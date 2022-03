De leukste uitjes American style (gewoon in Nederland)

Voor The American Dream hoeven we de oceaan niet over. Want pancakes en hamburgers, pretparken met een Amerikaanse twist en een hotelkamer met uitzicht op een skyline zijn hier ook te vinden. Howdy!

Uit eten op z’n Amerikaans

Tom’s Diner

Roosendaal

Alles in deze Amerikaanse diner uit de jaren vijftig schreeuwt Grease: de petticoats, jukeboxen en neonverlichting. Dus zodra je een voet over de drempel zet, krijg je chills en they’re multiplying. Op het menu staan, uiteraard, hamburgers, hotdogs en grillgerechten. Maak het plaatje compleet met een milkshake erbij en cheesecake toe.

toms-diner.nl

Five Guys

Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Almere en Eindhoven

Het familiebedrijf, opgericht in 1986, wordt gerund door Jerry Murrell en zijn vier zoons. Inderdaad, dat zijn de five guys. De rood met witte keten staat bekend om uitstekende burgers, fries en bijzondere shakes. De burgers worden iedere dag vers gemaakt, ze zijn zelf samen te stellen, en de friet wordt gebakken in pindaolie. Lekker! En loop zo vaak je wil met een beker naar de frisdrankautomaat voor een refill.

fiveguys.nl

The Blueberry

Amersfoort

New York meets Amersfoort, en wel op twee locaties. Op het menu de lekkerste ontbijt- en lunchgerechten, zoals American pancakes, Sloppy Joe, smoothies en vers gebakken cupcakes.

theblueberry.nl

Charley’s Diner

Nederhorst den Berg

De retro bankjes, de linoleum vloer in schaakbordpatroon en de bar in de vorm van een auto geven echt het gevoel van Amerika in de jaren vijftig. Alleen door het uitzicht op de Vecht blijkt dat dit Het Gooi is. Charley’s serveert spareribs, steaks, hamburgers en andere gerechten van de grill.

charleys-diner.nl

Hollywood Café

Amsterdam

Aan de wand hangen cd’s met nummer 1-hits van Elvis Presley en in een vitrine staan een enorme dinosaurus en een beeld van Spiderman. Maar dé eyecatcher is toch wel een bar-eiland in Amerikaanse stijl. Het eten is hier prima. Kies bijvoorbeeld voor de Philly Cheesesteak, en dan na het eten een potje glow in the dark-minigolf.

hollywoodcafe.nl

The Cat’s Back

Tilburg

Smashed patties, buffalo wings, buttermilk fried chicken breasts en huisgemaakte barbecuesaus; hier staan echte Amerikaanse klassiekers op het menu. Het interieur heeft een West-Coast-vibe met invloeden uit de skateboard-cultuur. Drink bij het eten een echt Amerikaans lager biertje, uit blik natuurlijk.

thecatsbacktilburg.nl

Steakhouse Midtown Grill

Amsterdam

Een steakhouse met shared dining concept, Amerikaanser wordt het niet. Midtown Grill serveert USDA-gecertificeerde steaks van Creekstone Farms aan klanten die zich lekker kunnen nestelen in de halfronde rode banken.

midtowngrill.nl

Corner Bakery

Amsterdam & Maastricht

In de VS is een milkshake nooit gewoon een milkshake, maar een heus kunstwerk. Denk spikkels op het rand van het glas, slagroom, donuts, spekjes… Hoe overdadiger, hoe beter. Bij de Corner Bakery snappen ze dat more more is.

cornerbakeryamsterdam.com

By Jarmusch

Rotterdam

Het uitgangspunt van By Jarmusch is dat je er de hele dag kunt ontbijten op z’n Amerikaans. Bijvoorbeeld met een hangover omelette, club sandwich of lekkere dikke pancakes.

byjarmusch.nl

Ribhouse Texas

6 locaties in Oost-Nederland

Hier gaan we met één grote stap over de drempel terug naar de tijd van het Wilde Westen. De bediening draagt cowboy­kleding en -hoeden en het interieur doet denken aan een saloon.

ribhousetexas.nl

Amerikaanse uitstapjes

All American Bowling

Noordwijkerhout

Bowlen is nog steeds een favoriete bezigheid in de States. Het wordt vooral gespeeld door vriendengroepen of met z’n tweetjes tijdens een date – waarschijnlijk omdat je tussendoor lekker een biertje kunt drinken (en die schoenen zijn natuurlijk hilarisch). Bowlen kan op bijna tweehonderd plekken in Nederland. Ga voor de echte Amerikaanse ervaring naar All American Bowling in Noordwijkerhout, daar is alles net zo groots en uitbundig als aan de andere kant van de oceaan.

