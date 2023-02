De leukste nacht-uitjes

De volle maan oefent een magische aantrekkings- kracht op ons uit. Op naar buiten dus, voor een wandeling, vaartocht of bijzonder nachtje slapen.

Stap in het schijnsel

Niets zo mysterieus als de natuur in het schijnsel van de volle maan. Het is bekend dat de volle maan niet alleen óns energieker maakt, ook de natuur is extra actief: nachtdieren gaan op jacht en er zijn zelfs mensen die beweren dat je de sapstromen in bomen kunt voelen. Zeker is dat de stand van de maan krachtig genoeg is om de getijden in zee te bepalen. Voor sommigen is een vollemaanwandeling een spirituele ervaring, voor anderen gewoon ­ontspanning. Maar ­bijzonder is het altijd! Het hele jaar door organiseren Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten vollemaanwandelingen onder leiding van een boswachter of natuurgids, die meer kan vertellen over de maan en de sterren. Tijdens zo’n tocht neemt de gids je mee naar gebieden die in de avond doorgaans gesloten zijn voor publiek. De wandelingen gaan ook door als het bewolkt is of regent, want ook als de volle maan niet helemaal zichtbaar is, geeft zij een bijzonder schijnsel.

staatsbosbeheer.nl en natuurmonumenten.nl

3x slapen ‘met het licht aan’

Op de Twentse boerderij Erfgoed Bossem kun je logeren in een zogenaamde sterrenkubus met een glazen koepel in het dak. Met volle maan heb je vanuit bed dus vol zicht op de hemel. De kubussen zijn er ook in een Space-variant met een XL-koepel.

bossem.nl/sterrenkubussen Op Landgoed Tolhek in Drenthe staat een prachtige boomhut met fenome­naal uitzicht. Ook vanuit de stoere water­toren Duin en Bosch bij Castricum hoef je geen moment te missen van de vollemaansnacht. Of huur de panoramasuite van het Mandela-huisje in hartje Amsterdam aan het IJ.

boomhutdrenthe.nl watertorenduinenbosch.nl mandelahuisje.nl In The Nox in hartje Utrecht is het elke dag ‘maan-dag’. Logeer in een van de Full Moon-kamers en laat je culinair verwennen bij restaurant Hemel en Aarde.

thenoxhotel.com

Extra verdieping

De maan en de rest van het heelal zijn natuurlijk ook voer voor wetenschappers. Bij museum en sterrenwacht Sonnenborgh in Utrecht zijn elk weekend ­sterrenkijkavonden. Door grote telescopen kun je dan het ­maanlandschap van dichtbij zien. Tijdens deze avonden wordt ook een minicollege gegeven over wat er nog mee aan de sterrenhemel te zien is. Wel even vooraf online reserveren.

sonnenborgh.nl Kijk op osr.org voor een overzicht van de andere sterrenwachten in ons land.

Yoga en meditatie

Het is niet onwaarschijnlijk dat de maan invloed heeft op de menselijke energie en emoties. De stand van de maan wordt dan ook vaak ­gebruikt in yoga- en meditatie­sessies. Er zijn tal van yogaretraites in eigen land of over de grens die worden gepland in de dagen rondom volle maan. Zoek online of vraag ernaar bij een yogaschool in de buurt.

De maancyclus

De maan kent meerdere fasen die worden bepaald door haar stand ten opzichte van de zon en de aarde. Vollemaan is er één van. Daarnaast benoemen we ook het eerste kwartier, de nieuwe maan en het laatste kwartier. Elke maand is de maan minstens één keer vol. Soms valt er twee keer een volle maan in dezelfde maand en soms zijn er dertien volle manen per jaar zoals in 2023 het geval zal zijn. Er staan tal van complete kalenders online met de precieze data. De eerstvolgende volle maan is op 7 maart 2023.

Het water op

Ook op het water is het magisch tijdens een volle­maansnacht. In Friesland worden rondvaarten georganiseerd rondom Earnewâld door Nationaal Park De Alde Feanen en ook in het water­gebied de Wieden zijn geregeld vollemaanstochten, alhoewel de meeste ervan wel in de warmere zomermaanden worden gehouden. Want op het water kan het toch net wat frisser worden als je niet beweegt.

natuurmonumenten.nl en itfryskegea.nl

Sterren kijken

Op een donkere plek zie je de maan op haar mooist. En dan bedoelen we écht donker, dus met zo min mogelijk kunstlicht van steden, dorpen en wegen. In ons land vind je niet veel van die plekken, maar hoog boven in Groningen is er een: Dark Sky Park Lauwersmeer. Dit natuurgebied kun je zelf ontdekken of samen met boswachter Jaap Kloosterhuis, die er wandelingen organiseert. In een heldere nacht zie je een uitgelichte Melkweg, de sterrenbeelden en als je boft de volle maan.

visitgroningen.nl/nl/blogs/het-donker-in

Moon’s Farm

Meer weten over de kracht van de maan? Neem eens een kijkje op de website van Moon’s Farm in Noordwijk. Daar maken ze gebruik van de maan en haar krachten bij de teelt van geneeskrachtige kruiden en bloemen. Er worden retraites, vollemaans­concerten en workshops georganiseerd en elke donderdag kun je als vrijwilliger komen helpen in de tuin.

moonsfarm.nl

Fotografie: Erfgoed Bossem, Getty Images, Tanne de Lange, Shutterstock, www.osr.org