestemming een thermaalbad omringd door palmbomen en varens.

Zacht, maar wisselvallig De temperatuur op de Azoren is het hele jaar aangenaam, maar bewolking, regen en wind komen en gaan. Het ene moment is het zonnig, het volgende grijs. Het kan ook zomaar zijn dat het ene deel van São Miguel helder is en het andere bewolkt. Check spotazores.com/ilha/são-miguel om te zien waar op het eiland het weer het best is.

Mysterieus

De hoogtepunten van São Miguel zijn nauwelijks op te sommen. In het ruige westen ligt bijvoorbeeld de befaamde slapende vulkaan Sete Cidades. Als je de route naar de rand volgt en in de krater kijkt, weet je niet wat je ziet: twee meren, het ene groen, het andere blauw! Je kunt er eindeloos naar blijven kijken en het uitzicht is hier overal even spectaculair. Ook Lagoa do Fogo is zo’n waanzinnig vulkaanmeer die je gezien moet hebben.



Aan de oostkant van het eiland vind je nog zo’n natuurwonder: de zogenaamde fumarolen, oftewel openingen en poelen in de basaltbodem, waaraan dampen ontsnappen die als een mysterieuze nevel langzaam oplossen boven het landschap. Toegegeven, de zwavelgeur van de fumarolen is wat minder aantrekkelijk, maar dat went snel. De meeste thermische activiteit concentreert zich rond de plaats Furnas. Hier zijn ook thermische poelen en baden waarin je kunt ontspannen en profiteren van de geneeskrachtige eigenschappen van het warme water. In Furnas proef je de befaamde stoofpot cozido, een lokale specialiteit die ondergronds wordt gegaard met vulkanische hitte

Een totaal andere, maar even unieke belevenis is de Piscina Natural da Ponta da Ferraria. Het is een inham in de kliffen met een warmwaterbron. Er zijn kleedhokjes, toiletten en een winkeltje en je kunt er genieten van een warm bad in de oceaan. Bij eb in elk geval, dan is het water rond de 35 graden. Naarmate het water begint te stijgen, wordt het kouder.

Watervallen zijn een volgende attractie in de natuur van São Miguel. Salto do Cabrito bijvoorbeeld; neem hier zeker zwemkleding en een handdoek mee naartoe. Salto do Prego is wat lastiger te bereiken. Het is een flinke wandeling, maar daarvoor word je beloond met een prachtige waterval én een dorp in de wildernis dat in de jarenvijftig werd verlaten.

Veel plekken in São Miguel beginnen met de naam ‘miradouro’, dat is het Portugese woord voor uitzichtpunt. Een van de allermooiste is Miradouro da Ponta do Sossego, in een botanische tuin op de oostpunt van het eiland. Het overweldigende groen, het waanzinnige panorama over de kust en de oceaan, het uitbundige gefluit van de vogels en de intense geuren en kleuren van de bloemen zijn nauwelijks te beschrijven. Neem hier een foto en je hebt het paradijs in beeld.

Pittoreske plaatsjes

Ponta Delgada is de hoofdstad van São Miguel. De plaats gaat terug tot de vijftiende eeuw, wat je ziet aan de smalle kasseienstraatjes en de fraaie kerken. Je krijgt hier meteen een indruk van de kenmerkende bouwstijl van de Azoren: zwart basalt met daartussen witgepleisterde muren. São Miguel is van origine een vissersdorp. Rond de kades is het nog steeds levendig, hoewel er in het water nu meer jachten en zeilboten liggen dan vissersschuiten. Op de Mercado Da Graca verkopen lokale boeren vers fruit, groenten, kaas en brood. Dit is de ideale plek om iets lekkers in te slaan voor een picknick of voor onderweg.

Het schilderachtige Nordeste ligt in een gebied met prachtige bossen, een rijke flora en een ruige kustlijn, waar je met een beetje geluk walvissen ziet opduiken bij het uitkijkpunt bij Farol do Arnel. Wandelend door de bossen rond de hoogste berg Pico Vara zou je de zeldzame Azoren goudvink kunnen spotten.

Het eerder genoemde Furnas is de uitvalsbasis voor veel bezienswaardigheden. De fumaroles, maar ook de thermale baden van Poca Da Dona Beija en Terra Nostra, het groene meer Lagoa do Congro en Parque Gréna, een pas geopend natuurpark met watervallen. Omdat Furnas veel wordt bezocht, zijn er ook veel restaurants en winkels.

