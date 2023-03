De mooiste wandelroute van Zuid-Limburg

Een bergwandeling in Nederland, het kán. De Dutch Mountain Trail voert ruim honderd kilometer dwars door het Limburgse heuvellandschap. Voor wie niet bang is voor wat zweetdruppeltjes en eh… spierpijn.

In het dorp Eys stappen we door een draaihekje de weide in en meteen begint de klim. Een steile struiken­passage leidt naar een hogere bergweide, het pad slingert van links naar rechts. Zompige aarde, gras kriebelt tegen de enkels. Zijn we al boven? Misschien hebben we dat bergwandelen in Nederland toch een beetje onderschat... Officieel zijn er in Nederland natuurlijk geen bergen, daarvoor moet het hoogteverschil met de ­zeespiegel minstens vijfhonderd meter zijn. Toch valt deze beklimming een stuk ­zwaarder dan gedacht.

Net Toscane

We wandelen een deel van de Dutch Mountain Trail. Met ruim honderd kilometer is dit niet de langste wandeling van Nederland, maar vermoedelijk wel de zwaarste. De route voert over de zeven steilste bergtoppen van Zuid-Limburg. Seven summits worden ze genoemd, een knipoog naar de ­bekende verzamelnaam van de hoogste bergtoppen per continent. Over de hele route doe je vier dagen. Iets te veel van het goede voor nu, dus kiezen we een rondwandeling over een van de zeven bergtoppen: 8,7 kilometer door het Eyserbos, want hier zijn de mooiste ­uitzichten. Vanaf de top kijk je uit over het dal, 197 meter lager. Glooiende grasvlaktes, grazende koeien, klaprozen, populieren en bergtoppen in de verte… met een beetje fantasie zou dit net zo goed het uitzicht op een Oostenrijkse alpenweide kunnen zijn, of een Toscaanse heuvel.

Speurtocht

Langs de onverharde paden zijn vaak geen paaltjes of kleurmarkeringen. Het makkelijkst is een gpx-kaart down­loaden en de weg met telefoon in de hand volgen, maar de ouderwetse route­beschrijving in het boekje is ­leuker. Is dit het witte huis waar we ‘LA’ (linksaf) moeten? Ja, nee, toch niet. Gevolg: teruglopen en weer de heuvel op. Op de Eyserbosweg probeert de ene na de andere wielrenner met verbeten gezicht traag trappend omhoog te komen. De berg heeft een stijgingspercentage van 8,8 en is daarmee een van de moeilijkste tochten van Zuid-Limburg.

Dutch Mountain Trail De route van de volledige Dutch Mountain Trail, langs alle 7 summits (‘bergtoppen’) van Nederland, loopt van Eygelshoven naar Maastricht. De hele route is 101 kilometer lang en er staat vier dagen voor deze wandeltocht. Liever een rondwandeling? Volg dan de Eyserbos-route of een van de andere 6 wandelingen die eindigen bij het startpunt. Handig met parkeren. Alle routes voeren voornamelijk over onverharde wegen, waardoor ze ook voor ervaren hikers een uitdaging zijn. Hier vind je alle routes.

Vakwerk

Bij de typische zwart-witte vakwerkhuizen wandelen we het gehucht Eyserheide in. Tot 1850 was het in het Heuvelland normaal om huizen te bouwen van houten balken met daartussen stro en leem. Dat was goedkoop, alleen rijken konden bakstenen huizen betalen. Nu worden al meer dan honderd jaar geen vakwerkhuizen meer gebouwd, alleen nog gerenoveerd. Ook typisch voor het Zuid-Limburgse landschap: kapelletjes en wegkruizen midden in de natuur. Sommige eenvoudig van hout, andere kleurrijk met ijzer en verschillende steensoorten. De kruisbeelden geven vaak de grens aan van landerijen of gemeenten. Ook zijn er devotie­kruizen, geplaatst op plekken waar mensen naartoe kwamen om te ­bidden voor ernstig zieken of in ­tijden van rampspoed. Langs de route is geen horeca, dus neem zelf water en wat lekkers mee voor onderweg. Of maak een kleine omweg voor een schepijsje bij de Bernardushoeve in Voerendaal.

Als we door de wijngaarden en aard­appelvelden weer naar beneden lopen, terug naar Eys, bedenken we hoe veelzijdig Nederland is. Door de heuvels, de architectuur en de ­religieuze verwijzingen waan je je hier in het buitenland. Morgen een andere etappe.

Zeker niet overslaan

In Valkenburg Grotbiken

Lekker avontuurlijk: fietsen door de gangen van een oude mergel­grot. Kleed je warm aan, want ondergronds is het altijd 12 gra-den. Onderweg leer je meer over de geschiedenis van de groeve.

aspadventure.nl

Museum Romeinse katakomben

Bezoek onder leiding van een gids de mergelgroeve van Valkenburg. Het museum is een getrouwe kopie van de Romeinse catacomben. Bijzonder zijn de fresco’s die bijbelverhalen uit het Oude Testament vertellen.

romeinsekatakomben.nl

In Schin op Geul Kasteel Schaloen

Drink een drankje op het terras van dit sprookjesachtige kasteel.Of loop gewoon een rondje en waan je voor even jonkvrouw.

schaloen.nl

Vorstelijk slapen

Nergens anders in Nederland zijn zo veel kastelen bewaard gebleven als in Limburg. Château St. Gerlach ligt tegen Valkenburg aan en heeft daarmee de perfecte ligging voor uitstapjes in de buurt. Op het landgoed zijn een hotel, twee restaurants en een spa met zwembad. Ook leuk: sinds 2018 heeft het chateau een wijngaard met klassieke en nieuwe druivenrassen. Proeven kan ook, bijvoorbeeld tijdens een uitgebreide lunch.

oostwegelcollection.nl/chateau-st-gerlach

5x neerstrijken & aansterken

Loods 81, Margraten

Een aardappelschuur die is omgebouwd tot restaurant met een knus vintage interieur en lekker eten.

loods81.nl L’Appetito In ’t Bakhoes, Sint Geertruid

In de tuin van een eeuwenoude carréboerderij in het Limburgse Heuvelland worden pizza’s bereid in de oude open bakoven.

lappetito.nl Eetcafé Aon ’t Bat, Eijsden

Dineren of borrelen met uitzicht op de Maas. Werd meermaals verkozen tot beste terras van Limburg.

aontbat.nl Herberg De Smidse, Epen

Een begrip onder wandelaars. Met een fijne dinerkaart en ­huisgemaakte, Limburgse vlaai.

smidse.nl Herberg Sint Brigida, Noorbeek

Net een warme huiskamer! Ook het terras is gezellig, met ­kroonluchters voor een sprookjes­achtige sfeer in de avond.

herbergsintbrigida.nl

Fotografie: ANP, Esmee Franken, Getty Images, Klaas van Haeringen/HH, Hollandse Hoogte, Frans Lemmens/HH, L’Appetito, Nationale Beeldbank, Shutterstock, StockFood | Styling: Maartje van den Broek