allamericanbowling.nl

Rollerdisco

Amsterdam, Capelle aan de IJssel, Aalst (B)

Rolschaatsen aan en ga ervoor, want sommige dingen verleer je nooit. Amerikanen beschouwen rollerskaten echt als een avondje uit. Niet op de openbare weg, zoals in Nederland, maar op een binnenbaan, met discomuziek. Weer eens wat anders dan een etentje en naar de film. In Amsterdam heb je Roller Planet met graffiti en blacklights, of ga naar het mierzoete Wondr, waar alles roze is. Bij Skate Fever in Capelle aan den IJssel is het elke vrijdag- en zaterdagavond disco op wieltjes voor volwassenen. Meer ruimte nodig? Rijd naar Rollerland in Aalst, de grootste rolschaatsbaan van België. Op de rolschaatspiste van 2000 m2 bepaal je per smartphone zelf de muziek op de tv’s. Een soort jukebox 2.0.

rollerplanet.nl, wondrexperience.nl, skatefever.nl, rollerland.be

Veld van eer

In de groene weilanden bij Margraten in Limburg staan eindeloze rijen witte kruisjes. Het zijn er ruim 8000 en elk kruis vertegenwoordigt één gesneuvelde Amerikaanse soldaat. Het merendeel kwam om het leven tijdens de bevrijding van het zuidoosten van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit is de enige Amerikaanse begraafplaats in Nederland. Een gids vertelt de ontroerende verhalen van de soldaten.

visitzuidlimburg.nl

Slapen op z’n Amerikaans

Hardrock Hotel Amsterdam American

Amsterdam

Alleen al vanwege het prachtige jugendstilpand uit 1902 is dit hotel een overnachting waard. In de lobby en het trappenhuis hangen onder andere de glimmende paarse jas van Prince, een leren jack van Jimi Hendrix, een pak van Elvis en een shirt van Slash van Guns N’ Roses. Drink koffie in het beroemde Café Américain. Muzikaal? Bestel een gitaar op de kamer, dat kan gewoon.

hardrockhotels.com

Hotel nhow

Rotterdam

In de VS hebben veel steden een indrukwekkende skyline, in Europa is het een zeldzaamheid. Maar Rotterdam heeft er ook eentje, daarom is dit volgens Amerikanen de meest Amerikaanse stad in Europa. Vanuit je bed in het nhow hotel ziet deze skyline er fantastisch uit. De kamers zijn met 30 m2 formaat XL. Dineren kan op de zevende verdieping in Gastrobar ELVY by nhow, met uitzicht op de plek waar ooit passagiersschepen naar de Verenigde Staten vertrokken.

nhow-hotels.com

Attractieparken met een vleugje Amerika

Voor liefhebbers van achtbanen zijn de Verenigde Staten een walhalla: de ene attractie is nog spectaculairder dan de andere. Maar ook in Europa kunnen we er wat van!

Nigloland

Dolancourt, Frankrijk

Stap in een pastelkleurige Cadillac en draai rond in de Polyp, beter bekend als de Spin of de Octopus. In het midden speelt een gigantische jukebox nummers van Chuck Berry en Elvis Presley. Daarna bijkomen met een potje airhockey op Hollywood Boulevard.

nigloland.nl

Disneyland Paris

Parijs, Frankrijk

Dertig jaar geleden opende Disneyland Paris de deuren. Dit jubileum vieren ze met twee nieuwe attracties, gebaseerd op de films Iron Man en Spider-Man. Ook zijn er plannen om het park uit te breiden met de themagebieden Star Wars en Frozen. O ja, de bekende Disney Stars Parade keert terug én het magische Disneykasteel is compleet gerenoveerd.

disneylandparis.com/nl

Movie Park Germany

Bottrop, Duitsland

Alsof je door Universal Studios in Florida loopt! Behalve achtbanen en wildwaterbanen zijn hier ook stunt- en musicalshows te zien die zijn gebaseerd op films. De dinosauriërs lopen gewoon los, maar ze doen niets. Voor de kinderen is er Nickland, gebaseerd op tv-zender Nickelodeon, met figuren als Jimmy Neutron, Dora en SpongeBob. Ook de Santa Monica Pier met onder meer een reuzenrad en zweefmolen is een aanrader.

movieparkgermany.de

Fotografie: Getty Images, Hollywood Cafe, Imageselect, NHow Rotterdam, Renee@Charleys Diner, Ribhouse Texas/Voorst, Shutterstock, Steakhouse Midtown Grill, The Blueberry’s, The Cat’s Back, Rian Verweijmeren, Mitchell van Voorbergen