Ribeira Grande heeft twee van de beste stranden van het eiland. Ook hier in de omgeving heb je watervallen en kraters met natuurlijke warmwaterbaden. Die van het natuurgebied Caldeira Velha op de flanken van de Fogo vulkaan zijn prachtig, alleen al door het bos met palmbomen en varens eromheen. Hier is ook een informatief bezoekerscentrum over dit Unesco-natuurgebied.

Zien & doen Chá Gorreana is een historische theeplantage die open is voor bezoek. Aan de hoofdweg EN1-1A bij São Bras, gorreana.pt/en Voor walvistochten is de organisatie Futurismo in de haven van Ponta Delgada de beste en het meest eco-vriendelijk. futurismo.pt Caldeira Velha Environmental Interpretation Centre: het bezoekerscentrum van dit fraaie natuurgebied met vier heetwaterpoelen. parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/9/centro/21 Op het Lagoa das Sete Cidades kun je suppen. Een bijzondere ervaring! garoupa.pt

Panorama’s

Wandelen is de beste manier om de ongerepte natuur te ontdekken. Er is een uitstekend netwerk van wandelpaden met goed gemarkeerde routes in drie categorieën: makkelijk, gemiddeld en moeilijk. Je loopt door lieflijke wijngaarden, ananasplantages en idyllische boomgaarden. Door wilde bossen en over kliffen en randen van vulkaankraters. Je ziet adembenemende panorama’s, afgelegen kustplaatsjes zoals Faial da Terra en een spectaculaire bloemenpracht.

Neem zwemkleding en een handdoek mee, zodat je altijd even een verkwikkend bad kunt nemen als je een waterval of natuurlijke bron tegenkomt. Bereid je wel goed voor, want het weer kan soms snel omslaan. Neem in elk geval water mee en wat te eten en laat je goed informeren, bijvoorbeeld bij de receptie van je hotel.

Oog in oog met walvissen

Een aantal eilanden van de Azoren ligt relatief dicht bij elkaar, maar São Miguel is tamelijk ver bij de rest vandaan. Ilha Terceira wordt na São Miguel het meest bezocht, er gaat dagelijks een lokale vlucht naartoe en dat is de beste manier om er te komen. Een andere uitstekende reden om de vaste wal van São Miguel te verlaten is om walvissen en dolfijnen te spotten. Er worden vaartochten georganiseerd vanuit Ponta Delgada en Vila Franca do Campo. Onder de meer dan twintig soorten walvissen die hier opduiken zijn de gigantische blauwe vinvis en de potvis. Zo’n reusachtige walvisstaart uit het water zien komen, is een ervaring die je nooit meer vergeet.

De beste eetadressen Apito Dourado •• Een gezellig eetcafé voor traditionele gerechten.

Rua do Peru 17A, Ponta Delgada Louvre Michaelense •• Mooie zaak met geweldig eten.

Rua Antonio José d’Almeida 8, Ponta Delgada A Tasca •• Een van de beste plekken voor de delicatesse lapas, een verrukkelijke lokale mosselsoort.

Rua do Aljube 16, Ponta Delgada Terra Verde •• Theehuis met geweldige thee en lekker gebak.

Rua Dr. Francisco Faria e Maia 16, Ponta Delgada Ponta do Garajau •• Goed adres voor vis, in een authentieke ambiance.

Rua Dr. Frederico Moniz Pereira 9, Ribeira Quente, restaurantepontadogarajau.com Restaurante Cantinho do Cais •• Restaurant met een relaxte sfeer en heerlijke vis.

Rua do Ramal, São Brás The Gardener •• Prachtig tuinrestaurant met uitstekend eten.

Rua Padre Jose Jacinto Botelho 5, Furnas Restaurante Terra Nostra •• Hier kun je de ondergronds bereide stoofpot cozido eten.

Rua Padre José Jacinto Botelho, 5, Furnas, bensaudehotels.com/en/terranostragardenhotel/dining Chalet da Tia Merces •• Lekkere gerechten op een geweldige locatie met uitzicht op de geisers.

Rua das Caldeiras, Furnas

