Half augustus kleuren de heides in Nederland weer paars, en dat levert een adembenemend uitzicht op. Die prachtige kleur is meestal maar een maand te bewonderen -half september is de bloeiperiode alweer voorbij. Plan je een wandeling of fietstocht in het natuurgebied, laat het dan in deze periode zijn. Libelle zet de mooiste routes op een rij.

Planken Wambuis

Stel: je ziet niet alleen die prachtige paarse heide, maar kunt tegelijkertijd óók nog wilde dieren spotten. Klinkt als de perfecte wandeling, niet? Het kan op de Planken Wambuis, een gedeelte van de Veluwe dichtbij Ede. De wandeling is 4,5 kilometer lang, en onderweg is de kans groot dat je wilde paarden, herten en koeien tegenkomt. Neem naast een flesje water je fotocamera mee, want die herinneringen wil je vastleggen.

NS-wandeling Veluwezoom

Veel wandelroutes starten op plekken waar je een auto of fiets voor nodig hebt, maar dat geldt niet voor NS-wandelingen. Deze routes leiden je van station naar station, waardoor ze prima te bereiken zijn. De Veluwezoom loopt van Dieren naar Rheden, en wordt omschreven als een pittige route. Met ruim 11 kilometer en aardig wat heuvels, verdien je een taartje na afloop.

Deelerwoud

Door bossen en langs eindeloos veel heidevlaktes: Deelerwoud is een route zoals het hoort. De 9 kilometer van deze wandeling of fietstocht laat je de veelzijdigheid van het natuurgebied zien, en is een van de rustigste delen ervan. Geen herrie om je heen, zodat je volledig één kunt worden met de natuur.

Loenermark

Schaapjes tellen doen we niet alleen in onze dromen, maar ook op de Veluwe. Loop of fiets je namelijk de Loenermark, dan kom je gegarandeerd wollige beestjes tegen. In dit gebied zijn er routes voor iedereen: van 2 tot 15 kilometer.

Elspeet

Bezoek je de Veluwe met kinderen, dan zijn de routes rondom Elspeet leuk. Op het midden van de route kom je een uitkijktoren tegen, wat een welkome onderbreking is en van de wandeling een feestje maakt. In totaal loop je 4,5 kilometer, waarbij zowel het begin- als het eindpunt bij een houten speelstellage is. Jij blij, kinderen blij.

Bron: Mooiste Routes