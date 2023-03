De Mimosa-route langs de Côte d’Azur

Die kleur, die geur! Niets is te vergelijken met de pracht van bloeiende mimosa. Tot eind maart is het een en al vrolijk geel langs de speciale route aan de Côte d’Azur.

Met zijn stralend gele bloementrossen vrolijkt de vroegbloeiende mimosa de Zuid-Franse winters op. Niet voor niets kijken liefhebbers elk jaar uit naar de speciale mimosaroute. Het traject begint in Bormes-les-Mimosas en ­eindigt 130 kilometer en zes dorpen en ­stadjes verderop in parfumhoofdstad Grasse. Op de route is van alles te beleven, van corso’s, ­feesten en zelfs een mimosagevecht tot bezoeken aan kwekerijen en tuinen, maar ook stille wandelingen door mimosabossen. Voor alle duidelijkheid: de mimosa waar het hier om gaat, heet officieel Acacia dealbata. Het is een snelgroeiende boomsoort die tot wel dertig meter hoog kan worden. Er is ook een struikvariant die tot een meter of vijf komt. Daarnaast bestaat er – tamelijk verwarrend – de plantensoort mimosa, waar bijvoorbeeld kruidje-roer-mij-niet toe behoort. De geliefde mimosabomen veroverden de Côte d’Azur nadat de befaamde zeevaarder James Cook in de achttiende eeuw zaden ervan meenam uit Australië naar Engeland. Daar werden ze ­geplant in de Londense Kew Gardens. De boom werd al snel populair door zijn uitbundige bloei. Welgestelde Engelsen, die toentertijd al graag overwinterden aan de Côte d’Azur, zetten mimosa in de tuinen van hun vakantiehuizen. De mistral verspreidde de zaadjes over het mediterrane landschap, waar ze in goede aarde vielen. Als gevolg daarvan veranderen de azuurblauwe kust van de Middellandse zee tijdens de bloei in een golvende zee van geel. Een fantastisch gezicht en dus heel begrijpelijk dat mensen van heinde en verre komen om de Route du Mimosa te volgen.

Groene dorpen

Het dorp Bormes-les-Mimosas ligt als een impressionistisch schilderij tegen een heuvel. Tussen de oranje pannendaken steken her en der cipressen, pijnbomen, palmen én mimosa omhoog. Bormes geldt als een van de mooiste dorpjes van de Côte d’Azur en kan ­bekendere, naburige plaatsen als Saint-Tropez en Ramatuelle naar de kroon steken. In de smalle, geplaveide straatjes is het middeleeuwse ­karakter is nog helemaal bewaard gebleven. Na het mimosaseizoen bloeien de pleinen en gevels van het bloemendorp gewoon verder met bougainvilles en andere bloemen. De ­botanische tuin Parc Gonzalez is hier dé plek om tientallen mimosasoorten bij elkaar te zien, naast nog veel andere planten met Australische roots. Om alvast te noteren in je agenda van 2024: het laatste weekend van januari wordt in het dorp Mimosalia georganiseerd, een markt en expositie in het teken van mimosa. Het laatste weekend van februari volgt het Grand Corso du Mimosa dat wordt besloten met een vrolijk bloemengevecht, het Bataille de Fleurs. Tip: Pépinières Cavatore is een beroemde kwekerij waar je mimosa kunt kopen voor thuis. Via een prachtig parcours langs de kust rijd je in een halfuurtje van Bormes-les-Mimosas naar de volgende stop: badplaats Rayol-Canadel-sur-Mer. De huizen en villa’s met grote tuinen liggen hier verspreid over terrassen in een kom van het gebergte Les Maures. Maar liefst tachtig procent van deze plaats is bebost. Vanaf de Col du Canadel zie je de unieke ligging het mooist, inclusief de bloeiende mimosa. Bezoek hier zeker ook de tuinen van Domaine du Rayol, een beschermd natuurgebied van twintig ­hectare. De Jardin des Méditerranées is daar een deel van en toont tien landschaps­tuinen van plekken op aarde met een mediterraan klimaat. Er is ook een fijn restaurant bij. Of ga op het strand eten en cocktails nippen met ­uitzicht op zee bij de strandtent L’Ecrin.

Mooie badplaatsen

Binnendoor over de landtong waarop Saint-Tropez ligt, bereik je het havenplaatsje Port Grimaud en dan via de kust Sainte-Maxime. Ook deze badplaats wordt door Les Maures beschut tegen de mistral. In de zomer is het een populaire plek vanwege de mooi gelegen zandstranden, de jachthaven en het charmante centrum met veel horeca. In Sainte-Maxime vieren ze het mimosafeest in het eerste weekend van februari met een corso. De Jardin Botanique des Myrtes, pal aan de boulevard, heeft behalve mimosa ook steeneiken, mirte en andere lokale flora om te bewonderen. De volgende bekende badplaats op de route is Saint-Raphaël. Hier kun je meedoen aan een georganiseerde wandeltocht door het Massif de l’Estérel met zijn okerrode rotsen. Onderweg kom je prachtige soorten mimosa tegen waarover de gids alle bijzonderheden vertelt. En wil je de mimosa ook eens proeven, ga dan naar chocolatier Le Palet d’Or om de beroemde Mimosas d’Agay-snoepjes te proberen.

Pépinières Cavatore

Beroemde kweker in Bormes-les-Mimosas waar je mimosa voor eigen tuin of balkon kunt kopen.

mimosa-cavatore.fr

Domaine du Rayol

Uitgestrekt natuur­gebied met ook prachtige mooie thematische tuinen.

domainedurayol.org/en

L’Ecrin

Fijne strandtent in Rayol-Canadel-sur-Mer.

ecrin-plage.com

Le Palet d’Or

Chocolatier in Saint-Raphaël die bekendstaat om zijn snoepjes met mimosa.

facebook.com/votrechocolatier

Le Château de la Napoule

Aan zee gelegen kasteel met een ­bijzondere kunstcollectie en mooie tuinen.

chateau-lanapoule.com

Ruige bergmassieven

De slingerende kustweg van Saint-Raphaël naar Mandelieu-la-Napoule, met nog steeds die rode rotsen van het Massif de l’Esterel, is misschien wel de mooiste weg van de Côte d’Azur. Hij heet niet voor niets La Corniche d’Or. Hét symbool van Mandelieu-la-Napoule is Chateau la Napoule, een kasteel dat direct aan zee ligt. Tegenwoordig zit er een kunst­museum in. Behalve om het chateau is de plaats al sinds de jaren dertig beroemd om het jaarlijkse Fête du Mimosa, waar vijf dagen voor wordt ­uitgetrokken. Straten en pleinen worden uitbundig aangekleed, er zijn bloemenparades, exposities, muziek, straattheater, markten, de kroning van Miss Mandelieu en heerlijke gerechten met mimosa in allerlei restaurants. Bewandel hier zeker ook het Circuit du Grand Duc op de berg Grand Duc. Aan het eind van de tocht mag je wilde mimosa plukken. Mandelieu schurkt tegen Cannes aan, maar de mimosaroute gaat het binnenland in, naar het Tanneron-massief. Op deze heuvels ligt het grootste mimosabos van Europa. Er kronkelt een slingerweg doorheen op weg naar Tanneron. Loop in het dorp omhoog naar de kapel Notre-Dame de Peygros voor een weids uitzicht over de omgeving. Vanuit Tanneron zijn verschillende rondwandelingen te maken door de geurige mimosabossen. Je mag hier trouwens niet zomaar mimosa plukken, want de meeste bomen horen bij boomgaarden van kwekers die hun brood ermee verdienen. Forcerie Vial bijvoorbeeld, een sympathieke kwekerij om te bezoeken. Ze laten je er zien hoe in een forcerie de gesneden mimosatakken in de knop tot bloei worden gebracht. Zo blijven de bloemen langer goed en zijn ze geschikt om te exporteren.

De geur bij de kleur

De route naar Pégomas voert opnieuw door de mimosabossen. Bij dit plaatsje aangekomen zie je de besneeuwde Alpen in de verte, met op de voorgrond de geel bloeiende bomen: lente en winter in één beeld gevangen. Omdat de mimosa hier het eerst bloeit, eind januari al, vindt in Pégomas het feest Soirée du Mimosa plaats als opening van het seizoen. Een mooie kwekerij en forcerie om te bezoeken is La Colline des Mimosas van de familie Reynaud, die al sinds 1930 mimosa en eucalyptus kweekt. Je kunt bij hen behalve boeketten ook producten met mimosa kopen, zoals zeep, geurkaarsen en parfum. En als je het over parfum hebt, denk je aan Grasse, de hoofdstad van geur en de laatste stop van de Route du Mimosa. Meer dan zestig procent van de productie van natuurlijke aroma’s in Frankrijk vindt hier plaats. De ­aromatische olie van mimosa is daar een van. Het is een bestanddeel van geliefde parfums als Paris van Yves Saint-Laurent en Amarige van Givenchy. De geurgeschiedenis van Grasse gaat terug tot de zestiende eeuw, zoals te zien is in het fascinerende Musée International de la Parfumerie. Wil je een parfumfabriek bezoeken, ga dan naar Le Musée Fragonard, waar je ook zelf een parfum kunt maken. Bedenk dan: er is niets wat je zo makkelijk terugbrengt naar een gekoesterde plek als een geur. Wie (een stukje van) de mimosa-route heeft gevolgd, hoeft in de toekomst alleen maar mimosa te ruiken om de magie weer te voelen.

Forcerie Vial

Kwekerij waar ze je laten zien hoe mimosatakken in een forcerie tot bloei worden gebracht.

Chemin des Carreiros 235, Tanneron

La Colline des Mimosas/ Forcerie Reynaud

Familie die al drie generaties mimosa kweekt en je graag rondleidt.

10 Imp. des Arnauds, Pégomas

Musée International de la Parfumerie

Hier is de hele geschiedenis van parfums te zien, van de middeleeuwen tot nu.

museesdegrasse.com

Musée Fragonard

Fabriek en museum van de bekende parfummaker Fragonard. Er worden ook workshops georganiseerd.

museesdegrasse.com

Fotografie: Getty Images, Imageselect, Shutterstock, Stocksy